Kia için bir ilk: Avrupa'da Yılın Otomobili 2022 Ödülü'nün kazananı açıklandı

Avrupa'da Yılın Otomobili Ödülü'nün bu yılki kazananı belli oldu. Bugün Cenevre'de düzenlenen törende adı açıklanan isim elektrikli Kia EV6 oldu.
Tanıtıldığından bu yana olumlu eleştiriler alan Kia EV6, Avrupa'da Yılın Otomobili 2022 yarışmasını da kazanarak başarısını tescillemiş oldu. Ayrıca Kia, bu yıl 59'uncu kez düzenlenen yarışmayı ilk kez kazandı.
Kia EV6, toplamda 279 puan topladı ve 12 jüriden en yüksek puanı aldı. En yakın rakibi Renault Magane E-TECH ise 15 jüriden en yüksek puanı almasına rağmen 265 puanda kaldı. Podyuma üçüncü olarak çıkan isim de 261 puanla Hyundai Ioniq 5 oldu.
Final mücadelesine kalan 7 otomobilden 6'sının elektrikli olduğu yarışmada diğer modellerin topladığı puanlar da şöyle:
- Peugeot 308 - 191 puan
- Skoda Enyaq iV - 185 puan
- Ford Mustang Mach-E - 150 puan
- Cupra Born - 144 puan
Avrupa'da Yılın Otomobili 2022 ödülünün kazananını belirleyen jüride 22 Avrupa ülkesinden 59 kişi bulunuyor. Kia EV6 ile ilgili detayları buradaki haberimizden öğrenebilirsiniz.
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Çarpıştığında raptorluğu kalacak mı bakalım :)