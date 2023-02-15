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    Avrupa'da PS5 satışları %200 arttı, oyun satışları ise düşüşte

    PlayStation 5 satışları geçen ay Avrupa genelinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %202 artış gösterdi. Buna karşın oyun satışlarında ciddi bir düşüş söz konusu.
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    Avrupa'da PS5 satışları %200 arttı, oyun satışları ise düşüşte Tam Boyutta Gör
    Ocak ayında, Almanya ve İngiltere hariç tüm Avrupa ülkelerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %15.5 artışla toplam 493.000 oyun konsolu satıldı. Yüksek satış grafiği, kıtadaki PlayStation 5 satışlarındaki %202'lik devasa artıştan kaynaklanıyor.

    İnanılmaz bir başarı gösteren PS5, Ocak 2022'ye kıyasla satışları %11 oranında düşen Nintendo Switch ve %32 daha az satan Xbox Series X|S'i geride bırakarak satış açısından ayın konsolu oldu. Aksesuar satışları ise bir önceki aya göre %2.1 düşüşle 1.76 milyon olarak gerçekleşti. PS5 DualSense kontrolcüsü en çok satan aksesuar olarak kayıtlara geçti.

    Avrupa'da PS5 satışları %200 arttı, oyun satışları ise düşüşte Tam Boyutta Gör

    12.1 milyon oyun satıldı

    Avrupa'da geçen ay abonelik satışları Ocak 2022'ye göre %4 düşüşle 1.37 milyona ulaştı. Oyun satışlarında ciddi bir düşüş yaşandı. Geçtiğimiz ay Avrupa'da bir önceki yılın aynı dönemine göre %19 düşüşle 12.1 milyon oyun satıldı. Analistler, oyun satışlarındaki düşüşün nedenlerinden biri olarak geçen yılın hit oyunu Pokémon Legends: Arceus'a benzer bir oyunun olmamasını gösteriyor.

    Buna karşın Ocak 2023, bir önceki yıla göre daha iyi performans gösteren FIFA, Call of Duty, Grand Theft Auto 5 ve Red Dead Redemption 2 için başarılı bir ay oldu. Ancak Mario Kart 8: Deluxe, satışlarda %37'lik keskin bir düşüş yaşayarak yayıncısını hayal kırıklığına uğrattı.

    Avrupa'da PS5 satışları %200 arttı, oyun satışları ise düşüşte Tam Boyutta Gör

    Geçen ay Avrupa'da en çok satan 20 oyun (Dijital + Fiziksel)

    1. FIFA 23 (EA)
    2. Grand Theft Auto 5 (Rockstar)
    3. Red Dead Redemption 2 (Rockstar)
    4. Call of Duty: Modern Warfare 2 (Activision Blizzard)
    5. God of War Ragnarok (Sony)
    6. Dead Space (EA)
    7. Nintendo Switch Sports (Nintendo)
    8. Mario Kart 8: Deluxe (Nintendo)*
    9. NBA 2K23 (2K Games)
    10. Elden Ring (Bandai Namco)
    11. Forspoken (Square Enix)
    12. Fire Emblem Engage (Nintendo)
    13. Sid Meier's Civilization VI (2K Games)
    14. Grand Theft Auto Online (Rockstar)
    15. Pokémon Violet (Nintendo)
    16. One Piece Odyssey (Bandai Namco)
    17. God of War (Sony)
    18. Minecraft: Nintendo Switch Edition (Mojang/Nintendo)
    19. It Takes Two (EA)
    20. Tom Clancy's Rainbow Six: Siege (Ubisoft)
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    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

    M
    mistick34 2 saat önce

    güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.

    E
    emiristanbul 2 gün önce

    herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil

    B
    barisg 4 gün önce

    Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?

    E
    em007re 4 gün önce

    48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.

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    alfa-x 5 gün önce

    iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah

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