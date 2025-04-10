Trump hükümeti Çin’e satılan Nvidia H20 hızlandırıcısına ambargo uygulamaktan vazgeçti

Trump geri adım attı
Çin’e yönelik sert ambargolarla bilinen Trump hükümetinin dikkatini bu konu da çekmiş durumda. Ne var ki hükümet ve Nvidia patronu Jensen Huang arasında yapılan görüşmelerde H20 hızlandırıcısına olası bir ambargo kararında geri adım atıldığı ifade ediliyor.
Huang’ın yeni dönemde ABD sınırları içerisinde yapay zekâ veri merkezleri konusunda daha fazla yatırım sözü verdiği ayrıca yeni üretim tesisleri de inşa edileceği bildiriliyor. Böylece yapay zekâ konusunda ABD önemli bir avantaj elde edecek.
Kısaca çok önemli bir gelir akışının arefesinde olan Nvidia, yatırım sözü ile bu geliri kurtarmış oldu. ABD ise menfaatlerine uygun bir yatırım sözü alınca ulusal güvenlik tehdidini bir kenara bırakmış oldu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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