Avrupa Birliği 2nm süreci için 145 milyar Avro bütçe ayırdı

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Yonga teknolojilerinde dışa bağımlılığı en aza indirmek için Avrupa Birliği tarafından başlatılan Avrupa İşlemci Girişimi(EPI) yoluna devam ediyor. 6nm sürecinde ilk tasarım çalışmalarını yapan girişimin hedefi 2nm sürecine ulaşmak.

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Avrupa Birliği ilk işlemcisini yıl sonunda üretime sokacak

145 milyar Avro

Avrupa Birliği tarafından duyurulan deklarasyona göre 2nm üretim sürecini karşılayacak gerekli teknolojilerin geliştirilmesi ve endüstriyel kullanıma yönelik özelleştirilmiş bir düşük güç işlemcisi için 145 milyar Avroluk bir bütçe ayrıldığı bildirildi.

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17 üye ülke bu deklarasyona imza attı ve yonga geliştirme çalışmalarına katılacak. Ortaya somut bir yonga tasarımının çıkması için 2-3 yıllık bir süre ön görülüyor ve bütçe de bu süre içerisinde harcanacak.

EPI hali hazırda farklı sektörlere yönelik iki 6nm EUV tasarım üzerinde çalışıyor. ARM çekirdeği üzerinde özelleştirilen Zeus işlemcisi sunucularda kullanılacak. RISC-V üzerinde özelleştirilen Titan işlemcisi ise yapay zeka standartlarına göre optimize edilebilecek. Sistemlerde HBM bellek, PCIe 5.0 ve DDR5 desteği sunulacağı ifade ediliyor.

https://www.techpowerup.com/276539/eu-signs-declaration-for-2-nm-node-and-custom-processor-development

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