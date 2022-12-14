Avatar: The Way of Water, yüksek kare hızı kullanan ilk büyük film oldu

Yüksek kare hızı (HFR) belirli sahnelerde kullanılıyor
Cameron, tüm film boyunca HFR kullanmak yerine ana aksiyon sekansları sırasında HFR’ye yer veriyor. Diyalog veya aksiyonun olmadığı sahneler ise standart 24 kare tekniğinde yansıtılıyor. Ancak izleyiciler bu değişimi elbette fark edebiliyor ve bunun tepkilere neden olabileceği belirtiliyor.
Bu arada eğer Avatar: The Way Of Water’ı 4K, HFR ve 3D olarak izlemek istiyorsanız Dolby Cinema veya IMAX sinemalarını seçmeniz gerekiyor. Son olarak Avatar 2’nin 16 Aralık 2022 tarihinde vizyona gireceğini de belirtelim.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.
zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...