Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Avengers: Endgame için ilk yorumlar paylaşıldı

Dünya genelinde inanılmaz bir heyecanla beklenen Avengers: Endgame için artık sadece birkaç gün kaldı. Filmin ön gösterimine katılan eleştirmenler ilk yorumlarını sosyal medya üzerinden paylaştı:
4 hf.
7,2b
2
11
Sinema ve Dizi
Hasan Aygünoğlu
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Marvel sinematik evreninde bir dönemi sona erdirecek olan Avengers: Endgame, nihayet önümüzdeki Perşembe günü vizyona giriyor. Milyonlarca sinemaseverin sabırsızlıkla beklediği film için artık yalnızca birkaç gün gibi çok kısa bir süre kaldı. Los Angeles'ta düzenlenen ön gösterime katılma şansı yakalayan bazı sinema eleştirmenleri film hakkında ilk tepkilerini sosyal medya üzerinden paylaştı.

Twitter'daki ilk yorumlara şöyle bir baktığımızda Avengers: Endgame'in genel anlamıyla yoğun bir şekilde övüldüğünü görüyoruz. Birçok eleştirmen filmin beklentilerinin bile üzerine çıkmayı başardığını ve 22 filmlik dev bir hikayeyi olabilecek en iyi şekilde sonlandırdığını söylüyor. Sürprizlerle dolu epik bir hikayeye sahip olduğu belirtilen Endgame'in özellikle de iyi Marvel hayranlarını da duygulandıracağı/ağlatacağı ifade edilmiş.

İlk yorumlar arasında Avengers: Endgame'in bazı yönlerini olumsuz yönde eleştirenler de var. YouTuber John Campea, filmin ilk iki saatlik kısmının vasatı aşamadığını söylemiş. Forbes'tan Scott Mendelson ise Endgame'in özellikle de aksiyon anlamında hayal kırıklığı olduğunu ve hikayesinin de mantıklı olmayan birçok şey içerdiğini söylüyor.

Yenilmezler ekibini çılgın titan Thanos'a karşı bir kez daha bir araya getirecek olan Avengers: Endgame, ülkemizde 25 Nisan'da vizyona girecek. Yani artık yalnızca iki gün kaldı. Bu sürede spoilerlara dikkat etmenizde fayda var.













 

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
mementopolis 4 hf. en beğenilen
R E K L A M L A R
Yanıtla +14
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tall Man 4 hf.
İlk film hiçbir derinliği olmayan sığ bir filmdi . İnsanlar ne buldu anlamıyorum . İkinci filmde olacak şey thanosu yenip herkesi geri getirmek . Bu kadar açık olmaz bir hikaye . Çerezlik film canınız sıkılıncı izlemelik.
İlk film hiçbir derinliği olmayan sığ bir filmdi . İnsanlar ne buldu anlamıyorum . İkinci filmde olacak şey thanosu yenip herkesi geri getirmek . Bu kadar açık...
Devamını Gör
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
faniseyler 3 hf.
Adamlar film yapıyor ama reklamını daha iyi yapıyor burası kesin.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 3 hf.
Günler önceden biletimi en iyi yerden aldım. Şu 2 gün zor geçecek...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tall Man 4 hf.
İlk film hiçbir derinliği olmayan sığ bir filmdi . İnsanlar ne buldu anlamıyorum . İkinci filmde olacak şey thanosu yenip herkesi geri getirmek . Bu kadar açık olmaz bir hikaye . Çerezlik film canınız sıkılıncı izlemelik.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MERNEPTAH 4 hf.
Şu ağladım diyen erkeklerden şüphe etmeye başlıyorum var bir kırıklık gibi, drammı bu superkahraman filmi yahu .
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
wolferto 3 hf. MERNEPTAH
çizgi romanla buyuyen kitle var ve bu kitle için daredevil punisher gbi avengersda hic gozukmeyen karakterler bile bunlar icin cok önemliyken marvelin başlangici olan mar-vell captainmarvel bu son filme dahilse bizim için çok önemli bu hikayenin bitmesi ben izlemedim daha ama ağlamayacağım diye söz veremem ve bnim gbi olan bu kitlenin var olduğunu düşün son filmi izlerken senin le ayni hisleri yaşıyor.şuan izleyen arkadaşlarim spoiler vermiyorlar istesende vermem diyirlar sence aynı hissi yaşamam için olabilirmi.seninde böyle arkadaşın varsa bu yazdığını ona deme arkadaşlığını bitirebilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
blackzeros 4 hf.
5-6 kere agladım nedir? drama filmine mi gidiyorsun super kahraman filmine mi...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Drxl 4 hf.
Artık izlesekte kurtulsak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
smart1978 4 hf.
Turkiye'dekilerin bakis acisini merak ediyorum. Yok mu sinema elestirmeni ? Yoksa Carsamba gecesi Persembeye baglayan gun 00:00 dan sonrakilere mi gidilsin ne :) .
Neyse uzun bir film olacak bekliyoruz :) .
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mementopolis 4 hf. en beğenilen
R E K L A M L A R
Yanıtla +14
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +270 12 Angry Men +159 Informed +147 serdar_k +116 madmahmutd +110 flowerhorn +84 csh +81 aca-n +79 Chronotide +75 CoreXXX +61
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
2 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
7246 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
film, sinema ve
8 etiket daha Disney marvel marvel sinematik evreni avengers: endgame Sinema ve Dizi Bilim ve Teknoloji Hasan Aygünoğlu Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 hf. Will Smith vs. Will Smith: İşte 'Gemini Man' filminin ilk fragmanı 4 hf. GTX 1650 raflardaki yerini almaya başladı: RX 570’e devam mı? 4 hf. iPhone ile temassız işlemler yakında daha gelişmiş hâle gelebilir 4 hf. GPD Win Max cep boyutlu oyun bilgisayarı, AMD Ryzen işlemciyle gelecek 4 hf. iOS 13 ile uygulamalar harici depolamadaki fotoğraflara direkt olarak ulaşabilecek 4 hf. Windows 10 için uygulama sekmeleri özelliği iptal edildi 4 hf. Linux on DeX desteği Galaxy S9, S10 ve Galaxy Tab S5e için de sunuldu 4 hf. Yeni nesil Xbox konsolu PlayStation 5'i geride bırakacak 4 hf. AMD’nin 50. yılına özel Radeon VII ve Ryzen 2700X’i doğrulandı 4 hf. Vine'ın yerini alacak olan Byte, beta testlere başladı 4 hf. Samsung yeni bir Chromebook Pro çıkarmaya hazırlanıyor 4 hf. Google, mobil aramalardaki bilgi kartlarını daha işlevsel hale getirdi 4 hf. Tesla, Çin'de park halindeyken yanan Model S videosunun gerçekliğini araştıracak 4 hf. Apple’ın yüz tanıma sistemi yanılınca firmaya 1 milyar dolarlık tazminat davası açıldı 4 hf. Elon Musk, Tesla'nın 2020 yılında otonom taksi olarak hizmet vereceğini açıkladı 4 hf. Huawei söylentileri yalanladı: Mate X, Haziran'da satışta 4 hf. Nvidia GTX 1650 ve Intel 9750H testte | Monster Abra A5 16.3 4 hf. Lenovo Z6 Pro tanıtıldı: Dört kamera ve 27W hızlı şarjlı 4000mAh pil 4 hf. Samsung incelenmesi için dağıttığı Galaxy Fold'ları geri çağırdı 4 hf. Meizu 16s tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 4 hf. GÖRÜNTÜLENEN Avengers: Endgame için ilk yorumlar paylaşıldı Sonraki Xiaomi’den 65 inç “duvar kağıdı” televizyon 4 hf. Samsung TV'de giriş gecikmesini ölçtük | Peki giriş gecikmesi - Input Lag nedir ? 4 hf. 23 Nisan Özel | Nevşehir ve Konya'dan yeryüzü fotoğrafçılarımız var 4 hf. Kafeinsiz kahve nasıl elde edilir ? 4 hf. Huawei dünyanın ilk otomobil 5G donanımını duyurdu 4 hf. Son Windows 10 güncellemesi CSV’li sistemlerde donmaya neden oluyor 4 hf. Blue Origin, Saturn V roketinin test edildiği platformu restore edecek 4 hf. Galaxy Fold hakkında Samsung açıklaması: ‘Ekranı güçlendirmek için önlemler alacağız’ 4 hf. Huawei Mate 20 Pro'nun makro çekim örnekleri 4 hf. NASA, insanlığı kurtarabilecek uzay kamerası üzerinde çalışıyor 4 hf. Yerli üretim Kanuni Trodon 50 banttan indi: İşte fiyatı ve özellikleri 4 hf. Samsung Galaxy View 2 görselleri karşınızda 4 hf. Araştırmaya göre milyonlarca insan hesaplarında hâlâ ‘123456’ şifresini kullanıyor 4 hf. Samsung Galaxy Wearable uygulamasında günlerdir oturum açma sorunu var 4 hf. 8 ve 13 inçlik Galaxy Fold modelleri yolda 4 hf. Asus, Gigabyte, Zotac ve MSI’ın GTX 1650 modelleri görüntülendi 4 hf. Yeni nesil Mercedes-Benz SL çok daha sportif olacak 4 hf. Fortnite’a “Avengers: Endgame” etkinliği geliyor 4 hf. Samsung Galaxy Fold ertelendi | Mobilite 4 hf. Türk şirketten 150 km hıza sahip 'değişken hacimli' drone Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Huawei telefonlara Google darbesi -
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim