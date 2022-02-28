Kia için bir ilk: Avrupa'da Yılın Otomobili 2022 Ödülü'nün kazananı açıklandı

Tam Boyutta Gör

Avrupa'da Yılın Otomobili Ödülü'nün bu yılki kazananı belli oldu. Bugün Cenevre'de düzenlenen törende adı açıklanan isim elektrikli Kia EV6 oldu.

Tanıtıldığından bu yana olumlu eleştiriler alan Kia EV6, Avrupa'da Yılın Otomobili 2022 yarışmasını da kazanarak başarısını tescillemiş oldu. Ayrıca Kia, bu yıl 59'uncu kez düzenlenen yarışmayı ilk kez kazandı.

Makyajlı 2022 Volkswagen T-Roc Türkiye'de: İşte fiyatı 1 gün önce eklendi

Kia EV6, toplamda 279 puan topladı ve 12 jüriden en yüksek puanı aldı. En yakın rakibi Renault Magane E-TECH ise 15 jüriden en yüksek puanı almasına rağmen 265 puanda kaldı. Podyuma üçüncü olarak çıkan isim de 261 puanla Hyundai Ioniq 5 oldu.

Final mücadelesine kalan 7 otomobilden 6'sının elektrikli olduğu yarışmada diğer modellerin topladığı puanlar da şöyle:

Peugeot 308 - 191 puan

Skoda Enyaq iV - 185 puan

Ford Mustang Mach-E - 150 puan

Cupra Born - 144 puan

Avrupa'da Yılın Otomobili 2022 ödülünün kazananını belirleyen jüride 22 Avrupa ülkesinden 59 kişi bulunuyor. Kia EV6 ile ilgili detayları buradaki haberimizden öğrenebilirsiniz.

Sizin final etabındaki favoriniz hangisiydi? Cupra Born Peugeot 308 Ford Mustang Mach-E Renault Megane E-TECH Electric Kia EV6 Hyundai Ioniq 5 Skoda Enyaq iV Oy Ver 315 kişi oy verdi. Sonuçları Göster Sizin final etabındaki favoriniz hangisiydi? Cupra Born Peugeot 308 Ford Mustang Mach-E Renault Megane E-TECH Electric Kia EV6 Hyundai Ioniq 5 Skoda Enyaq iV Anket Sonlandı 315 kişi oy verdi. Sonuçları Göster Sizin final etabındaki favoriniz hangisiydi? 3% Cupra Born 10 oy 15% Peugeot 308 47 oy 15% Ford Mustang Mach-E 47 oy 6% Renault Megane E-TECH Electric 20 oy 39% Kia EV6 123 oy 16% Hyundai Ioniq 5 51 oy 5% Skoda Enyaq iV 17 oy 315 oya göre sonuçlar listelenmiştir. Ankete Dön

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Avrupa'da Yılın Otomobili 2022 Ödülü'nün kazananı açıklandı