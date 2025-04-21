AB, telefonlar için yeni etiket zorunluluğunu duyurdu

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Avrupa Birliği, akıllı telefon ve tabletlerde enerji verimliliği ve pil ömrünü gösteren yeni bir etiket sistemine geçiyor. Kurala göre Avrupa’da satılacak tüm telefon ve tablet kutularında bu yeni etiket yer alacak. Neredeyse tüm akıllı cihazları etkileyen uygulama, katlanabilir ekranlı modelleri ve 2025 öncesinde satışta olan cihazları ise kapsam dışında bırakıyor.

Yeni etiket zorunluluğu ve şartlar geliyor

Avrupa Birliği, uzun zamandır ev aletlerinde görmeye alışık olduğumuz enerji etiketlerini mobil cihazlara taşımaya hazırlanıyor. Yeni sistemle birlikte ise beş temel kriter zorunlu hâle gelecek. Buna göre üreticilerin, cihazları darbedelere, toz ve suya karşı dayanıklı hale getirmesi gerekiyor.

Ayrıca bataryalar, en az 800 tam dolum-boşaltım döngüsü sonunda dahi orijinal kapasitelerinin %80’ini koruyabilmeli. Cihazların tamir edilebilirliği de AB'nin öncelikleri arasında. Üreticilerin, ürün satıştan kalktıktan sonra 7 yıl boyunca yedek parça sağlamaya devam etmesi ve 5 ila 10 iş günü içinde temin edebilmesi isteniyor. Son olarak cihazların, satıştan kalktıktan sonra en az 5 yıl boyunca güncelleme alması da şartlar arasında.

Samsung Türkiye, telefonlarda ÖTV düzenlemesi üzerinde çalışıyor 2 gün önce eklendi

EPREL üzerinden sağlanacak etiketler ise, yedi farklı kriteri gösterecek. Pil ömrü, dayanıklılık, yazılım desteği ve tamir edilebilirlik gibi bilgiler bu alanda net şekilde yer alacak. Yeni kural, Avrupa Komisyonu'nun 2030 yılına kadar enerji verimliliğini artırma ve karbon emisyonlarını düşürme hedefinin bir parçası ve 20 Haziran 2025'ten itibaren devreye alınacak. Önümüzdeki süreçte ise küresel pazarda da etkili olduğunu görebiliriz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Avrupa Birliği telefonlar için yeni etiket zorunluluğunu duyurdu!