Merakla beklenen Avatar 2'den ilk resmi görseller geldi

Tam Boyutta Gör

2009 yılında yayınlanan ve özellikle gişe anlamında büyük başarı yakalayan Avatar serisinin ikinci filmi bildiğiniz gibi bir süredir yapım aşamasında. Geçtiğimiz saatlerde de filmden ilk görseller geldi.

Doctor Strange 2'den yeni bir sahne paylaşıldı 1 gün önce eklendi

Görsellere baktığımızda filmin isminde de anlaşılabildiği gibi su odaklı bir film olduğunu görebiliyoruz. Bu görseller bile filmin görsel anlamda doyurucu olacağını gösteriyor. Fragmanın da 1 hafta içerisinde gelmesi bekleniyor. Bahsi geçen görselleri aşağıda bulabilirsiniz.

Avatar The Way Of Water, 16 Aralık 2022'de vizyona girecek. İkinci filmin senaristliğini ve yönetmenliğini James Cameron yapıyor. Filmin oyuncu kadrosunda ise Zoe Saldana, Kate Winslet, Jemaine Clement, Sigourney Weaver, Sam Worthington, Michelle Yeoh, Stephen Lang ve Giovanni Ribisi gibi isimler bulunuyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Sinema ve Dizi Haberleri

Avatar The Way Of Water'dan ilk görseller geldi