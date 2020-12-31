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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Avrupa Birliği 2nm süreci için 145 milyar Avro bütçe ayırdı

    Avrupa Birliği önümüzdeki yıllarda 2nm sürecinde üretim yapabilecek ekipmanların geliştirilmesi ve düşük güçte endüstriyel bir yonga tasarlanması için harekete geçti.
    3 sa.
    1b
    27
    12
    İşlemci
    Abone ol
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    3

    Avrupa Birliği 2nm süreci için 145 milyar Avro bütçe ayırdı
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    Yonga teknolojilerinde dışa bağımlılığı en aza indirmek için Avrupa Birliği tarafından başlatılan Avrupa İşlemci Girişimi(EPI) yoluna devam ediyor. 6nm sürecinde ilk tasarım çalışmalarını yapan girişimin hedefi 2nm sürecine ulaşmak.

    İlginizi Çekebilir Avatar Avrupa Birliği ilk işlemcisini yıl sonunda üretime sokacak

    145 milyar Avro

    Avrupa Birliği tarafından duyurulan deklarasyona göre 2nm üretim sürecini karşılayacak gerekli teknolojilerin geliştirilmesi ve endüstriyel kullanıma yönelik özelleştirilmiş bir düşük güç işlemcisi için 145 milyar Avroluk bir bütçe ayrıldığı bildirildi.

    Ayrıca Bkz. "XRP ardı ardına borsalardan çıkarılıyor"

    17 üye ülke bu deklarasyona imza attı ve yonga geliştirme çalışmalarına katılacak. Ortaya somut bir yonga tasarımının çıkması için 2-3 yıllık bir süre ön görülüyor ve bütçe de bu süre içerisinde harcanacak.

    EPI hali hazırda farklı sektörlere yönelik iki 6nm EUV tasarım üzerinde çalışıyor. ARM çekirdeği üzerinde özelleştirilen Zeus işlemcisi sunucularda kullanılacak. RISC-V üzerinde özelleştirilen Titan işlemcisi ise yapay zeka standartlarına göre optimize edilebilecek. Sistemlerde HBM bellek, PCIe 5.0 ve DDR5 desteği sunulacağı ifade ediliyor.



    https://www.techpowerup.com/276539/eu-signs-declaration-for-2-nm-node-and-custom-processor-development Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Trafiği ezip geçen araç: Hum Rider

    s.4h1n

    Türkiye'de işlemez bu

    16 saat önce
    fotifoti

    bütün araçların aynı hizada olacağını düşünmek hmm

    23 saat önce
    ccc231

    guzel

    1 gün önce
    mydonnoz

    lastikler yana doğru nasıl kayabiliyor?

    1 gün önce
    mehmetyilmaztruck

    salak salak uğraşlar, o kadar insan o ışıklarda boşuna mı bekliyor mk

    1 gün önce
    ÖzdalDoğru

    İstanbul'da yap bakalım bunu; ya polise takılırsın ya da Haydar abimize.

    2 gün önce
    homebird

    Biri de kapıyı açıyormuş . Seyreyle cümbüşü :)

    2 gün önce
    buraxus

    Admin İnternet bağlatmışsın hayırlı olsun...

    2 gün önce
    ilkerinanç

    Tek tuşla kaldırıp, indirebiliyorsak iyi. Ama çok gereksiz be abi. Bir de yükseklik neye göre belirleniyor az yüksek bi aracı hesaplayamayıp geçip tavanını çizersek sıkıntı olur hele Türkiyede. Gerçi dokunmadan geçsen de "Sen napıyon oooluum" diye saldırırlarsa şaşırmam.

    2 gün önce
    _Kullanıcı_Adı_

    Reis bee. Geçmişe gittim geldim vallaha helal olsun. 2008 2009 lardan da haber isteriz, çok güzel yıllardı. Bir hatırlayalım.

    2 gün önce
    Xtrud

    5 senelik haber tebrikler

    2 gün önce
    V4LKyR

    Asdaşlskjdapda çok iyi be

    2 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Yanfo (Yavuz ) 3 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    İşte vizyon ve yatırım dediğin böyle olur.
    Rant uğruna ihtiyaçtan fazla betonarme ve saray yaptırarak ülkeyi kalkındıramazsın.
    Yanıtla +26
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    kültürlü cingen (Çağlayan Dökme) 37 dk. ( Mesaj Silindi )
    Biz de şöyle transistör teknolojisi 1 santimetre olan bir işlemci falan yapabilsek keşke.

    Şaka yapmıyorum, 1 santimetre
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    mert1907 (Mert Karakoç) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Sonra adamlar neden bizden ileride diye söylenip duruyoruz. Gerçi buna inanmayan malum bir kesim var ülke de.
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    BekirHan (Bekir Han) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Çin' e güzelleme çeken sayın kardeşlerim, o Çin' deki işlemci döküm hatları hep ASML tarafından üretiliyor, Avrupalı bir firmadır, bilginize...
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    Arisaka 29 dk. ( Mesaj Silindi ) BekirHan
    Eee? ona bakarsan dünyanın en güçlü ve karmaşık tasarımına sahip işlemcisi de apple a ait fakat üretimi TMSC yapıyor.

    Koskoca apple üretemiyor mu? evet üretemiyor. Demek ki neymiş? sektör de neredeyse tüm firmalar birbirine bağlıymış.

    Hayır yani işin garip tarafı olayı nasıl çin e bağladın? ASML dediğin sektörün %70 ine sahip hollandalı bir firma ve intel, samsung, tsmc, globalfoundries gibi dünya devlerine yonga litografi makineleri ve bu makineleri çalıştıracağı bantlar satıyor.

    Gören de sanar tüm avrupalı ve amerikalı firmalar A dan Z ye üretimin tüm aşamalarını kendi başına yapıyor da çinliler diğer firmalara muhtaç
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    Symbianist 2 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Bir de üzerine Linux’u kurduklarında ABD ile tamamen bu sektördeki bağlarını keseceklerdir. Asıl ABD’nin bu girişime olan yaklaşımı nasıl olacak bakalım.
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    CleanCoders (Fatih ) 2 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    ABD, Çin yaptırımları ile kendi ayağına kurşun sıktı. yaşasın RISC-V
    Yanıtla +2
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    CleanCoders (Fatih ) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    17 ülkenin içinde Türkiye var mı?
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    Yılmaz1907 (Yılmaz Soylu) 52 dk. ( Mesaj Silindi ) CleanCoders
    Avrupa Birliği ülkeleri diyor ya zaten biz olamayız.
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    Yanfo (Yavuz ) 3 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    İşte vizyon ve yatırım dediğin böyle olur.
    Rant uğruna ihtiyaçtan fazla betonarme ve saray yaptırarak ülkeyi kalkındıramazsın.
    Yanıtla +26
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    12 Angry Men (12 Angry Men ) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Vay be adamlara helal olsun teknolojiyi geliştirip insanlara fayda sağlıyorlar.
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    smart1978 (X Y) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Turkiye TubitK filan kac nanometre yapti veya yapacak :)
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    Marquis-de-Sade` (Serhat ÇINAR) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) smart1978
    Santimetredeyiz daha.
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