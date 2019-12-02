Avatar: Pandora Rising gelecek yıl indirmeye sunulacak

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Bu yıla kadar sinema dünyasının en çok kazandıran ve izlenen yapımı konumundaki Avatar filminin devamı için hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Devam eden çekimlerden ilk görsel gelirken mobil oyun hakkında da bilgiler paylaşıldı.

Avatar: Pandora Rising neler sunacak?

Avatar: Pandora Rising adındaki mobil oyun oyuncuları Pandora gezegenine götürüyor. Oyuncular Pandora gezegeninde kendi üslerini kurduktan sonra çevreyi fethetmeye ve mücadele etmeye başlıyor.

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Oyunda orijinal filmin karakterleri ve ekipmanları yer alıyor. Etkileyici bir atmosferde gerçek zamanlı olarak diğer oyuncularla mücadele de edebiliyorsunuz. Oyun her iki taraf ile oynama imkânı da sunuyor.

Avatar: Pandora Rising mobil oyunu ikinci film için hazırlık mahiyetinde olacak. Çıkış tarihi olarak ise 2020 yılının ortaları gösteriliyor. Avatar 2 ise Aralık 2021 tarihinde vizyonda olacak.

https://avatarpandorarising.com/