App Store dışından uygulama yükleme iPad ailesi için geçerli değil

Tam Boyutta Gör Avrupa Birliği’nin baskıları sonucunda Apple, App Store dışından uygulama yükleme engelini iOS 17.4 güncellemesi ile kaldırmıştı. İlk başta heyecan uyandırsa da Apple elinden geldiğince bu özelliği kısıtlamış durumda.

iPadOS devre dışı

App Store dışından uygulama yükleme şu anda Avrupa Birliği ülkeleri dışında geçerli değil. Bunun en büyük sebebi ise Apple’a göre güvenlik. Diğer taraftan iPad kullanıcıları da dışarıdan uygulama yükleyemeyecek.

Apple'dan App Store dışından uygulama yüklemeye ilişkin açıklama 1 gün önce eklendi

Bunun sebebi ise Avrupa Birliği düzenlemelerinde iOS ve iPadOS platformlarının ayrı olarak ele alınması. Dışarıdan yükleme konusu burada sadece iOS için zorunlu tutulmuş. Apple de bunu değerlendirmiş. Böylece iPad kullanıcıları aynı ekosistemde ikinci sınıf muamele görmüş oluyor.

Diğer taraftan alternatif internet tarayıcısı ve cüzdan ödeme uygulaması seçimi de yine sadece iPhone için geçerli. Bunun dışında abonelik ücretlerinde ilk yıl yüzde 17 kesinti, sonrasında ise yüzde 10 kesinti de bu düzenleme içerisinde yer alıyor.

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