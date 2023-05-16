Avrupa Konseyi, kripto düzenlemesi MiCA’yı onayladı

Bu sürede Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi ile Avrupa Bankacılık Otoritesi gibi kurumlar teknik standartları hazırlayacak. Tasarı, Nisan ayında Avrupa Parlamentosu tarafından kabul edilmişti.
Kripto şirketlerine lisans zorunluluğu gelecek
Kripto borsaları, saklayıcıları ve danışmanlarına lisans zorunluluğu getirilecek. AB bünyesinde faaliyet göstermek isteyen şirketler, üye ülkelerin herhangi birisine lisans başvurusu yapabilecek. 27 ülkeden birinin izin vermesi halinde şirketler faaliyet gösterebilecek.
MiCA’nın temel özellikleri Haziran ayında yürürlüğe girecek. Ancak bazı önemli hükümlerin, Avrupa Birliği’nin resmi gazetesinde yayınlandıktan bir yıldan biraz fazla bir süre sonra yürürlüğe girmesi bekleniyor. Bu da muhtemelen 2024'ün Haziran veya Temmuz aylarına denk gelecek. MiCA’nın uygulamaya alınmasının 12 ile 18 ayı bulacağı tahmin ediliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.