Avrupa Birliği yonga çalışmalarına 43 milyar Avro bütçe ayırdı

Avrupa yonga üretiminde gaza bastı
İlk etapta sadece gelişmiş yonga tesisleri için bütçe ayrılması gündemde iken yapılan baskılar sonucunda yonga üretiminin tüm süreçleri kapsama alanına dahil edildi. Böylece geniş bir yelpazede bütçeden yararlanma imkânı doğdu.
43 milyar Avroluk paket ile Avrupa’nın yonga üretiminin 10 yıl içerisinde ikiye katlanarak yüzde 10 seviyesine çıkarılması hedefleniyor. Böylece ABD ve Çinli yongalara olan bağımlılığın da en aza indirilmesi ön görülüyor.
Yeni paketten haliyle en iyi Intel yararlanacak. Avrupa’ya 80 milyar Avroluk yatırım yapmak isteyen firma, geçtiğimiz haftalarda 30 milyar avroyu geçen Almanya yatırımı için 12 milyar avro teşvik talep etmişti.
Diğer taraftan Avrupalı yonga üreticileri de daha fazla desteklenecek. Enerji verimliliği odaklı yongalar üreten SiPearl girişimi, Avrupa’nın en büyük yarı iletken üreticisi Infineon, STmicroelectronics, NXP ve Birliği kendi girişimi EPI önümüzdeki yıllardaBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...
tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı