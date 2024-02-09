Netflix'in Avatar: The Last Airbender dizisinden yeni bir tanıtım videosu yayınlandı

Tüm zamanların en sevilen animasyon serilerinden biri olan Avatar: The Last Airbender'ın Netflix tarafından hayata geçirilen canlı-aksiyon uyarlaması, bu ay izleyici ile buluşacak. 22 Şubat'ta ekrana gelecek dizi için heyecanlı bekleyiş sürerken, Netflix diziden yeni bir tanıtım videosu daha yayınladı. Kamera arkasından da görüntüler içeren bu tanıtım videosu, The Last Airbender'ın evrenini ve ana karakterlerini izleyicilere tanıtıyor.
Animasyon formatında son derece iyi işleyen bu dünyanın canlı-aksiyon türüne ne kadar uygun olduğu tartışılır. Bu yüzden Netflix'in bu dizi uyarlamasına da şüpheyle yaklaşılıyor. Ancak şu ana kadar yayınlanan fragmanlar, bunun orijinaline olabildiğince sadık bir uyarlama olacağını gösteriyor. Avatar: The Last Airbender uyarlamasının Netflix'in bugüne kadarki en pahalı işlerinden biri olması da diziye dair beklentileri arttırıyor.
Avatar: The Last Airbender Dizisi, 22 Şubat'ta Netflix'te!
Normalde dizinin, animasyon serisinin yaratıcıları olan Michael Dante DiMartino ve Bryan Konietzko tarafından hazırlanacağı duyurulmuştu. Ancak hazırlık sürecinde Netflix ile anlaşmazlık yaşayan ikili, proje üzerinde neredeyse iki yıl çalıştıktan sonra Netflix ile yollarını ayırdı. Onların yerine ise daha önce Nikita ve Sleepy Hollow dizilerde senarist olarak görev alan Albert Kim getirildi.
Hikâyenin ana kahramanlarını çocuk ya da ergen yaştaki karakterler oluşturduğu için dizinin oyuncu kadrosunda çok fazla tanınmış isim yer almıyor. Aang rolünde Gordon Cormier'i izleyeceğimiz dizinin oyuncu kadrosunda Dallas Liu, Kiawentiio, Ian Ousley, Paul Sun-Hyung Lee, Elizabeth Yu ve Daniel Dae Kim gibi isimler bulunuyor..Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.