Merakla beklenen Avatar 2'den ilk resmi görseller geldi

2009 yılında yayınlanan ve özellikle gişe anlamında büyük başarı yakalayan Avatar serisinin ikinci filmi bildiğiniz gibi bir süredir yapım aşamasında. Geçtiğimiz saatlerde de filmden ilk görseller geldi.
Görsellere baktığımızda filmin isminde de anlaşılabildiği gibi su odaklı bir film olduğunu görebiliyoruz. Bu görseller bile filmin görsel anlamda doyurucu olacağını gösteriyor. Fragmanın da 1 hafta içerisinde gelmesi bekleniyor. Bahsi geçen görselleri aşağıda bulabilirsiniz.
Avatar The Way Of Water, 16 Aralık 2022'de vizyona girecek. İkinci filmin senaristliğini ve yönetmenliğini James Cameron yapıyor. Filmin oyuncu kadrosunda ise Zoe Saldana, Kate Winslet, Jemaine Clement, Sigourney Weaver, Sam Worthington, Michelle Yeoh, Stephen Lang ve Giovanni Ribisi gibi isimler bulunuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI:LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.
Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI: LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.