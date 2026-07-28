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    Xbox üzerinde satın aldığınız Ubisoft oyunları PC’de de oynanabilecek

    Xbox platformunda konsol için satın aldığınız belirli Ubisoft oyunlarını artık PC üzerinde de oynayabileceksiniz. Buna DLC ve sezon biletleri de dahil.          

    Xbox Tam Boyutta Gör
    Son dönemde özellikle GamePass sistemine yapılan dokunuşlar ve işten çıkarmalar nedeniyle hayal kırıklığı yaşayan Xbox oyuncularına önemli bir müjde geldi. Ubisoft ve Xbox önemli bir iş birliğine gidiyor.

    Xbox ve Ubisoft arasında önemli anlaşma

    Gelen bilgilere göre Xbox platformundan belirli Ubisoft oyunlarını alan kullanıcılar, oyunu PC’de de oynamak için ücretsiz bir lisans elde edecek. Bu lisansı Ubisoft Connect üzerinde kullanarak oyunu bilgisayarlarına indirebilecekler.

    21 Temmuz tarihinden itibaren satın alınan oyunlarda ücretsiz lisans anında hesaba tanımlanıyor. Mevcut Ubisoft oyunlarına sahip kullanıcılar ise 4 Ağustos tarihine kadar lisansları hesaplarında görebilecekler.

    Kampanya ana oyun, DLC ve sezon biletlerini kapsıyor. Oyun içerisinde harcanan eşyalar kampanyaya dahil değil. Yine PC üzerinde satın alınan Ubisoft oyunları için Xbox lisansı da verilmeyecek. Kampanya kapsamında yer alan oyunlar şu şekilde:

    • Assassin's Creed Mirage
    • Assassin's Creed Valhalla
    • Avatar: Frontiers of Pandora
    • Far Cry 6
    • Immortals Fenyx Rising
    • Prince of Persia: The Lost Crown
    • Riders Republic
    • Skull and Bones
    • The Crew 2
    • The Crew Motorfest
    • Tom Clancy's Rainbow Six Extraction
    • Tom Clancy's Rainbow Six Siege
    • Watch Dogs Legion
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