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    Trump hükümeti Çin’e satılan Nvidia H20 hızlandırıcısına ambargo uygulamaktan vazgeçti

    Çinli yapay zekâ teknolojilerinin ilerlemesine yardımcı olacak Nvidia H20 hızlandırıcısı Trump hükümetinin radarına takılsa da araya Nvidia patronu girdi.       
    Çin Tam Boyutta Gör
    Ambargolar nedeniyle Çin’e satacağı yapay zekâ hızlandırıcılarının performansını kısan Nvidia’nın hali hazırda en güçlü ürünü H20 durumunda. Yıl başından bu yana Çin’de 19 milyar dolarlık sipariş toplayan Nvidia H20, ayrıca DeepSeek gibi Çinli yapay zekâ ürünlerinin de rekabette öne çıkmasını sağlayacak. 

    Trump geri adım attı

    Çin’e yönelik sert ambargolarla bilinen Trump hükümetinin dikkatini bu konu da çekmiş durumda. Ne var ki hükümet ve Nvidia patronu Jensen Huang arasında yapılan görüşmelerde H20 hızlandırıcısına olası bir ambargo kararında geri adım atıldığı ifade ediliyor. 

    Huang’ın yeni dönemde ABD sınırları içerisinde yapay zekâ veri merkezleri konusunda daha fazla yatırım sözü verdiği ayrıca yeni üretim tesisleri de inşa edileceği bildiriliyor. Böylece yapay zekâ konusunda ABD önemli bir avantaj elde edecek. 

    Kısaca çok önemli bir gelir akışının arefesinde olan Nvidia, yatırım sözü ile bu geliri kurtarmış oldu. ABD ise menfaatlerine uygun bir yatırım sözü alınca ulusal güvenlik tehdidini bir kenara bırakmış oldu. 

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    Binilebilir robot at: Kawasaki Corleo

    M
    moffaka 1 gün önce

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