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    Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Avatar: Pandora Rising gelecek yıl indirmeye sunulacak

    Oyuncuları etkileyici atmosferi ile Pandora gezegenine götürecek olan Avatar: Pandora Rising mobil oyunu son aşamaya gelmiş durumda. Gelecek yıl indirmeye sunulacak.
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    Mobil Oyunlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Avatar: Pandora Rising gelecek yıl indirmeye sunulacak
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    Bu yıla kadar sinema dünyasının en çok kazandıran ve izlenen yapımı konumundaki Avatar filminin devamı için hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Devam eden çekimlerden ilk görsel gelirken mobil oyun hakkında da bilgiler paylaşıldı.

    Avatar: Pandora Rising neler sunacak?

    Avatar: Pandora Rising adındaki mobil oyun oyuncuları Pandora gezegenine götürüyor. Oyuncular Pandora gezegeninde kendi üslerini kurduktan sonra çevreyi fethetmeye ve mücadele etmeye başlıyor.

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    Oyunda orijinal filmin karakterleri ve ekipmanları yer alıyor. Etkileyici bir atmosferde gerçek zamanlı olarak diğer oyuncularla mücadele de edebiliyorsunuz. Oyun her iki taraf ile oynama imkânı da sunuyor.

    Avatar: Pandora Rising mobil oyunu ikinci film için hazırlık mahiyetinde olacak. Çıkış tarihi olarak ise 2020 yılının ortaları gösteriliyor. Avatar 2 ise Aralık 2021 tarihinde vizyonda olacak.



    https://avatarpandorarising.com/ Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    kreat 1 hf.
    Online oyunlar artık pay2win. Pek tadı kalmadı oyun oynamanın.
    2 Yanıt Yanıtla
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    Ohol Oula 1 hf. kreat
    Kendi adınıza konuşun. God of War olsun, Forza Horozon olsun, Drive Club olsun halen tat veren yapımlar.
    1 Yanıt Yanıtla
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    Kulak Misafiri 1 hf. kreat
    Mobil oyunlar diyecektin sanırım
    1 Yanıt Yanıtla +1
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