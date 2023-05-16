Avrupa Konseyi, kripto düzenlemesi MiCA’yı onayladı

Tam Boyutta Gör Avrupa Konseyi'nin maliye bakanları, kripto para sektörü için dönüm noktası olarak görülen MiCA düzenlemesini oy birliğiyle onayladı. Böylece AB, kripto varlıkları lisanslama rejimine sahip en büyük yargı bölgesi haline geldi. Ayrıca kripto para transferlerine ilişkin yeni kara para aklama karşıtı tedbirleri de kabul edildi.

Bu sürede Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi ile Avrupa Bankacılık Otoritesi gibi kurumlar teknik standartları hazırlayacak. Tasarı, Nisan ayında Avrupa Parlamentosu tarafından kabul edilmişti.

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Kripto şirketlerine lisans zorunluluğu gelecek

Kripto borsaları, saklayıcıları ve danışmanlarına lisans zorunluluğu getirilecek. AB bünyesinde faaliyet göstermek isteyen şirketler, üye ülkelerin herhangi birisine lisans başvurusu yapabilecek. 27 ülkeden birinin izin vermesi halinde şirketler faaliyet gösterebilecek.

MiCA’nın temel özellikleri Haziran ayında yürürlüğe girecek. Ancak bazı önemli hükümlerin, Avrupa Birliği’nin resmi gazetesinde yayınlandıktan bir yıldan biraz fazla bir süre sonra yürürlüğe girmesi bekleniyor. Bu da muhtemelen 2024'ün Haziran veya Temmuz aylarına denk gelecek. MiCA’nın uygulamaya alınmasının 12 ile 18 ayı bulacağı tahmin ediliyor.

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