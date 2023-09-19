Xbox için dev plan: Yeni nesil Xbox konsolu hibrit bir platform olabilir

Tam Boyutta Gör Belki de tarihin en büyük Microsoft sızıntılarından biriyle karşı karşıyayız. Yıllar öncesine kadar dayanan dahili Microsoft belgeleri ve sunumları şirketin FTC ile mücadelesinden sonra ortalığa saçılmış durumda. Sızan belgelerde yeni oyunlar, Xbox Series X ve Series S yenilemeleriyle birlikte 2028 için yeni nesil konsoldan da bahsediliyor. Ancak belgelerde Microsoft’un yepyeni hibrit bulut oyun platformundan da bahsediliyor.

Hibrit Xbox konsolu

Sızan belgeler, Microsoft'un 2028 yılı için uzak gelecek planlarını da ortaya çıkardı. Belgelerde Microsoft'un 2028 yılına kadar bulut oyun platformu ile fiziksel donanımın "bulut hibrit oyunlar" sunmak üzere tam bir yakınsama sağlayabileceğine inandığını görüyoruz.

"Vizyonumuz: Daha derin sürükleyici ve tamamen yeni oyun deneyimleri sınıfları sunmak için istemci ve bulutun birleşik gücünden yararlanabilen yeni nesil bir hibrit oyun platformu geliştirmek."

Tam Boyutta Gör Bunlar, "Microsoft'ta Yeni Nesil Oyun" başlığıyla sızdırılan ve Mayıs 2022’ye ait bir sunum slaytına ait. Şirket, bu oyunları 99 doların altındaki bir aygıtın - muhtemelen bir el cihazının - ve xCloud platformunun birleşik gücünü aynı anda kullanarak oynadığınızı hayal ediyor.

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Bu fikir aslında bir süredir emarelerini gördüğümüz bir şey. Microsoft, zaten Microsoft Flight Simulator'da fotogerçekçi manzaralar sunmak için, verileri oyunun çalıştığı Xbox veya PC yerine 2 petabaytlık bir buluttan aktarıyor. Bununla birlikte 2014 yılında Amazon’un The Unmaking demosu da bulut tabanlı deneyimi sergilemişti.

Sızan belgelerde Microsoft, bu vizyonunu "Cohesive Hybrid Compute" olarak adlandırıyor. Firma, buluttan uca mimari sayesinde her yerde her oyunu oynamanın bu fikirle mümkün olacağını düşünüyor.

Daha hafif bir işletim sistemi

Tam Boyutta Gör Microsoft, 2028 yılını işaret ettiği yeni nesil Xbox konsolunda Navi 5 GPU tabanlı (referans olarak, şu anda sadece Navi 3'teyiz) ve Zen 6 CPU çekirdeklerini kullanan bir yonga konusunda AMD ile iş birliğine gitmeyi düşünüyor. Ancak Microsoft, ARM tabanlı bir işlemci için de kapıyı açık bırakıyor. Microsoft, süper çözünürlük, gecikme telafisi, kare hızı enterpolasyonu ve daha fazlası da dahil olmak üzere çok çeşitli avantajlar sağlamak için bir NPU'ya (makine öğrenimi yapay zeka yardımcı işlemcisi) da ihtiyaç duyulacağını belgelerde belirtiyor.

Tam Boyutta Gör Microsoft, donanım tasarımının 2024'te başlamasını, ilk geliştirme kitlerinin 2027'de gelmesini ve ilk hibrit bulut oyunlarının 2024'ten 2026'ya kadar hazırlanmasını öngörüyor.

Tam Boyutta Gör Ancak her şeyden önce Microsoft’un bazı kararlar alması gerektiği de belgelerde aktarılıyor. Eğer Microsoft, hibrit bulut oyun platformu oluşturacaksa bu karar çoktan alınmış bile olabilir. Belgelere göre Microsoft’un öncelikle kullanılacak donanım için kararları alması ve hafif bir işletim sisteminin oluşturulması için işe koyulması gerekiyor.

Microsoft'ta Xbox kontrolcüsünün önemi artıyor

Tam Boyutta Gör Bu şirket içi belgelerde CEO Satya Nadella, Xbox'ın patronu Phil Spencer, Windows cihazları ve işletim sistemi lideri Panos Panay, xCloud CVP Kareem Choudhry ve daha fazlası dahil olmak üzere Microsoft'un üst düzey liderlerinin e-postaları yer alıyor.

Nadella, ilgili bir belgede "Şirketin sistem yeteneklerini birleşik bir vizyonda uyum sağlamak üzere bir araya getirmemiz gerekiyor." diyerek 4 tür bilgisayar inşa ettiklerini vurguluyor: (1) her şey bulutta, (2) hibrit bir Xbox, (3) hibrit Windows ve (4) hibrit HoloLens.

Bununla birlikte Microsoft CEO’sunun “Şirketi etrafında toplayacak tek bir büyük fikre ihtiyacımız var” dediği belirtiliyor. Mayıs 2022 tarihli "2030'a Giden Yol Haritası" başlıklı bir başka belgede şirket, yeni stratejisinin kontrolcü etrafında dönebileceğini öne sürüyor.

Tam Boyutta Gör "Yeni Xbox oyun kontrolcüsü her cihazda oyun oynamak için ihtiyacınız olan tek şey" deniyor. Bu belge, Xbox Wireless ve Bluetooth'un yanı sıra "Direct-to-Cloud" bağlantısını da içeren yeni bir Xbox kontrolcüsü olan Sebile'i tanımlamaya devam ediyor. Belgede ayrıca olası bir "Mobil kontrolcü", bir "Tek el kontrolcüsü" ve Microsoft'un kendi üretmeyi düşündüğü bir oyun klavyesi ve faresinin resmi de yer alıyor.

Tam Boyutta Gör Tüm bu bilgilerin Microsoft’un dahili belgelerine ait olduğunu, bunların şirket içi görüşmeleri kapsadığını belirtelim. Dolayısıyla tüm slaytlar veya sunumlar gerçeğe dönüşecek diye bir kaide yok. Bununla birlikte resmi olarak Microsoft, hibrit bir oyun konsolu yapacağını da açıklamadı. Bu planlar yazı içeriğinde de belirttiğimiz gibi geçmiş dönemlerde yapılan planlamalar. Örneğin Sebile kod adlı yeni kontrolcünün Mayıs 2022 itibariyle henüz onaylanmadığı belirtiliyor belgelerde. Dolayısıyla bu bilgilere kesin gözüyle değil, bir vizyon gözüyle bakmak gerek.

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