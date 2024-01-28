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    Anlık Bildirim

    App Store dışından uygulama yükleme iPad ailesi için geçerli değil

    Kanun zoruyla App Store dışından uygulama yüklemeyi kabul etmek zorunda kalan Apple, mümkün olduğunca bunu kısıtlamaya çalışıyor. iPad kullanıcıları buna dahil. 
    iPad Tam Boyutta Gör
    Avrupa Birliği’nin baskıları sonucunda Apple, App Store dışından uygulama yükleme engelini iOS 17.4 güncellemesi ile kaldırmıştı. İlk başta heyecan uyandırsa da Apple elinden geldiğince bu özelliği kısıtlamış durumda.

    iPadOS devre dışı

    App Store dışından uygulama yükleme şu anda Avrupa Birliği ülkeleri dışında geçerli değil. Bunun en büyük sebebi ise Apple’a göre güvenlik. Diğer taraftan iPad kullanıcıları da dışarıdan uygulama yükleyemeyecek.

    Bunun sebebi ise Avrupa Birliği düzenlemelerinde iOS ve iPadOS platformlarının ayrı olarak ele alınması. Dışarıdan yükleme konusu burada sadece iOS için zorunlu tutulmuş. Apple de bunu değerlendirmiş. Böylece iPad kullanıcıları aynı ekosistemde ikinci sınıf muamele görmüş oluyor.

    Diğer taraftan alternatif internet tarayıcısı ve cüzdan ödeme uygulaması seçimi de yine sadece iPhone için geçerli. Bunun dışında abonelik ücretlerinde ilk yıl yüzde 17 kesinti, sonrasında ise yüzde 10 kesinti de bu düzenleme içerisinde yer alıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 5 gün önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 1 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 3 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 4 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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