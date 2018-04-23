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James Cameron'dan Avengers filmlerine tepki "Gına Geldi"

Avengers, Iron Man, Guardians of the Galaxy, Doctor Strange, Black Panther... Marvel Stüdyoları, sinemada özellikle de son 10 yıla damgasını vurmuş durumda. Ancak bu durumdan rahatsız olanlar da var.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
8,9b
1
82
Sinema ve Dizi
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Terminatör, Titanic, Avatar gibi filmlerle sinema dünyasının en tanınan yönetmenlerinden olan James Cameron, artık süperkahraman filmlerinden bıkkınlık geldiğini düşünüyor. Geçtiğimiz günlerde IndieWire'a konuşan ünlü yönetmen, Hollywood'un anlatacak başka hikayelerinin de olması gerektiğini söyledi.

"James Cameron's Story of Science Fiction" isimli belgeselinin tanıtımı için bir röportaj veren Cameron, Avengers filmleriyle ilgili, "Tüm dünyanın artık bu konuda bir doyum noktasına ulaşmasını umuyorum." cümlesini kullanırken,"Yanlış anlamayın bu filmleri izlemekten ben de keyif alıyorum. Ama Hollywood'un, ailesi olmayan devasa erkeklerin iki saat boyunca ölüme meydan okuyan şeyler yapıp bir yandan da şehirleri yakıp yıkmasından başka anlatacak hiyalerinin de olduğunu düşünüyorum." ifadelerine yer veriyor.

Tabi 63 yaşındaki yönetmenin bu sözleri birçok eleştiriyi de beraberinde getirdi. Bu eleştirilerden en dikkat çekeniyse Cameron'un şu anda Avatar 2, Avatar 3, Avatar 4, Avatar 5 ve hatta yeni bir Terminatör serisi gibi projeler üzerinde çalışıyor olması. Cameron, birbiri ardına gelen Avengers filmlerinden bıkkınlık geldiğini söylüyor ancak kendisinin planları da pek farklı değil gibi.

Ayrıca Bkz. "Elon Musk, yapay zeka uzmanlarına yılda 1 milyon dolar ödüyor"
Diğer taraftan Marvel sinematik evreninin bugüne kadarki belki de en önemli filmi olan Avengers: Infinity War; 27 Nisan Cuma günü, yani bu hafta vizyonda olacak. Gişede büyük rekorlara imza atması beklenen film, yönetmenler Joe ve Anthony Russo'nun ifadelerine göre diğer süperkahraman filmlerinden çok daha farklı bir yapıya sahip olacak. Filmin "sürprizlerle dolu" olduğunu belirten Russo Kardeşler, son olarak kesinlikle spoilerlardan kaçınmanız gerektiğinin altını çiziyor.

http://www.indiewire.com/2018/04/james-cameron-avengers-sci-fi-avatar-2-1201955644/ Yorum Yaz
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ErichvonManstein 1 yıl en beğenilen
Çok haklı, söylediklerinin tamamına katılıyorum.
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cengiz7 1 yıl
Bence haklı ben en son ironman 3 de bıraktım taa o zamanlarda sıkmıştı beni. Çocuksu geliyor artık ve grafik kartları ve tasarımlarının bu kadar geliştiği efektlerin havada uçuştuğu bu zamanda bile halaa hamur gibi karakter yapıyorlar. Bana kalırsa çoluk çocuğu eğlendirir anca. Yetişkinler de vakit geçirmek veya bağımlısı olduğu için izlemeye devam ediyor diye düşünüyorum. Ayrıca terminatör ve avatar gibi seriler çok farklı dünyalar. Süper kahraman filmleriyle karşılaştırılması yanlış. Bu yorumu da dh editörü yapmış heralde koyu marvelci..
Bence haklı ben en son ironman 3 de bıraktım taa o zamanlarda sıkmıştı beni. Çocuksu geliyor artık ve grafik kartları ve tasarımlarının bu kadar geliştiği efekt...
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sdelta 1 yıl
Valla Avangers filmini iple çekiyorum, gayet de keyif alıyorum. Sanatsal bir film değil veya insana bir şey katmıyor ama bir akşamınızın güzel geçmesini sağlıyor. Bence yeterli.
Valla Avangers filmini iple çekiyorum, gayet de keyif alıyorum. Sanatsal bir film değil veya insana bir şey katmıyor ama bir akşamınızın güzel geçmesini sağlıyo...
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1 Avatar
Physicist_Emre 10 ay
Nolan kardeşler falan olmasa güzel film izleyemeyeceğiz zaten adam haklı.
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Mr. Cheritto 10 ay
Kabullenin üstad James Cameron kapitalist itin tekidir
ama yine de severiz orası ayrı



Tamam Terminator 2 ve Titanik gibi büyük projelerde imzası olan bir isimdir reddedilemez ama bunun böyle biri olduğu geçeğini değiştirmiyor.


Ayrıca Aliens filmi de çok başarılıdır anmadan geçemeyeceğim kapitalizmin dibidir. O diyaloglar askerlerin şişirilmiş egoistik, hirçın tavırları falan filme çok iyi yedirilmiş



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Intruder 10 ay
Kendisi aynı anda 4 yeni Avatar filmi çekip peşpeşe vizyona sokacak ama bıraksın bu işleri.
Sanki kendisinin çektiği Avatar süper-kahraman filmlerinden çok farksız mı ağırlığı nedir?
James Cameron devrimci bir yönetmendir teknolojik açıdan daha doğrusu teknik açıdan birçok yeniliğe imza atmıştır.
Ama sinema tarihinde ondan çok daha etkili yönetmenler var.
Belki çok para kazanmış olabilirsin iyi filmler çok para kazanır diye bir şart yok kıstas bu değil.
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DH Misafiri 10 ay
[image][/image] AĞLAAAAAA SEN ESKİDİN MORUQ MARVEL ZİRVENİN TEPESİNE DOĞRU YOLDA EN ÇOK İZLENEN 11 FİLMDEN 5 İ MARVELİN CRY CRY CRY
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Mr. Jingles 1 yıl
Çizgi roman okumamış bir çomarın söylemi. Bunu sakın çizgi roman severlere ve özellikle Marvel fanlarına söyleme James. Avatar gibi ne idüğü belirsiz film yapanın söylediğine bak hele.
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MessiTugi 1 yıl
Dedi 4 Avatar filmi daha duyuran yönetmen


Kendisini severim, muhteşem filmleri vardır ama şu an saçmalamış resmen.
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MonitörKertenkelesi 1 yıl
Ama şu bir gerçek ki seyirci bundan vazgeçmeden film şirketi bundan hiç vazgeçmez. Hala sinema salonları tıklım tıklım doluyor bu filmler iyi gişeler getiriyor ise film şirketi ne yapsın? Bu pastayı çöpe mi atsın. Sorun seyirci bundan bıktığını gişeye yansıtmadan film şirketi asla senaryo ve yapımda bir yön değiştirmez, değiştiremez.
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igetsky 1 yıl
bencede hep ergen filmleri
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fotifoti 1 yıl
Marvelin sorunu çok fazla film olması. Cameron da .ekiyor araya boşluk koyuyorlar. Avatar çıkalı kaç yıl olmuş.
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silver1978 1 yıl
Son yıllarda orjinal konulara sahip filmler görmüyoruz. Zamanında çizgi roman olarak okumuştuk şimdi izliyoruz.
süper kahraman filmlerinden hakkaten gına geldi.
Esasında bu filmler hep insanları aciz ve doğaüstü varlıklar tarafından kurtarılmayı bekleyen acizler gibi gösteriyor. Acaba neden?
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