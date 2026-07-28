Xbox üzerinde satın aldığınız Ubisoft oyunları PC’de de oynanabilecek

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Tam Boyutta Gör Son dönemde özellikle GamePass sistemine yapılan dokunuşlar ve işten çıkarmalar nedeniyle hayal kırıklığı yaşayan Xbox oyuncularına önemli bir müjde geldi. Ubisoft ve Xbox önemli bir iş birliğine gidiyor.

Xbox ve Ubisoft arasında önemli anlaşma

Gelen bilgilere göre Xbox platformundan belirli Ubisoft oyunlarını alan kullanıcılar, oyunu PC’de de oynamak için ücretsiz bir lisans elde edecek. Bu lisansı Ubisoft Connect üzerinde kullanarak oyunu bilgisayarlarına indirebilecekler.

Tivibu kullanıcılarına şok! 10 sa. önce eklendi

21 Temmuz tarihinden itibaren satın alınan oyunlarda ücretsiz lisans anında hesaba tanımlanıyor. Mevcut Ubisoft oyunlarına sahip kullanıcılar ise 4 Ağustos tarihine kadar lisansları hesaplarında görebilecekler.

Kampanya ana oyun, DLC ve sezon biletlerini kapsıyor. Oyun içerisinde harcanan eşyalar kampanyaya dahil değil. Yine PC üzerinde satın alınan Ubisoft oyunları için Xbox lisansı da verilmeyecek. Kampanya kapsamında yer alan oyunlar şu şekilde:

Assassin's Creed Mirage

Assassin's Creed Valhalla

Avatar: Frontiers of Pandora

Far Cry 6

Immortals Fenyx Rising

Prince of Persia: The Lost Crown

Riders Republic

Skull and Bones

The Crew 2

The Crew Motorfest

Tom Clancy's Rainbow Six Extraction

Tom Clancy's Rainbow Six Siege

Watch Dogs Legion

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Xbox ve Ubisoft iş birliği yapıyor

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