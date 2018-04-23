James Cameron'dan Avengers filmlerine tepki "Gına Geldi"

Terminatör, Titanic, Avatar gibi filmlerle sinema dünyasının en tanınan yönetmenlerinden olan James Cameron, artık süperkahraman filmlerinden bıkkınlık geldiğini düşünüyor. Geçtiğimiz günlerde IndieWire'a konuşan ünlü yönetmen, Hollywood'un anlatacak başka hikayelerinin de olması gerektiğini söyledi.
"James Cameron's Story of Science Fiction" isimli belgeselinin tanıtımı için bir röportaj veren Cameron, Avengers filmleriyle ilgili, "Tüm dünyanın artık bu konuda bir doyum noktasına ulaşmasını umuyorum." cümlesini kullanırken,"Yanlış anlamayın bu filmleri izlemekten ben de keyif alıyorum. Ama Hollywood'un, ailesi olmayan devasa erkeklerin iki saat boyunca ölüme meydan okuyan şeyler yapıp bir yandan da şehirleri yakıp yıkmasından başka anlatacak hiyalerinin de olduğunu düşünüyorum." ifadelerine yer veriyor.
Tabi 63 yaşındaki yönetmenin bu sözleri birçok eleştiriyi de beraberinde getirdi. Bu eleştirilerden en dikkat çekeniyse Cameron'un şu anda Avatar 2, Avatar 3, Avatar 4, Avatar 5 ve hatta yeni bir Terminatör serisi gibi projeler üzerinde çalışıyor olması. Cameron, birbiri ardına gelen Avengers filmlerinden bıkkınlık geldiğini söylüyor ancak kendisinin planları da pek farklı değil gibi.
Ayrıca Bkz. "Elon Musk, yapay zeka uzmanlarına yılda 1 milyon dolar ödüyor"
Diğer taraftan Marvel sinematik evreninin bugüne kadarki belki de en önemli filmi olan Avengers: Infinity War; 27 Nisan Cuma günü, yani bu hafta vizyonda olacak. Gişede büyük rekorlara imza atması beklenen film, yönetmenler Joe ve Anthony Russo'nun ifadelerine göre diğer süperkahraman filmlerinden çok daha farklı bir yapıya sahip olacak. Filmin "sürprizlerle dolu" olduğunu belirten Russo Kardeşler, son olarak kesinlikle spoilerlardan kaçınmanız gerektiğinin altını çiziyor.
"James Cameron's Story of Science Fiction" isimli belgeselinin tanıtımı için bir röportaj veren Cameron, Avengers filmleriyle ilgili, "Tüm dünyanın artık bu konuda bir doyum noktasına ulaşmasını umuyorum." cümlesini kullanırken,"Yanlış anlamayın bu filmleri izlemekten ben de keyif alıyorum. Ama Hollywood'un, ailesi olmayan devasa erkeklerin iki saat boyunca ölüme meydan okuyan şeyler yapıp bir yandan da şehirleri yakıp yıkmasından başka anlatacak hiyalerinin de olduğunu düşünüyorum." ifadelerine yer veriyor.
Tabi 63 yaşındaki yönetmenin bu sözleri birçok eleştiriyi de beraberinde getirdi. Bu eleştirilerden en dikkat çekeniyse Cameron'un şu anda Avatar 2, Avatar 3, Avatar 4, Avatar 5 ve hatta yeni bir Terminatör serisi gibi projeler üzerinde çalışıyor olması. Cameron, birbiri ardına gelen Avengers filmlerinden bıkkınlık geldiğini söylüyor ancak kendisinin planları da pek farklı değil gibi.
Ayrıca Bkz. "Elon Musk, yapay zeka uzmanlarına yılda 1 milyon dolar ödüyor"
Diğer taraftan Marvel sinematik evreninin bugüne kadarki belki de en önemli filmi olan Avengers: Infinity War; 27 Nisan Cuma günü, yani bu hafta vizyonda olacak. Gişede büyük rekorlara imza atması beklenen film, yönetmenler Joe ve Anthony Russo'nun ifadelerine göre diğer süperkahraman filmlerinden çok daha farklı bir yapıya sahip olacak. Filmin "sürprizlerle dolu" olduğunu belirten Russo Kardeşler, son olarak kesinlikle spoilerlardan kaçınmanız gerektiğinin altını çiziyor.
http://www.indiewire.com/2018/04/james-cameron-avengers-sci-fi-avatar-2-1201955644/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Tamam Terminator 2 ve Titanik gibi büyük projelerde imzası olan bir isimdir reddedilemez ama bunun böyle biri olduğu geçeğini değiştirmiyor.
Ayrıca Aliens filmi de çok başarılıdır anmadan geçemeyeceğim kapitalizmin dibidir. O diyaloglar askerlerin şişirilmiş egoistik, hirçın tavırları falan filme çok iyi yedirilmiş
Sanki kendisinin çektiği Avatar süper-kahraman filmlerinden çok farksız mı ağırlığı nedir?
James Cameron devrimci bir yönetmendir teknolojik açıdan daha doğrusu teknik açıdan birçok yeniliğe imza atmıştır.
Ama sinema tarihinde ondan çok daha etkili yönetmenler var.
Belki çok para kazanmış olabilirsin iyi filmler çok para kazanır diye bir şart yok kıstas bu değil.
Kendisini severim, muhteşem filmleri vardır ama şu an saçmalamış resmen.
süper kahraman filmlerinden hakkaten gına geldi.
Esasında bu filmler hep insanları aciz ve doğaüstü varlıklar tarafından kurtarılmayı bekleyen acizler gibi gösteriyor. Acaba neden?
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