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    Anlık Bildirim

    Avrupa Konseyi, kripto düzenlemesi MiCA’yı onayladı

    Avrupa Konseyi maliye bakanları, MiCA düzenlemesi üzerinde anlaştı. Düzenlemenin tamamının yürürlüğe girmesi 12 ile 18 ayı bulacak.                              
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    Avrupa Konseyi, kripto düzenlemesi MiCA’yı onayladı Tam Boyutta Gör
    Avrupa Konseyi'nin maliye bakanları, kripto para sektörü için dönüm noktası olarak görülen MiCA düzenlemesini oy birliğiyle onayladı. Böylece AB, kripto varlıkları lisanslama rejimine sahip en büyük yargı bölgesi haline geldi. Ayrıca kripto para transferlerine ilişkin yeni kara para aklama karşıtı tedbirleri de kabul edildi. 

    Bu sürede Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi ile Avrupa Bankacılık Otoritesi gibi kurumlar teknik standartları hazırlayacak. Tasarı, Nisan ayında Avrupa Parlamentosu tarafından kabul edilmişti.

    Kripto şirketlerine lisans zorunluluğu gelecek

    Kripto borsaları, saklayıcıları ve danışmanlarına lisans zorunluluğu getirilecek. AB bünyesinde faaliyet göstermek isteyen şirketler, üye ülkelerin herhangi birisine lisans başvurusu yapabilecek. 27 ülkeden birinin izin vermesi halinde şirketler faaliyet gösterebilecek. 

    MiCA’nın temel özellikleri Haziran ayında yürürlüğe girecek. Ancak bazı önemli hükümlerin, Avrupa Birliği’nin resmi gazetesinde yayınlandıktan bir yıldan biraz fazla bir süre sonra yürürlüğe girmesi bekleniyor. Bu da muhtemelen 2024'ün Haziran veya Temmuz aylarına denk gelecek. MiCA’nın uygulamaya alınmasının 12 ile 18 ayı bulacağı tahmin ediliyor. 

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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    M
    madmax59 1 gün önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 4 gün önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 6 gün önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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