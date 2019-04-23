Avengers: Endgame için ilk yorumlar paylaşıldı

Marvel sinematik evreninde bir dönemi sona erdirecek olan Avengers: Endgame, nihayet önümüzdeki Perşembe günü vizyona giriyor. Milyonlarca sinemaseverin sabırsızlıkla beklediği film için artık yalnızca birkaç gün gibi çok kısa bir süre kaldı. Los Angeles'ta düzenlenen ön gösterime katılma şansı yakalayan bazı sinema eleştirmenleri film hakkında ilk tepkilerini sosyal medya üzerinden paylaştı.
Twitter'daki ilk yorumlara şöyle bir baktığımızda Avengers: Endgame'in genel anlamıyla yoğun bir şekilde övüldüğünü görüyoruz. Birçok eleştirmen filmin beklentilerinin bile üzerine çıkmayı başardığını ve 22 filmlik dev bir hikayeyi olabilecek en iyi şekilde sonlandırdığını söylüyor. Sürprizlerle dolu epik bir hikayeye sahip olduğu belirtilen Endgame'in özellikle de iyi Marvel hayranlarını da duygulandıracağı/ağlatacağı ifade edilmiş.
İlk yorumlar arasında Avengers: Endgame'in bazı yönlerini olumsuz yönde eleştirenler de var. YouTuber John Campea, filmin ilk iki saatlik kısmının vasatı aşamadığını söylemiş. Forbes'tan Scott Mendelson ise Endgame'in özellikle de aksiyon anlamında hayal kırıklığı olduğunu ve hikayesinin de mantıklı olmayan birçok şey içerdiğini söylüyor.
Yenilmezler ekibini çılgın titan Thanos'a karşı bir kez daha bir araya getirecek olan Avengers: Endgame, ülkemizde 25 Nisan'da vizyona girecek. Yani artık yalnızca iki gün kaldı. Bu sürede spoilerlara dikkat etmenizde fayda var.
Twitter'daki ilk yorumlara şöyle bir baktığımızda Avengers: Endgame'in genel anlamıyla yoğun bir şekilde övüldüğünü görüyoruz. Birçok eleştirmen filmin beklentilerinin bile üzerine çıkmayı başardığını ve 22 filmlik dev bir hikayeyi olabilecek en iyi şekilde sonlandırdığını söylüyor. Sürprizlerle dolu epik bir hikayeye sahip olduğu belirtilen Endgame'in özellikle de iyi Marvel hayranlarını da duygulandıracağı/ağlatacağı ifade edilmiş.
İlk yorumlar arasında Avengers: Endgame'in bazı yönlerini olumsuz yönde eleştirenler de var. YouTuber John Campea, filmin ilk iki saatlik kısmının vasatı aşamadığını söylemiş. Forbes'tan Scott Mendelson ise Endgame'in özellikle de aksiyon anlamında hayal kırıklığı olduğunu ve hikayesinin de mantıklı olmayan birçok şey içerdiğini söylüyor.
Yenilmezler ekibini çılgın titan Thanos'a karşı bir kez daha bir araya getirecek olan Avengers: Endgame, ülkemizde 25 Nisan'da vizyona girecek. Yani artık yalnızca iki gün kaldı. Bu sürede spoilerlara dikkat etmenizde fayda var.
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Neyse uzun bir film olacak bekliyoruz :) .
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