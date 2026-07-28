Xbox üzerinde satın aldığınız Ubisoft oyunları PC’de de oynanabilecek

Xbox ve Ubisoft arasında önemli anlaşma
Gelen bilgilere göre Xbox platformundan belirli Ubisoft oyunlarını alan kullanıcılar, oyunu PC’de de oynamak için ücretsiz bir lisans elde edecek. Bu lisansı Ubisoft Connect üzerinde kullanarak oyunu bilgisayarlarına indirebilecekler.
21 Temmuz tarihinden itibaren satın alınan oyunlarda ücretsiz lisans anında hesaba tanımlanıyor. Mevcut Ubisoft oyunlarına sahip kullanıcılar ise 4 Ağustos tarihine kadar lisansları hesaplarında görebilecekler.
Kampanya ana oyun, DLC ve sezon biletlerini kapsıyor. Oyun içerisinde harcanan eşyalar kampanyaya dahil değil. Yine PC üzerinde satın alınan Ubisoft oyunları için Xbox lisansı da verilmeyecek. Kampanya kapsamında yer alan oyunlar şu şekilde:
- Assassin's Creed Mirage
- Assassin's Creed Valhalla
- Avatar: Frontiers of Pandora
- Far Cry 6
- Immortals Fenyx Rising
- Prince of Persia: The Lost Crown
- Riders Republic
- Skull and Bones
- The Crew 2
- The Crew Motorfest
- Tom Clancy's Rainbow Six Extraction
- Tom Clancy's Rainbow Six Siege
- Watch Dogs Legion