Audi Quattro'nun Üretimi Kesinleşti

Audi model gamına yeni bir model daha eklemek için kolları sıvadı.Markanın Paris Auto Show'da sergilediği konsept otomobil Quattro'nun limitli üretim versiyonu için geri sayım başlıyor.

Audi Quattro'nun gelişiminden sorumlu departmanın başındaki isim Stefan Reil, üstü kapalı da olsa Quattro'nun üretim versiyonu üzerinde çalışıldığını duyurdu. Paris Auto Show' da sergilenen bu modelin sadece konsept model olarak kalmayacağını belirten Reil, çalışmaların ileri düzeye geldiğini duyurdu.

Üretimin ItalDesign tarafından yapılabilmesi de seçenekler arasında. VAG grubunun yeni partneri olan ItalDesign, şu an Quattro'nun montajı için elverişli olmasa da, firma 1970'lerde BMW M1 Super Car montajını gerçekleştirmişti. Ayrıca İtalyan tasarım şirketi daha önce bir çok kere de Volkswagen için konsept otomobiller üretmişti.

Resimlerdeki Quattro konsepti alüminyum/karbonfiber gövdeye sahip. Otomobil RS5'teki Quattro (yani 4 tekerlekten çekiş) sistemine sahip olmakla birlikte, TT RS'te kullanılan 2.5 litre hacminde 5 silindirli turbo beslemeli 340 beygir güç üreten bir makine tarafından harekete geçiriliyor.

Başarılı bir turbo ile beslenmiş benzinli motorların litre başına 140 beygir güç üretebileceğini belirten Reil, konsept modeldeki motorun turbosunun büyütülmesi veya yazılımının geliştirilmesi sayesinde 350 beygir güç üretebileceğini belirtiyor.

Daha önce limitli bir üretim deneyimleri olmadığı için fiyat konusunda kesin konuşmak istemeyen Reil, alacakları geri beslemelerden sonra fiyat konusunda değerlendirme yapabileceklerini ancak fiyatın 100.000 Euro'yu geçmeyeceğini belirtiyor.