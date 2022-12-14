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    Avatar: The Way of Water, yüksek kare hızı kullanan ilk büyük film oldu

    James Cameron’ın ilk Avatar filmi sadece izleyici sayısında değil teknoloji alanında da liderliğe oynamıştı. Avatar: The Way of Water’de de yüksek kare hızı (HFR) sayesinde benzer durumu görüyoruz.
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    Avatar: The Way Of Water HFR Tam Boyutta Gör
    Avatar: The Way Of Water (Avatar: Suyun Yolu), insanlığın şiddete ve yağmaya duyduğu bitmek bilmeyen açlığının devamını beyaz perdeye taşıyor. 2009 yılında vizyona giren Avatar, teknoloji bakımından sinema dünyasında öncü olmuş ve filmin yazarı ve yönetmeni James Cameron’ı bir kez daha sinema dünyasının tepesine taşımıştı. Avatar: The Way Of Water filminde de Cameron yine teknoloji tarafında önemli bir yeniliği sunuyor. Yüksek kara hızı (HFR) olarak adlandırılan teknoloji sayesinde serinin ikinci filmi yine bir ilke imza atıyor.

    Yüksek kare hızı (HFR) belirli sahnelerde kullanılıyor

    Avatar: Suyun Yolu Tam Boyutta Gör
    Avatar: The Way Of Water’da belirli sahneler standart 24 fps hızında oynatılmak yerine HFR sayesinde 48 kare hızında oynatılıyor ve böylece çok daha akıcı ve gerçekçi bir deneyim izleyiciye yansıtılıyor. Esasında HFR yani yüksek kare teknolojisi Hobbit üçlemesi, Gemini Man ve Long Half Time Walk filmlerinde kullanılmıştı ancak Avatar’ın devam filmi teknoloji benzersiz bir şekilde ele alıyor.

    Cameron, tüm film boyunca HFR kullanmak yerine ana aksiyon sekansları sırasında HFR’ye yer veriyor. Diyalog veya aksiyonun olmadığı sahneler ise standart 24 kare tekniğinde yansıtılıyor. Ancak izleyiciler bu değişimi elbette fark edebiliyor ve bunun tepkilere neden olabileceği belirtiliyor.

    Bu arada eğer Avatar: The Way Of Water’ı 4K, HFR ve 3D olarak izlemek istiyorsanız Dolby Cinema veya IMAX sinemalarını seçmeniz gerekiyor. Son olarak Avatar 2’nin 16 Aralık 2022 tarihinde vizyona gireceğini de belirtelim.

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    Yeşil lazer ışık tuttu: Sifonun saçtıkları

    X
    xteknik 11 saat önce

    virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.

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    pudinkk 23 saat önce

    zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.

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    PERİSKOP 1 gün önce

    Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.

    E
    Ekrem71.5 1 gün önce

    ow ye

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 gün önce

    kapağı kapat sifona bas basit...

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