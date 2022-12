Avatar: The Way of Water, yüksek kare hızı kullanan ilk büyük film oldu

Tam Boyutta Gör Avatar: The Way Of Water (Avatar: Suyun Yolu), insanlığın şiddete ve yağmaya duyduğu bitmek bilmeyen açlığının devamını beyaz perdeye taşıyor. 2009 yılında vizyona giren Avatar, teknoloji bakımından sinema dünyasında öncü olmuş ve filmin yazarı ve yönetmeni James Cameron’ı bir kez daha sinema dünyasının tepesine taşımıştı. Avatar: The Way Of Water filminde de Cameron yine teknoloji tarafında önemli bir yeniliği sunuyor. Yüksek kara hızı (HFR) olarak adlandırılan teknoloji sayesinde serinin ikinci filmi yine bir ilke imza atıyor.

Yüksek kare hızı (HFR) belirli sahnelerde kullanılıyor

Tam Boyutta Gör Avatar: The Way Of Water’da belirli sahneler standart 24 fps hızında oynatılmak yerine HFR sayesinde 48 kare hızında oynatılıyor ve böylece çok daha akıcı ve gerçekçi bir deneyim izleyiciye yansıtılıyor. Esasında HFR yani yüksek kare teknolojisi Hobbit üçlemesi, Gemini Man ve Long Half Time Walk filmlerinde kullanılmıştı ancak Avatar’ın devam filmi teknoloji benzersiz bir şekilde ele alıyor.

Cameron, tüm film boyunca HFR kullanmak yerine ana aksiyon sekansları sırasında HFR’ye yer veriyor. Diyalog veya aksiyonun olmadığı sahneler ise standart 24 kare tekniğinde yansıtılıyor. Ancak izleyiciler bu değişimi elbette fark edebiliyor ve bunun tepkilere neden olabileceği belirtiliyor.

Avatar: The Way Of Water şimdiden 38 milyon dolar kazandı 13 sa. önce eklendi

Bu arada eğer Avatar: The Way Of Water’ı 4K, HFR ve 3D olarak izlemek istiyorsanız Dolby Cinema veya IMAX sinemalarını seçmeniz gerekiyor. Son olarak Avatar 2’nin 16 Aralık 2022 tarihinde vizyona gireceğini de belirtelim.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Sinema ve Dizi Haberleri

Avatar: The Way of Water, yüksek kare hızı kullanan ilk film oldu