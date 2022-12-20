Avrupa’dan Meta’ya şok darbe! 11,8 milyar dolarlık rekor ceza kapıda

Yapılan incelemeler sonucunda Avrupa Komisyonu, Meta’nın reklam faaliyetleri için Facebook Marketplace hizmetini kişisel sosyal ağı Facebook ile eşleştirmesinin rekabete aykırı olduğunu bildirdi ve hizmetin “rakiplerin karşılayamayacağı önemli bir dağıtım avantajı” sağladığı aktarıldı.
Meta, Avrupa'nın merceği altında
Meta, ticari uygulamalarının rekabete aykırı olduğunu reddetti. Meta sözcüsü Tim Lamb yaptığı açıklamada, "Avrupa Komisyonu tarafından öne sürülen iddialar temelsizdir." dedi. Öte yandan komisyonun Meta’ya yaptığı bu uyarılar soruşturmanın tamamlandığı anlamına gelmiyor.
Soruşturma süreci devam ederken eğer Meta’nın Avrupa Birliği kurallarını ihlal ettiğine dair yeterli kanıt bulunursa şirketin yıllık küresel cirosunun yüzde 10’una kadar para cezası verilebilir. 2021′de yıllık 117,92 milyar dolar gelir elde eden Meta için bu, 11,8 milyar dolar değerinde bir ceza anlamına gelebilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Aspiratör kullanırsınız olur biter :)
virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.
zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...