Avrupa'da PS5 satışları %200 arttı, oyun satışları ise düşüşte

Tam Boyutta Gör Ocak ayında, Almanya ve İngiltere hariç tüm Avrupa ülkelerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %15.5 artışla toplam 493.000 oyun konsolu satıldı. Yüksek satış grafiği, kıtadaki PlayStation 5 satışlarındaki %202'lik devasa artıştan kaynaklanıyor.

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İnanılmaz bir başarı gösteren PS5, Ocak 2022'ye kıyasla satışları %11 oranında düşen Nintendo Switch ve %32 daha az satan Xbox Series X|S'i geride bırakarak satış açısından ayın konsolu oldu. Aksesuar satışları ise bir önceki aya göre %2.1 düşüşle 1.76 milyon olarak gerçekleşti. PS5 DualSense kontrolcüsü en çok satan aksesuar olarak kayıtlara geçti.

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12.1 milyon oyun satıldı

Avrupa'da geçen ay abonelik satışları Ocak 2022'ye göre %4 düşüşle 1.37 milyona ulaştı. Oyun satışlarında ciddi bir düşüş yaşandı. Geçtiğimiz ay Avrupa'da bir önceki yılın aynı dönemine göre %19 düşüşle 12.1 milyon oyun satıldı. Analistler, oyun satışlarındaki düşüşün nedenlerinden biri olarak geçen yılın hit oyunu Pokémon Legends: Arceus'a benzer bir oyunun olmamasını gösteriyor.

Buna karşın Ocak 2023, bir önceki yıla göre daha iyi performans gösteren FIFA, Call of Duty, Grand Theft Auto 5 ve Red Dead Redemption 2 için başarılı bir ay oldu. Ancak Mario Kart 8: Deluxe, satışlarda %37'lik keskin bir düşüş yaşayarak yayıncısını hayal kırıklığına uğrattı.

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Geçen ay Avrupa'da en çok satan 20 oyun (Dijital + Fiziksel)

FIFA 23 (EA) Grand Theft Auto 5 (Rockstar) Red Dead Redemption 2 (Rockstar) Call of Duty: Modern Warfare 2 (Activision Blizzard) God of War Ragnarok (Sony) Dead Space (EA) Nintendo Switch Sports (Nintendo) Mario Kart 8: Deluxe (Nintendo)* NBA 2K23 (2K Games) Elden Ring (Bandai Namco) Forspoken (Square Enix) Fire Emblem Engage (Nintendo) Sid Meier's Civilization VI (2K Games) Grand Theft Auto Online (Rockstar) Pokémon Violet (Nintendo) One Piece Odyssey (Bandai Namco) God of War (Sony) Minecraft: Nintendo Switch Edition (Mojang/Nintendo) It Takes Two (EA) Tom Clancy's Rainbow Six: Siege (Ubisoft)

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