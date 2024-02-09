Netflix'in Avatar: The Last Airbender dizisinden yeni bir tanıtım videosu yayınlandı

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Tüm zamanların en sevilen animasyon serilerinden biri olan Avatar: The Last Airbender'ın Netflix tarafından hayata geçirilen canlı-aksiyon uyarlaması, bu ay izleyici ile buluşacak. 22 Şubat'ta ekrana gelecek dizi için heyecanlı bekleyiş sürerken, Netflix diziden yeni bir tanıtım videosu daha yayınladı. Kamera arkasından da görüntüler içeren bu tanıtım videosu, The Last Airbender'ın evrenini ve ana karakterlerini izleyicilere tanıtıyor.

Animasyon formatında son derece iyi işleyen bu dünyanın canlı-aksiyon türüne ne kadar uygun olduğu tartışılır. Bu yüzden Netflix'in bu dizi uyarlamasına da şüpheyle yaklaşılıyor. Ancak şu ana kadar yayınlanan fragmanlar, bunun orijinaline olabildiğince sadık bir uyarlama olacağını gösteriyor. Avatar: The Last Airbender uyarlamasının Netflix'in bugüne kadarki en pahalı işlerinden biri olması da diziye dair beklentileri arttırıyor.

Avatar: The Last Airbender Dizisi, 22 Şubat'ta Netflix'te!

Normalde dizinin, animasyon serisinin yaratıcıları olan Michael Dante DiMartino ve Bryan Konietzko tarafından hazırlanacağı duyurulmuştu. Ancak hazırlık sürecinde Netflix ile anlaşmazlık yaşayan ikili, proje üzerinde neredeyse iki yıl çalıştıktan sonra Netflix ile yollarını ayırdı. Onların yerine ise daha önce Nikita ve Sleepy Hollow dizilerde senarist olarak görev alan Albert Kim getirildi.

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Hikâyenin ana kahramanlarını çocuk ya da ergen yaştaki karakterler oluşturduğu için dizinin oyuncu kadrosunda çok fazla tanınmış isim yer almıyor. Aang rolünde Gordon Cormier'i izleyeceğimiz dizinin oyuncu kadrosunda Dallas Liu, Kiawentiio, Ian Ousley, Paul Sun-Hyung Lee, Elizabeth Yu ve Daniel Dae Kim gibi isimler bulunuyor..

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Avatar: The Last Airbender dizisinden tanıtım videosu yayınlandı