Avrupa'da PS5 satışları %200 arttı, oyun satışları ise düşüşte

İnanılmaz bir başarı gösteren PS5, Ocak 2022'ye kıyasla satışları %11 oranında düşen Nintendo Switch ve %32 daha az satan Xbox Series X|S'i geride bırakarak satış açısından ayın konsolu oldu. Aksesuar satışları ise bir önceki aya göre %2.1 düşüşle 1.76 milyon olarak gerçekleşti. PS5 DualSense kontrolcüsü en çok satan aksesuar olarak kayıtlara geçti.
12.1 milyon oyun satıldı
Avrupa'da geçen ay abonelik satışları Ocak 2022'ye göre %4 düşüşle 1.37 milyona ulaştı. Oyun satışlarında ciddi bir düşüş yaşandı. Geçtiğimiz ay Avrupa'da bir önceki yılın aynı dönemine göre %19 düşüşle 12.1 milyon oyun satıldı. Analistler, oyun satışlarındaki düşüşün nedenlerinden biri olarak geçen yılın hit oyunu Pokémon Legends: Arceus'a benzer bir oyunun olmamasını gösteriyor.
Buna karşın Ocak 2023, bir önceki yıla göre daha iyi performans gösteren FIFA, Call of Duty, Grand Theft Auto 5 ve Red Dead Redemption 2 için başarılı bir ay oldu. Ancak Mario Kart 8: Deluxe, satışlarda %37'lik keskin bir düşüş yaşayarak yayıncısını hayal kırıklığına uğrattı.
Geçen ay Avrupa'da en çok satan 20 oyun (Dijital + Fiziksel)
- FIFA 23 (EA)
- Grand Theft Auto 5 (Rockstar)
- Red Dead Redemption 2 (Rockstar)
- Call of Duty: Modern Warfare 2 (Activision Blizzard)
- God of War Ragnarok (Sony)
- Dead Space (EA)
- Nintendo Switch Sports (Nintendo)
- Mario Kart 8: Deluxe (Nintendo)*
- NBA 2K23 (2K Games)
- Elden Ring (Bandai Namco)
- Forspoken (Square Enix)
- Fire Emblem Engage (Nintendo)
- Sid Meier's Civilization VI (2K Games)
- Grand Theft Auto Online (Rockstar)
- Pokémon Violet (Nintendo)
- One Piece Odyssey (Bandai Namco)
- God of War (Sony)
- Minecraft: Nintendo Switch Edition (Mojang/Nintendo)
- It Takes Two (EA)
- Tom Clancy's Rainbow Six: Siege (Ubisoft)
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.
herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil
Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?
48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.
iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah