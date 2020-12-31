Avrupa Birliği 2nm süreci için 145 milyar Avro bütçe ayırdı

Yonga teknolojilerinde dışa bağımlılığı en aza indirmek için Avrupa Birliği tarafından başlatılan Avrupa İşlemci Girişimi(EPI) yoluna devam ediyor. 6nm sürecinde ilk tasarım çalışmalarını yapan girişimin hedefi 2nm sürecine ulaşmak.İlginizi Çekebilir Avrupa Birliği ilk işlemcisini yıl sonunda üretime sokacak
145 milyar Avro
Avrupa Birliği tarafından duyurulan deklarasyona göre 2nm üretim sürecini karşılayacak gerekli teknolojilerin geliştirilmesi ve endüstriyel kullanıma yönelik özelleştirilmiş bir düşük güç işlemcisi için 145 milyar Avroluk bir bütçe ayrıldığı bildirildi.
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17 üye ülke bu deklarasyona imza attı ve yonga geliştirme çalışmalarına katılacak. Ortaya somut bir yonga tasarımının çıkması için 2-3 yıllık bir süre ön görülüyor ve bütçe de bu süre içerisinde harcanacak.
EPI hali hazırda farklı sektörlere yönelik iki 6nm EUV tasarım üzerinde çalışıyor. ARM çekirdeği üzerinde özelleştirilen Zeus işlemcisi sunucularda kullanılacak. RISC-V üzerinde özelleştirilen Titan işlemcisi ise yapay zeka standartlarına göre optimize edilebilecek. Sistemlerde HBM bellek, PCIe 5.0 ve DDR5 desteği sunulacağı ifade ediliyor.
https://www.techpowerup.com/276539/eu-signs-declaration-for-2-nm-node-and-custom-processor-development Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Trafiği ezip geçen araç: Hum Rider
Türkiye'de işlemez bu
bütün araçların aynı hizada olacağını düşünmek hmm
guzel
lastikler yana doğru nasıl kayabiliyor?
salak salak uğraşlar, o kadar insan o ışıklarda boşuna mı bekliyor mk
İstanbul'da yap bakalım bunu; ya polise takılırsın ya da Haydar abimize.
Biri de kapıyı açıyormuş . Seyreyle cümbüşü :)
Admin İnternet bağlatmışsın hayırlı olsun...
Tek tuşla kaldırıp, indirebiliyorsak iyi. Ama çok gereksiz be abi. Bir de yükseklik neye göre belirleniyor az yüksek bi aracı hesaplayamayıp geçip tavanını çizersek sıkıntı olur hele Türkiyede. Gerçi dokunmadan geçsen de "Sen napıyon oooluum" diye saldırırlarsa şaşırmam.
Reis bee. Geçmişe gittim geldim vallaha helal olsun. 2008 2009 lardan da haber isteriz, çok güzel yıllardı. Bir hatırlayalım.
5 senelik haber tebrikler
Asdaşlskjdapda çok iyi be
Rant uğruna ihtiyaçtan fazla betonarme ve saray yaptırarak ülkeyi kalkındıramazsın.