App Store dışından uygulama yükleme iPad ailesi için geçerli değil

iPadOS devre dışı
App Store dışından uygulama yükleme şu anda Avrupa Birliği ülkeleri dışında geçerli değil. Bunun en büyük sebebi ise Apple’a göre güvenlik. Diğer taraftan iPad kullanıcıları da dışarıdan uygulama yükleyemeyecek.
Bunun sebebi ise Avrupa Birliği düzenlemelerinde iOS ve iPadOS platformlarının ayrı olarak ele alınması. Dışarıdan yükleme konusu burada sadece iOS için zorunlu tutulmuş. Apple de bunu değerlendirmiş. Böylece iPad kullanıcıları aynı ekosistemde ikinci sınıf muamele görmüş oluyor.
Diğer taraftan alternatif internet tarayıcısı ve cüzdan ödeme uygulaması seçimi de yine sadece iPhone için geçerli. Bunun dışında abonelik ücretlerinde ilk yıl yüzde 17 kesinti, sonrasında ise yüzde 10 kesinti de bu düzenleme içerisinde yer alıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.