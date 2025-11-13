Audi'nin ilk Formula 1 aracı böyle görünecek

Audi, 2026 Formula 1 sezonunda tarihte ilk kez piste çıkmaya hazırlanıyor. Markanın yeni kimliğini temsil eden R26 Concept, kırmızı halkalarla süslenmiş yeni bir başlangıcın habercisi.
Yeni konsept, Audi’nin yalnızca F1 aracı için değil, tüm marka kimliği için bir dönüm noktası. Titanyum, karbon siyahı ve yeni Audi kırmızısı tonlarının birleşimiyle oluşturulan görünüm, markanın ikonik halkalarını da kırmızı renkte yeniden yorumluyor. Audi’ye göre bu tasarım, “markanın gelecekteki kimliğinin öncüsü” olacak ve hem F1 takımında hem de diğer modellerde kademeli olarak uygulanacak.
Audi’nin ilk Formula 1 aracını pistte görmek için az bir zaman kaldı. R26, Şubat ayında Bahreyn testlerinde ilk kez piste çıkacak ve ardından Mart ayında Melbourne’deki Avustralya Grand Prix’sinde yarışmaya başlayacak.