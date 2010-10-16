Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Audi'den CLS ve 5-Series Gran Turismo'ya Zorlu Rakip : A7 Sportback

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
6,7b
1
36
Otomobil Teknolojileri
Duratorq
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Audi'den CLS ve 5-Series Gran Turismo'ya Zorlu Rakip : A7 Sportback
Tam Boyutta Gör

Alman premium markalarından Audi, model gamını genişletmeye devam ediyor.Büyük beğeni kazanarak yüksek satış rakamları yakalayan Mercedes CLS ve 5-Series Gran Turismo'ya rakip olarak geliştirilen A7 Sportback, tasarım olarak kardeşi A5 Sportback'e baya benzese de sahip olduğu özellikleri ve boyutlarıyla model gamı içerisinde A5'ten çok daha farklı bir konumda olacak.

Alman otomobil üreticisine göre A7 Sportback; coupenin sportifliğini, sedanın konforunu ve station wagonun pratikliğini bir arada topluyor. 2009 Detroit Motor Show'da sergilenen konsept modelle hemen hemen aynı olan 5 kapılı model A6 ile A8 arasına konumlandırılmış. 4,97 metre uzunlukta ve 1,91 metre genişlikte olan otomobil sadece 1.42 metre yüksekliğinde. A7 Sportback coupe bir model olmasına karşın 535 litrelik bir bagaj hacmine sahip. Ayrıca bu hacim arka koltukların yatırılmasıyla birlikte 1390 litreye kadar arttırılabiliyor. Otomobilin en ilgi çeken bölümü ise bagaj kapağı üzerinde girip çıkabilen spoileri.

Audi, A7 Sportback'i öncelikle 2 benzinli ve 2 dizel motorla satışa çıkaracak. Bütün motorları direkt enjeksiyonlu olan otomobil ayrıca enerji geri kazanma ve start&stop teknolojisiyle donatılmış. Benzinli motorlar 2.8 FSI ve 3.0 TFSI motorlardan oluşurken dizel motorların hacmi ise 3.0 litre.

2.8 litrelik FSI motor 204 beygir güç ve 280 NM tork üretiyor. Bu motora sahip A7 Sportback 0'dan 100 kilometre/saat hıza 8.3 saniyede çıkabiliyor ve maksimum 235 kilometre/saat hıza ulaşabiliyor. 100 kilometrede ortalama 8 litre yakıt tüketen motorun CO2 emisyon değeri ise 187 gram/kilometre.

Diğer benzinli motor seçeneği olan 3.0 TFSI ise 3.0 litre hacminde ve 6 silindirli. 300 beygir güç ve 440 NM tork üreten superchargelı motorlu A7 Sportback'in 0-100 kilometre/saat hızlanması 5.6 saniye sürüyor ve maksimum hızı 250 kilometre/saat ile sınırlandırılmış. Motorun ortalama yakıt tüketimi 8.2 litre/100 km olarak açıklanırken, CO2 emisyon değeri 190 gram/kilometre. Benzinli motorlu A7 Sportbacklerin ikisinde de çift kavramalı S-Tronic şanzıman ve Quattro 4 tekerlekten çekiş sistemi standart olarak sunuluyor.

Dizel motorlara gelirsek; iki seçenek de 3.0 litre hacminde TDI motorlar olsa da ürettikleri güç ve tork değerleri farklı. Güçlü versiyon 3.0 TDI, maksimum olarak 245 beygir güç ve 500 NM tork üretiyor. Bu motora sahip A7'ler 0-100 kilometre/saat hızlanmasını 6.5 saniyede tamamlıyor ve maksimum olarak 250 kilometre/saat hıza ulaşabiliyor. Motorun ortalama yakıt tüketimi 6 litre/100 km ve CO2 emisyonu ise 158 gram/kilometre olarak açıklanıyor. 245 beygirlik 3.0 TDI motorlu A7 Sportbackler de benzimli modellerdeki gibi çift kavramalı S-Tronic şanzıman ve Quattro sistemine sahip şekilde satışa çıkarıkacak.

3.0 TDI motorlu diğer bir seçenek de bulunuyor. Bu motor maksimum olarak 204 beygir güç üretiyor ve A7'yi 0'dan 100 kilometre/saate 8.1 saniyede ulaştırabiliyor. Otomobilin maksimum hızı ise 234 kilometre/saat. Ortalama yakıt tüketimi 5.3 litre/100 kilometre olarak açıklanırken, motorun CO2 emisyonu 139 gram/kilometre. Bu motora sahip A7 Sportbackler sadece önden çekiş ve multitronic şanzımanla satın alınabiliyor.

Audi resmi olarak açıklamasa da gelecek yıllarda S7 ve RS7 versiyonlarının da satışa çıkarılacağı belirtiliyor. A7 Sportback'in Almanya fiyatları 51.000 Euro'dan başlarken Türkiye fiyatları henüz açıklanmış durumda değil.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
srknyslyrt 5 yıl
A 6 NIN GT SİNİ YAPMAK İSTEMİŞLER BENCE.
AMA AUDİ DAHA İYİSİNİ DE YAPABİLİRDİ.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gurkan_nl 9 yıl
Bu kadar yoruma ancak, kedi uzanamadigi cigre miyav ( mundar :P ) dermis diyebilirim....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Whisper911 9 yıl
direksiyon gerçekten çok kötü...

ayrıca o navigasyon yırtık dondan çıkar gibi girip çıktığı sürece audi iç tasarımda şahsen oldukça geride kalıyor...

öküz gibi ekran ve belliki açık duracak o ne diye sabi yapmazsınız şunu.....





5 serisi GT biraz alakasız bir model...
6 serisi daha yakın gibi coupe concept..

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
séquestre 9 yıl
Arka farlar hariç süper görünüyor..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
By Salus 9 yıl
Gene Olmamış Gene Olmamış Hepsi Birbirine Benziyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sotoxs 9 yıl
param olsaydı babama alırdım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
murdocklawless 9 yıl
ön taraf agresif, arka taraf ağlak surat ifadeli olmuş. yine de güzel araba ama. paranın gözü kör olsun diyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
jay jay justified 9 yıl
Benim bildiğim 5 Serisi GT, 7 Serisi'nden bile geniş iç mekana sahip. Ayrıca hiç de sportif bir model değil. İlla bir rakip göstermek için adını yazmışlar sanırım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lazloo 9 yıl
Bu haber eski değil miydi ya...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
-Dominic- 9 yıl
Cls'yi anladıkta gran turismoyla ne alaka ? Normal 5 serisi desek neyse....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Duratorq 9 yıl

lazloo

Bu haber eski değil miydi yavvv...


Model yeni çıkmış değil ancak detaylandırmış olduk bu haber ile.

Ayrıca Türkiye satışları daha başlamadı, anasayfamızdaki haberi görüp araçla ilgili bilgi sahibi olacak kişiler de vardır elbet.


Evet arkadaşlar bence de çok rakip olmasa da araç yabancı kaynaklarda 5-Serisi Gran Turismo'ya rakip olarak gösteriliyor. Audi'nin düşüncesi bu yönde olabilir. Sonuçta CLS ve Gran Turismo'ya A5 Sportback ile karşılık verme şansı yoktu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
6651 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Otomobil Teknolojileri, quattro ve
3 etiket daha audi a5 a7
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl MSI GTX460 Cyclone video inceleme 9 yıl Sony'nin IFA'da sergilediklerini Genel Müdürü Mohsen Noohi anlatıyor 9 yıl Nokia X6 Video İnceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim