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Audi Quattro'nun Üretimi Kesinleşti

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
6,9b
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64
Otomobil Teknolojileri
Duratorq
Haber Editörü
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Audi Quattro'nun Üretimi Kesinleşti
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Audi model gamına yeni bir model daha eklemek için kolları sıvadı.Markanın Paris Auto Show'da sergilediği konsept otomobil Quattro'nun limitli üretim versiyonu için geri sayım başlıyor.

Audi Quattro'nun gelişiminden sorumlu departmanın başındaki isim Stefan Reil, üstü kapalı da olsa Quattro'nun üretim versiyonu üzerinde çalışıldığını duyurdu. Paris Auto Show' da sergilenen bu modelin sadece konsept model olarak kalmayacağını belirten Reil, çalışmaların ileri düzeye geldiğini duyurdu.

Üretimin ItalDesign tarafından yapılabilmesi de seçenekler arasında. VAG grubunun yeni partneri olan ItalDesign, şu an Quattro'nun montajı için elverişli olmasa da, firma 1970'lerde BMW M1 Super Car montajını gerçekleştirmişti. Ayrıca İtalyan tasarım şirketi daha önce bir çok kere de Volkswagen için konsept otomobiller üretmişti.

Resimlerdeki Quattro konsepti alüminyum/karbonfiber gövdeye sahip. Otomobil RS5'teki Quattro (yani 4 tekerlekten çekiş) sistemine sahip olmakla birlikte, TT RS'te kullanılan 2.5 litre hacminde 5 silindirli turbo beslemeli 340 beygir güç üreten bir makine tarafından harekete geçiriliyor.

Başarılı bir turbo ile beslenmiş benzinli motorların litre başına 140 beygir güç üretebileceğini belirten Reil, konsept modeldeki motorun turbosunun büyütülmesi veya yazılımının geliştirilmesi sayesinde 350 beygir güç üretebileceğini belirtiyor.

Daha önce limitli bir üretim deneyimleri olmadığı için fiyat konusunda kesin konuşmak istemeyen Reil, alacakları geri beslemelerden sonra fiyat konusunda değerlendirme yapabileceklerini ancak fiyatın 100.000 Euro'yu geçmeyeceğini belirtiyor.


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Tayfun Sezgin 8 yıl
Araba elektirikle çalışıtyor e-tron gibi siz de konuşuyorsunuz. :W
En az elektirik tüketen otomobil olacak. Transformers gibi her yeri oynayacak. :P
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Platinium 9 yıl
ön tarafı scirocco'nun konsepti olan iroc modeline benzemiş.

açıklamalada 100.000 euro altında olacağı söylenmiş ama bence 100.000 euro gibi bir baraj böyle bir araç için çok yüksek.
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vidoko 9 yıl
ön ızgara biradaha kısık olsaydı bukadar açık olmasaydı daha keskin ve elit dururdu ..arka tipide okadar ho olmamış arka lambalar birazdaha geniş oalcaktı alta doğru .. benim görüşüm .
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yldrm35 9 yıl
Arkası karakteristik bir hava yakalamış ama kendine özgü bi fenomen olamamış andırdığı tasarımlar var fotolardan bakınca.
Ön taraf audi işte ama 406 yada 407 gibi uzun bir ön tasarımı olsaymış demi
genel zaten süper, çok süper olur anlatım bozukluğu yaptırırdı bize.
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ay61n 9 yıl
efsaneye hakarettir bu araba ttyi modlamislar al sana quatro tipik audi felsefesi baska model olarak satsa kotu degil tasarim olarak bence ama quatronun ihtisamli buyuk yapisinin yaninda bu cok alakasiz olmus
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Persona Grata 9 yıl
Ön taraf güzel ama arkasını pek beğenmedim.
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StevenDiaz 9 yıl
idare eder.
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tahago 9 yıl
muhteşem olmuş eski tip arabalardan sevdiğim tasarımlar arasındaydı bu tarz audi yapmış vay be
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gunescan 9 yıl
Gençler rahatız. 100000 avroyu geçmeyecekmiş :D Alırız artık garaja 101. olarak:D
Ben beğendim @onz tek sen değilsin. Bazı arkadaşlar abartıyor. Kedi-ciğer misali. Arka taraf eskiyi andırmak amacıyla yapılmıştır ve işe yaramış. Gayet güzel.
Ön taraf ve iç dizayna diyecek yok zaten. Audi....
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yunusyunus 9 yıl
arabanın arkası camora benziyor
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Fanfinifon 9 yıl
Izgaralar ve farların görünümü dışında beğenmedim..Efsane quattro daha bi asil duruyor sanki..
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haluk 23 9 yıl
Çok zorlamışlar çooookkk!
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Blue_Knight 9 yıl
amele işi olmuş
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Kirk Lee 9 yıl
80li yıllarda rallilerde baya canlar yakmıştı Quattrolar...
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Annalyze 9 yıl
Berbat..
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Luc4sHood 9 yıl
Önü çok etkileyici fakat arkası camaroyu andırıyo öne karşılık zayıf kalmış.
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buckethead® 9 yıl
Cirkin
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metbey 9 yıl
Arka taraf eski mazda coupe 323 lere benzemiş sanki..
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