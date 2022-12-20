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    Avrupa’dan Meta’ya şok darbe! 11,8 milyar dolarlık rekor ceza kapıda

    AB’nin yürütme kolu olan Avrupa Komisyonu, Facebook’un çatı şirketi Meta’yı rekabet kurallarını ihlal etmekle suçladı. Mate, suçlu bulunursa rekor para cezasıyla karşı karşıya kalabilir.
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    meta avrupa Tam Boyutta Gör
    Avrupa Birliği’nin (AB) yürütme kolu olan Avrupa Komisyonu, Facebook, Instagram ve WhatsApp’ın çatı şirketi olan Meta’nın rekabet kurallarını ihlal ettiğini ve 11,8 milyar dolar değerinde bir ceza verebileceğini açıkladı. Komisyon yaptığı açıklamada, Meta'yı, çevrimiçi reklamcılık pazarlarındaki rekabeti bozarak ve hakim konumunu kötüye kullanarak AB’nin düzenleyici yasalarını ihlal ettiği konusunda resmi olarak uyardı.

    Yapılan incelemeler sonucunda Avrupa Komisyonu, Meta’nın reklam faaliyetleri için Facebook Marketplace hizmetini kişisel sosyal ağı Facebook ile eşleştirmesinin rekabete aykırı olduğunu bildirdi ve hizmetin “rakiplerin karşılayamayacağı önemli bir dağıtım avantajı” sağladığı aktarıldı.

    Meta, Avrupa'nın merceği altında

    ab meta ceza Tam Boyutta Gör
    Avrupa Birliği'nin antitröst şefi Margrethe Vestager yaptığı açıklamada, Meta'nın baskın sosyal ağı Facebook'u Facebook Marketplace olarak adlandırılan çevrimiçi gizli reklam hizmetlerine bağlamasından endişe duyduğunu söyledi ve “Bu, Facebook kullanıcılarının Facebook Marketplace'e erişmekten başka seçeneği olmadığı anlamına geliyor” ifadelerini kullandı.

    Meta, ticari uygulamalarının rekabete aykırı olduğunu reddetti. Meta sözcüsü Tim Lamb yaptığı açıklamada, "Avrupa Komisyonu tarafından öne sürülen iddialar temelsizdir." dedi. Öte yandan komisyonun Meta’ya yaptığı bu uyarılar soruşturmanın tamamlandığı anlamına gelmiyor.

    Soruşturma süreci devam ederken eğer Meta’nın Avrupa Birliği kurallarını ihlal ettiğine dair yeterli kanıt bulunursa şirketin yıllık küresel cirosunun yüzde 10’una kadar para cezası verilebilir. 2021′de yıllık 117,92 milyar dolar gelir elde eden Meta için bu, 11,8 milyar dolar değerinde bir ceza anlamına gelebilir.

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    Yeşil lazer ışık tuttu: Sifonun saçtıkları

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    AssetGroup 1 gün önce

    Aspiratör kullanırsınız olur biter :)

    X
    xteknik 6 gün önce

    virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.

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    pudinkk 6 gün önce

    zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.

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    PERİSKOP 6 gün önce

    Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.

    E
    Ekrem71.5 6 gün önce

    ow ye

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    kapağı kapat sifona bas basit...

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