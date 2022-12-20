Avrupa’dan Meta’ya şok darbe! 11,8 milyar dolarlık rekor ceza kapıda

Tam Boyutta Gör Avrupa Birliği’nin (AB) yürütme kolu olan Avrupa Komisyonu, Facebook, Instagram ve WhatsApp’ın çatı şirketi olan Meta’nın rekabet kurallarını ihlal ettiğini ve 11,8 milyar dolar değerinde bir ceza verebileceğini açıkladı. Komisyon yaptığı açıklamada, Meta'yı, çevrimiçi reklamcılık pazarlarındaki rekabeti bozarak ve hakim konumunu kötüye kullanarak AB’nin düzenleyici yasalarını ihlal ettiği konusunda resmi olarak uyardı.

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Yapılan incelemeler sonucunda Avrupa Komisyonu, Meta’nın reklam faaliyetleri için Facebook Marketplace hizmetini kişisel sosyal ağı Facebook ile eşleştirmesinin rekabete aykırı olduğunu bildirdi ve hizmetin “rakiplerin karşılayamayacağı önemli bir dağıtım avantajı” sağladığı aktarıldı.

Meta, Avrupa'nın merceği altında

Tam Boyutta Gör Avrupa Birliği'nin antitröst şefi Margrethe Vestager yaptığı açıklamada, Meta'nın baskın sosyal ağı Facebook'u Facebook Marketplace olarak adlandırılan çevrimiçi gizli reklam hizmetlerine bağlamasından endişe duyduğunu söyledi ve “Bu, Facebook kullanıcılarının Facebook Marketplace'e erişmekten başka seçeneği olmadığı anlamına geliyor” ifadelerini kullandı.

Meta, ticari uygulamalarının rekabete aykırı olduğunu reddetti. Meta sözcüsü Tim Lamb yaptığı açıklamada, "Avrupa Komisyonu tarafından öne sürülen iddialar temelsizdir." dedi. Öte yandan komisyonun Meta’ya yaptığı bu uyarılar soruşturmanın tamamlandığı anlamına gelmiyor.

Soruşturma süreci devam ederken eğer Meta’nın Avrupa Birliği kurallarını ihlal ettiğine dair yeterli kanıt bulunursa şirketin yıllık küresel cirosunun yüzde 10’una kadar para cezası verilebilir. 2021′de yıllık 117,92 milyar dolar gelir elde eden Meta için bu, 11,8 milyar dolar değerinde bir ceza anlamına gelebilir.

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