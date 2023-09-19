Xbox için dev plan: Yeni nesil Xbox konsolu hibrit bir platform olabilir

Sızan belgeler, Microsoft'un 2028 yılı için uzak gelecek planlarını da ortaya çıkardı. Belgelerde Microsoft'un 2028 yılına kadar bulut oyun platformu ile fiziksel donanımın "bulut hibrit oyunlar" sunmak üzere tam bir yakınsama sağlayabileceğine inandığını görüyoruz.
"Vizyonumuz: Daha derin sürükleyici ve tamamen yeni oyun deneyimleri sınıfları sunmak için istemci ve bulutun birleşik gücünden yararlanabilen yeni nesil bir hibrit oyun platformu geliştirmek."
Bu fikir aslında bir süredir emarelerini gördüğümüz bir şey. Microsoft, zaten Microsoft Flight Simulator'da fotogerçekçi manzaralar sunmak için, verileri oyunun çalıştığı Xbox veya PC yerine 2 petabaytlık bir buluttan aktarıyor. Bununla birlikte 2014 yılında Amazon’un The Unmaking demosu da bulut tabanlı deneyimi sergilemişti.
Sızan belgelerde Microsoft, bu vizyonunu "Cohesive Hybrid Compute" olarak adlandırıyor. Firma, buluttan uca mimari sayesinde her yerde her oyunu oynamanın bu fikirle mümkün olacağını düşünüyor.
Daha hafif bir işletim sistemi
Microsoft'ta Xbox kontrolcüsünün önemi artıyor
Nadella, ilgili bir belgede "Şirketin sistem yeteneklerini birleşik bir vizyonda uyum sağlamak üzere bir araya getirmemiz gerekiyor." diyerek 4 tür bilgisayar inşa ettiklerini vurguluyor: (1) her şey bulutta, (2) hibrit bir Xbox, (3) hibrit Windows ve (4) hibrit HoloLens.
Bununla birlikte Microsoft CEO’sunun “Şirketi etrafında toplayacak tek bir büyük fikre ihtiyacımız var” dediği belirtiliyor. Mayıs 2022 tarihli "2030'a Giden Yol Haritası" başlıklı bir başka belgede şirket, yeni stratejisinin kontrolcü etrafında dönebileceğini öne sürüyor.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.