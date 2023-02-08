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    Avrupa'nın en yüksek barajı 5.000 güneş paneliyle donatıldı

    İsviçre'deki Muttsee Gölü Barajı'na 5.000 güneş panelinin kurulumu başarıyla tamamlandı. Proje yarısı kışın olmak üzere yılda 3.3 milyon kWh enerji ütetilmesini sağlayacak.
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    Avrupa'nın en yüksek barajı 5.000 güneş paneliyle donatıldı Tam Boyutta Gör
    Denize kıyısı olmayan ülkelerden biri olan İsviçre, kış aylarında yeşil enerji üretimini en üst düzeye çıkarmaya çalışıyor. Buna yardımcı olması için ülkedeki Muttsee Gölü Barajı'nda güneş panellerinden oluşan kıvrımlı yapı inşa edildi.

    Deniz seviyesinden 2.500 metre yükseklikle Avrupa'nın en yüksek barajı olan Muttsee Gölü Barajı, şu anda yaklaşık 5.000 güneş paneline ev sahipliği yapıyor. Böylelikle ülkedeki en büyük alp güneş enerjisi sistemi haline geldi.

    Avrupa'nın en yüksek barajı 5.000 güneş paneliyle donatıldı Tam Boyutta Gör
    AlpinSolar adı verilen proje, enerji şirketi Axpo, süpermarket zinciri Denner ve kamu hizmeti şirketi IWB tarafından hayata geçirildi. Denner, AlpinSolar için ülkede türünün ilk örneği olan uzun vadeli bir enerji satın alma anlaşması (PPA) imzaladı.

    Hidroelektrik santralinin baraj duvarına yerleştirilen ve bir kilometre boyunca uzanan sistem, yarısı kışın olmak üzere yılda 3.3 milyon kilovat saat elektrik üretecek. Bu da yaklaşık 700 haneye yetecek kadar enerji sağlayacağı anlamına geliyor.

    Avrupa'nın en yüksek barajı 5.000 güneş paneliyle donatıldı Tam Boyutta Gör

    Alplerdeki güneş santralleri birçok avantaja sahip

    İsviçreli enerji üreticisi Axpo'nun üst düzey yöneticisi Jeanette Schranz "Alp güneş santrallerinin özelliklerinden biri, özellikle kış aylarında iç bölgelerdeki benzer bir tesise kıyasla üç kata kadar daha fazla elektrik üretmeleridir" dedi.

    Schranz, İsviçre dağlarının soğuk aylarda sisten daha az etkilendiğini, bunun da panellerin alçak rakımlara göre daha fazla güneş gördüğü anlamına geldiğini söyledi. Kendisi ayrıca "Güneş panelleri soğuğu sever ve daha düşük sıcaklıklarda daha iyi performans gösterir" diyor.

    Kaynakça https://electrek.co/2023/02/06/europes-highest-dam-is-now-covered-in-nearly-5000-solar-panels/ https://www.reuters.com/business/sustainable-business/switzerlands-solar-dam-sun-snow-perfect-mix-green-energy-drive-2023-02-06/
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