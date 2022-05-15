Ubisoft'un Avatar oyunu Avatar: Frontiers of Pandora, 1 yıl içinde çıkacak

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Yayıncılığını Ubisoft'un yaptığı, geliştiriciliğini ise The Division 2'yi geliştiren stüdyo Massive Entertainment'ın yaptığı Avatar oyunundan güzel bir haber geldi.

Avatar Oyunu Geliyor

Geçtiğimiz günlerde Ubisoft'un mali raporlarında çıkan detaylara göre Avatar'ın yeni oyunu Avatar: Frontiers of Pandora, içinde bulunduğumuz mali yılda çıkış yapacak. Ne yazık ki net bir tarih verilmedi ancak içinde bulunduğumuz mali yıl 1 Nisan 2023'te sonlanıyor. Avatar 2 filmi 16 Aralık'ta yayına girecek bu yüzden o tarihe yakın olacağını düşünebiliriz. Yıl sonunda Ubisoft'un büyük bir oyunu gözükmüyor, bu yüzden Haziran 2022'deki sunumlarda Avatar'ın çıkış tarihini bu yılın sonu veya 2023'ün başı olarak görebiliriz.

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Mali raporlarda ortaya çıkan tek oyun Avatar değildi. Ayrıca uzun yıllardır geliştirilen korsan temalı oyunu Skull and Bones ve Ubisoft Milan'ın Switch'e özel sıra tabanlı strateji oyununun merakla beklenen devamı Mario + Rabbids Sparks of Hope da 1 Nisan 2023'ten önce çıkış yapacak. Şu sıralar oyun ertelemek bir hayli moda, umuyoruz ki bu oyunları da ertelenmeden bitmiş bir şekilde görebiliriz.

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Avatar: Frontiers of Pandora, 1 yıl içinde çıkacak