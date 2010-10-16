Audi'den CLS ve 5-Series Gran Turismo'ya Zorlu Rakip : A7 Sportback

Alman premium markalarından Audi, model gamını genişletmeye devam ediyor.Büyük beğeni kazanarak yüksek satış rakamları yakalayan Mercedes CLS ve 5-Series Gran Turismo'ya rakip olarak geliştirilen A7 Sportback, tasarım olarak kardeşi A5 Sportback'e baya benzese de sahip olduğu özellikleri ve boyutlarıyla model gamı içerisinde A5'ten çok daha farklı bir konumda olacak.

Alman otomobil üreticisine göre A7 Sportback; coupenin sportifliğini, sedanın konforunu ve station wagonun pratikliğini bir arada topluyor. 2009 Detroit Motor Show'da sergilenen konsept modelle hemen hemen aynı olan 5 kapılı model A6 ile A8 arasına konumlandırılmış. 4,97 metre uzunlukta ve 1,91 metre genişlikte olan otomobil sadece 1.42 metre yüksekliğinde. A7 Sportback coupe bir model olmasına karşın 535 litrelik bir bagaj hacmine sahip. Ayrıca bu hacim arka koltukların yatırılmasıyla birlikte 1390 litreye kadar arttırılabiliyor. Otomobilin en ilgi çeken bölümü ise bagaj kapağı üzerinde girip çıkabilen spoileri.

Audi, A7 Sportback'i öncelikle 2 benzinli ve 2 dizel motorla satışa çıkaracak. Bütün motorları direkt enjeksiyonlu olan otomobil ayrıca enerji geri kazanma ve start&stop teknolojisiyle donatılmış. Benzinli motorlar 2.8 FSI ve 3.0 TFSI motorlardan oluşurken dizel motorların hacmi ise 3.0 litre.

2.8 litrelik FSI motor 204 beygir güç ve 280 NM tork üretiyor. Bu motora sahip A7 Sportback 0'dan 100 kilometre/saat hıza 8.3 saniyede çıkabiliyor ve maksimum 235 kilometre/saat hıza ulaşabiliyor. 100 kilometrede ortalama 8 litre yakıt tüketen motorun CO2 emisyon değeri ise 187 gram/kilometre.

Diğer benzinli motor seçeneği olan 3.0 TFSI ise 3.0 litre hacminde ve 6 silindirli. 300 beygir güç ve 440 NM tork üreten superchargelı motorlu A7 Sportback'in 0-100 kilometre/saat hızlanması 5.6 saniye sürüyor ve maksimum hızı 250 kilometre/saat ile sınırlandırılmış. Motorun ortalama yakıt tüketimi 8.2 litre/100 km olarak açıklanırken, CO2 emisyon değeri 190 gram/kilometre. Benzinli motorlu A7 Sportbacklerin ikisinde de çift kavramalı S-Tronic şanzıman ve Quattro 4 tekerlekten çekiş sistemi standart olarak sunuluyor.

Dizel motorlara gelirsek; iki seçenek de 3.0 litre hacminde TDI motorlar olsa da ürettikleri güç ve tork değerleri farklı. Güçlü versiyon 3.0 TDI, maksimum olarak 245 beygir güç ve 500 NM tork üretiyor. Bu motora sahip A7'ler 0-100 kilometre/saat hızlanmasını 6.5 saniyede tamamlıyor ve maksimum olarak 250 kilometre/saat hıza ulaşabiliyor. Motorun ortalama yakıt tüketimi 6 litre/100 km ve CO2 emisyonu ise 158 gram/kilometre olarak açıklanıyor. 245 beygirlik 3.0 TDI motorlu A7 Sportbackler de benzimli modellerdeki gibi çift kavramalı S-Tronic şanzıman ve Quattro sistemine sahip şekilde satışa çıkarıkacak.

3.0 TDI motorlu diğer bir seçenek de bulunuyor. Bu motor maksimum olarak 204 beygir güç üretiyor ve A7'yi 0'dan 100 kilometre/saate 8.1 saniyede ulaştırabiliyor. Otomobilin maksimum hızı ise 234 kilometre/saat. Ortalama yakıt tüketimi 5.3 litre/100 kilometre olarak açıklanırken, motorun CO2 emisyonu 139 gram/kilometre. Bu motora sahip A7 Sportbackler sadece önden çekiş ve multitronic şanzımanla satın alınabiliyor.

Audi resmi olarak açıklamasa da gelecek yıllarda S7 ve RS7 versiyonlarının da satışa çıkarılacağı belirtiliyor. A7 Sportback'in Almanya fiyatları 51.000 Euro'dan başlarken Türkiye fiyatları henüz açıklanmış durumda değil.