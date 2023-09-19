Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Xbox için dev plan: Yeni nesil Xbox konsolu hibrit bir platform olabilir

    Sızan Microsoft belgelerinde 2028 yılı için yeni nesil Xbox konsolundan bahsediliyor. Ayrıca belgelere göre üst düzey Microsoft yöneticileri yeni bir hibrit bulut oyun platformu oluşturmak istiyor.
    Yeni Xbox konsolu hibrit bir platform olabilir: İşte detaylar Tam Boyutta Gör
    Belki de tarihin en büyük Microsoft sızıntılarından biriyle karşı karşıyayız. Yıllar öncesine kadar dayanan dahili Microsoft belgeleri ve sunumları şirketin FTC ile mücadelesinden sonra ortalığa saçılmış durumda. Sızan belgelerde yeni oyunlar, Xbox Series X ve Series S yenilemeleriyle birlikte 2028 için yeni nesil konsoldan da bahsediliyor. Ancak belgelerde Microsoft’un yepyeni hibrit bulut oyun platformundan da bahsediliyor.

    Hibrit Xbox konsolu

    Sızan belgeler, Microsoft'un 2028 yılı için uzak gelecek planlarını da ortaya çıkardı. Belgelerde Microsoft'un 2028 yılına kadar bulut oyun platformu ile fiziksel donanımın "bulut hibrit oyunlar" sunmak üzere tam bir yakınsama sağlayabileceğine inandığını görüyoruz.

    "Vizyonumuz: Daha derin sürükleyici ve tamamen yeni oyun deneyimleri sınıfları sunmak için istemci ve bulutun birleşik gücünden yararlanabilen yeni nesil bir hibrit oyun platformu geliştirmek."

    Yeni Xbox konsolu hibrit bir platform olabilir: İşte detaylar Tam Boyutta Gör
    Bunlar, "Microsoft'ta Yeni Nesil Oyun" başlığıyla sızdırılan ve Mayıs 2022’ye ait bir sunum slaytına ait. Şirket, bu oyunları 99 doların altındaki bir aygıtın - muhtemelen bir el cihazının - ve xCloud platformunun birleşik gücünü aynı anda kullanarak oynadığınızı hayal ediyor.

    Bu fikir aslında bir süredir emarelerini gördüğümüz bir şey. Microsoft, zaten Microsoft Flight Simulator'da fotogerçekçi manzaralar sunmak için, verileri oyunun çalıştığı Xbox veya PC yerine 2 petabaytlık bir buluttan aktarıyor. Bununla birlikte 2014 yılında Amazon’un The Unmaking demosu da bulut tabanlı deneyimi sergilemişti.

    Sızan belgelerde Microsoft, bu vizyonunu "Cohesive Hybrid Compute" olarak adlandırıyor. Firma, buluttan uca mimari sayesinde her yerde her oyunu oynamanın bu fikirle mümkün olacağını düşünüyor.

    Daha hafif bir işletim sistemi

    Yeni Xbox konsolu hibrit bir platform olabilir: İşte detaylar Tam Boyutta Gör
    Microsoft, 2028 yılını işaret ettiği yeni nesil Xbox konsolunda Navi 5 GPU tabanlı (referans olarak, şu anda sadece Navi 3'teyiz) ve Zen 6 CPU çekirdeklerini kullanan bir yonga konusunda AMD ile iş birliğine gitmeyi düşünüyor. Ancak Microsoft, ARM tabanlı bir işlemci için de kapıyı açık bırakıyor. Microsoft, süper çözünürlük, gecikme telafisi, kare hızı enterpolasyonu ve daha fazlası da dahil olmak üzere çok çeşitli avantajlar sağlamak için bir NPU'ya (makine öğrenimi yapay zeka yardımcı işlemcisi) da ihtiyaç duyulacağını belgelerde belirtiyor.
    Yeni Xbox konsolu hibrit bir platform olabilir: İşte detaylar Tam Boyutta Gör
    Microsoft, donanım tasarımının 2024'te başlamasını, ilk geliştirme kitlerinin 2027'de gelmesini ve ilk hibrit bulut oyunlarının 2024'ten 2026'ya kadar hazırlanmasını öngörüyor.
    Yeni Xbox konsolu hibrit bir platform olabilir: İşte detaylar Tam Boyutta Gör
    Ancak her şeyden önce Microsoft’un bazı kararlar alması gerektiği de belgelerde aktarılıyor. Eğer Microsoft, hibrit bulut oyun platformu oluşturacaksa bu karar çoktan alınmış bile olabilir. Belgelere göre Microsoft’un öncelikle kullanılacak donanım için kararları alması ve hafif bir işletim sisteminin oluşturulması için işe koyulması gerekiyor.

    Microsoft'ta Xbox kontrolcüsünün önemi artıyor

    Yeni Xbox konsolu hibrit bir platform olabilir: İşte detaylar Tam Boyutta Gör
    Bu şirket içi belgelerde CEO Satya Nadella, Xbox'ın patronu Phil Spencer, Windows cihazları ve işletim sistemi lideri Panos Panay, xCloud CVP Kareem Choudhry ve daha fazlası dahil olmak üzere Microsoft'un üst düzey liderlerinin e-postaları yer alıyor.

    Nadella, ilgili bir belgede "Şirketin sistem yeteneklerini birleşik bir vizyonda uyum sağlamak üzere bir araya getirmemiz gerekiyor." diyerek 4 tür bilgisayar inşa ettiklerini vurguluyor: (1) her şey bulutta, (2) hibrit bir Xbox, (3) hibrit Windows ve (4) hibrit HoloLens.

    Bununla birlikte Microsoft CEO’sunun “Şirketi etrafında toplayacak tek bir büyük fikre ihtiyacımız vardediği belirtiliyor. Mayıs 2022 tarihli "2030'a Giden Yol Haritası" başlıklı bir başka belgede şirket, yeni stratejisinin kontrolcü etrafında dönebileceğini öne sürüyor.

    Yeni Xbox konsolu hibrit bir platform olabilir: İşte detaylar Tam Boyutta Gör
    "Yeni Xbox oyun kontrolcüsü her cihazda oyun oynamak için ihtiyacınız olan tek şey" deniyor. Bu belge, Xbox Wireless ve Bluetooth'un yanı sıra "Direct-to-Cloud" bağlantısını da içeren yeni bir Xbox kontrolcüsü olan Sebile'i tanımlamaya devam ediyor. Belgede ayrıca olası bir "Mobil kontrolcü", bir "Tek el kontrolcüsü" ve Microsoft'un kendi üretmeyi düşündüğü bir oyun klavyesi ve faresinin resmi de yer alıyor.
    Yeni Xbox konsolu hibrit bir platform olabilir: İşte detaylar Tam Boyutta Gör
    Tüm bu bilgilerin Microsoft’un dahili belgelerine ait olduğunu, bunların şirket içi görüşmeleri kapsadığını belirtelim. Dolayısıyla tüm slaytlar veya sunumlar gerçeğe dönüşecek diye bir kaide yok. Bununla birlikte resmi olarak Microsoft, hibrit bir oyun konsolu yapacağını da açıklamadı. Bu planlar yazı içeriğinde de belirttiğimiz gibi geçmiş dönemlerde yapılan planlamalar. Örneğin Sebile kod adlı yeni kontrolcünün Mayıs 2022 itibariyle henüz onaylanmadığı belirtiliyor belgelerde. Dolayısıyla bu bilgilere kesin gözüyle değil, bir vizyon gözüyle bakmak gerek.
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    ccguven 1 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 2 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    4. kattan atlasam ölür müyüm rexapin bıraktıktan sonra yan etkileri silah fabrikası kurmak bosch buzdolabı soğutmuyor akü yeşil ışık yanıyor ama marş basmıyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    Vivo Y15S
    Vivo Y15S
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo V15 G2 ITL
    Lenovo V15 G2 ITL
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız