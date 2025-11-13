Giriş
    Audi'nin ilk Formula 1 aracı böyle görünecek

    Audi, 2026 Formula 1 sezonunda tarihte ilk kez piste çıkmaya hazırlanıyor. Markanın yeni kimliğini temsil eden R26 Concept, kırmızı halkalarla süslenmiş yeni bir başlangıcın habercisi.

    Audi'nin ilk Formula 1 aracı böyle görünecek Tam Boyutta Gör
    Formula 1’in 2025 sezonu sona yaklaşırken, gözler şimdiden yeni döneme çevrilmiş durumda. 2026’da pistlerde ilk kez Audi logosunu göreceğiz. Alman üretici, Sauber Group’un 2022’deki satın alımının ardından spora adım attı ve şimdi R26 Concept ile hem yarış dünyasına hem de markanın geleceğine yön verecek tasarımını tanıttı.

    Yeni konsept, Audi’nin yalnızca F1 aracı için değil, tüm marka kimliği için bir dönüm noktası. Titanyum, karbon siyahı ve yeni Audi kırmızısı tonlarının birleşimiyle oluşturulan görünüm, markanın ikonik halkalarını da kırmızı renkte yeniden yorumluyor. Audi’ye göre bu tasarım, “markanın gelecekteki kimliğinin öncüsü” olacak ve hem F1 takımında hem de diğer modellerde kademeli olarak uygulanacak.

    Audi'nin ilk Formula 1 aracı böyle görünecek Tam Boyutta Gör
    Audi’nin F1 yolculuğu, 1.6 litrelik turbo V6 motoru, enerji geri kazanım sistemi ve şanzıman gibi tüm güç ünitesini Almanya'da sıfırdan geliştirmesiyle başlıyor. Takımın başında motorsporlarının tanıdık iki ismi var: Eski Ferrari takım patronu Mattia Binotto ve Red Bull’un eski sportif direktörü Jonathan Wheatley. Pilot koltuklarında ise Nico Hülkenberg ve Gabriel Bortoleto yer alacak.

    Audi’nin ilk Formula 1 aracını pistte görmek için az bir zaman kaldı. R26, Şubat ayında Bahreyn testlerinde ilk kez piste çıkacak ve ardından Mart ayında Melbourne’deki Avustralya Grand Prix’sinde yarışmaya başlayacak.

