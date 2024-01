Harry Potter dizisi için hazırlıklar hız kazandı

Tam Boyutta Gör Günümüzün en kıymetli fikri mülkiyetlerden olan Harry Potter'ın haklarını elinde bulunduran Warner Bros. Discovery, bu seriyi yakın gelecekte ekranlara döndürmeye kararlı görünüyor. Nisan ayında bir açıklama yaparak yeni bir Harry Potter dizisi hazırlanacağını duyuran stüdyo, bu diziyi hayata geçirmek için ilk somut adımları atmaya başladı.

Geçtiğimiz yıl pek çok senariste ulaşarak Harry Potter dizisi için kendi fikirlerini geliştirmelerini isteyen stüdyo, bu hafta bu senaristlerin sunumlarını dinlemeye başladı. Stüdyonun geçtiğimiz yıl temasa geçtiği senaristler, bu hafta boyunca stüdyoya kendi projelerini sundular.

Warner Bros. Discovery'nin projelerini dinlediği senaristler arasında Martha Hillier, Kathleen Jordan, Tom Moran ve Michael Lesslie'nin olduğu belirtiliyor. Deadline tarafından paylaşılan bilgilere göre bu senaristlerin sunumlarını dinleyen Warner Bros. Discovery, bunlardan birini ya da birkaçını seçerek ikinci aşamaya geçecek. Birleşik Krallık'ta gerçekleşecek ikinci aşamada serinin yazarı J.K. Rowling'in de yer alması bekleniyor ama Rowling'in bu projeye ne ölçüde dâhil olacağı şimdilik belirsizliğini koruyor.

Harry Potter Dizisi, Orijinal Seriyi Ekrana Uyarlayacak

Öte yandan birden fazla sunumun beğenilmesi hâlinde birden fazla projeyle de yola devam edilebileceği söyleniyor. Görünen o ki Warner Bros. Discovery, Game of Thrones serisinde izlediğine benzer bir strateji izleyecek. Hatırlarsanız stüdyo, aynı anda birden fazla Game of Thrones projesinin ilerlemesine izin vermiş, daha sonra bunların arasından ön plana çıkanlara yeşil ışık yakmıştı. Nitekim House of the Dragon da bu şekilde ortaya çıktı.

Deadline tarafından isimleri paylaşılan dört senarist arasında öyle çok tanınmış isimlerin olmaması dikkat çekiyor. Martha Hillier, daha önce Netflix'in The Last Kingdom dizisinde görev almış bir senarist. Kathleen Jordan, bir diğer Netflix dizisi olan Teenage Bounty Hunters'ın yaratıcısı. Tom Moran, kısa süre önce Prime Video'da izleyici ile buluşan The Devil's Hour dizisinin yaratıcısı. Bu dört isim arasındaki en tecrübeli senarist olan Michael Lesslie ise son olarak The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes filminin senaryosunu yazdı. Kendisi aynı zamanda The Little Drummer Girl dizisinin de yaratıcısıydı. Bu dört isim arasında en yüksek profilli senaristin Lesslie olduğunu söyleyebiliriz. Ancak günün sonunda kimin ön plana çıktığını, sundukları projenin kalitesi belirleyecek.

MAX (eski adıyla HBO Max) platformunda izleyici ile buluşacak olan Harry Potter dizisi, J.K. Rowling'in yarattığı bu büyülü evrende geçen yeni hikâyeler anlatmayacak. Bunun yerine daha önce sinemaya uyarlanan orijinal serinin, kitaplara büyük ölçüde sadık kalan, kapsamlı bir uyarlamasını izleyicilere sunacak.

