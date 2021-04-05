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    Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Avrupa’nın gelecek nesil savaş uçağı prototipi için Airbus ve Dassault uzlaşma sağladı

    Gelecek Nesil Hava Muharebe Sistemi (Future Combat Air System -FCAS) projesi kapsamında üretilmesi planlanan savaş uçağı prototipi için Airbus ve Fransız Dassault anlaşmış gibi görünüyor.
    05 Nisan 2021, 01:30 (1 hf.)
    3,2b
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    Savunma Sanayi
    Gökhan G.
    Editör
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    Avrupa’nın gelecek nesil savaş uçağı prototipi için Airbus ve Dassault uzlaşma sağladı
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    Avrupa’nın ortak savaş uçağı olması beklenen ve 2040 yılı itibariyle Eurofighter ve Rafale savaş uçaklarının yerini alması beklenen Gelecek Nesil Hava Muharebe Sistemi (Future Combat Air System -FCAS) projesi kapsamında üretilecek uçağın prototipi için anlaşma sağlandı. Proje kapsamında insanlı ve insansız hava platformlarının üretimi öngörülüyor.

    Üretimi üstlenecek ülkeler ile Airbus ve Fransız Dassault’tan oluşan firmalar arasındaki pürüzler nedeniyle uzunca bir süredir ertelenen proje, bu sayede yeniden harekete geçmiş olacak. Duyurusu, Almanya, Fransa ve İspanya üçlüsünün içinde bulunduğu ortaklık çatısı altında ilk kez Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından yapılan proje, ülkeler arasındaki politik farklar ve şirketler arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle ilerlemiyordu.

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    Şirketler arası anlaşmazlıkların merkezinde bulunan fikri mülkiyet sorunlarının çözülmesi için üye ülke liderlerinin bir çıkış yolu bulması gerektiğini söyleyen Dassault CEO’su Eric Trappier, FCAS projesi için Airbus ile geniş ölçekli bir iş paylaşımına hazır olduğunu söylerken görüşmelerden bir sonuç çıkmaması halinde bir B planına sahip olduklarını belirtti.

    Avrupa’nın gelecek nesil savaş uçağı prototipi için Airbus ve Dassault uzlaşma sağladı
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    Airbus kanadından yapılan açıklamalar ise şirketin gerçek bir ortak gibi değil de sanki bir taşeron gibi görüldüğü yönünde. Uzmanlar, Dassault’un tutumunun ise Mirage ve Rafale gibi rüştünü ispatlamış savaş uçaklarındaki uzmanlığına bağlı olmasından kaynaklandığına inanıyor. Şirketin savaş uçaklarındaki uzmanlığının rakip bir firma tarafından kendi çıkarları için kullanılabilme kaygısı, Dassault’u bu anlamda biraz ısrarcı kılmış görünüyor.

    FCAS programında şu an itibariyle Dassault, delta kanat tasarımına sahip görünmez savaş uçağı üzerinde çalışırken Airbus ise dron ile muharebe bulut sistemi adlı ve yapay zekâ uygulamalarını mümkün kılacak ultra hızlı iletişim ağı sistemleri üzerinde çalışıyor. Savaş uçağının motor tedariki kapsamında ise Fransız Safran, Alman MTU Aero ve Rolls Royce’un İspanyal ortağı ITP’nin adları geçiyor.

    Avrupa’nın gelecek nesil savaş uçağı prototipi için Airbus ve Dassault uzlaşma sağladı
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    Uzmanlar ise ilgili şirket ve ülkeleri, 2040 yılı itibariyle hayata geçirilmesi beklenen proje için uyarıyor. Savaş uçağı, dron ve ağ sistemleri için 50 ila 80 milyar euro’luk bir yatırım öngören yetkililer, geç kalınması halinde maliyetlerin yükselebileceği uyarısını yapmakta. Ayrıca, İngiliz BAE Systems önderliğinde geliştirilen Tempest savaş uçağı programı da FCAS için önemli bir rakip. Tempest için İngiltere, İsveç, İtalya ve Hollanda ortaklık kurmuş durumda.

    FCAS projesinin Almanya, Fransa ve İspanya harici henüz başka bir Avrupa ülkesi tarafından desteklenmediğini de not düşelim.



    https://techxplore.com/news/2021-04-airbus-dassault-european-fighter-jet.html
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    Guest Account (misafir hesap) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    umarım türkiye de geç olmadan bu projeye dahil olur. iç siyaset için yalandan bir mmu propagandası yürüyor. türkiye 10 sene boyunca bütün savunma bütçesini bu mmu projesine aktarsa dahi mmu'yu üretemez. haberde fcas için yatırım bedeli 50-80 milyar euro deniyor, f-35 200 milyar dolarlık bir proje olarak başladı, 450 milyar doları buldu, programın tamamının maliyeti 1.5 trilyon dolar olacak. türkiyenin daha temel ihtiyaçlarını karşılayacak parası dahi yok. erteleyip duruyor. böyle büyük arge gerektiren işleri yapması mümkün değil. savunma sanayi başkanı 4-5 milyar dolar arge için bile türkiye bu büyük paraların altından tek başına kalkamaz diyor. herkes farkında bunun olmayacağının. "yerli ve milli" siyaset gereği pompalıyorlar basına işte. f-35 4000 tane üretilecek, birim maliyetler 120 milyon dolar civarında. sen 200 tane üretirsen birimi kaça gelecek bir düşün.
    umarım türkiye de geç olmadan bu projeye dahil olur. iç siyaset için yalandan bir mmu propagandası yürüyor. türkiye 10 sene boyunca bütün savunma bütçesini bu m...
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    mokoko_TR 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    bunların gözünü bile korkutuyorsa 5 nesil bizim iyi cesaretimiz varmış derim .. eger denildiği gibi 2025 de ilk uçuşunu yaparsa tfx tarih yeniden yazılır bizim lehimize
    bunların gözünü bile korkutuyorsa 5 nesil bizim iyi cesaretimiz varmış derim .. eger denildiği gibi 2025 de ilk uçuşunu yaparsa tfx tarih yeniden yazılır bizim ...
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    RockConn (Ufuk Durdağı) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Tabi şunu da eklemek lazım, Amerika'nın itiraz (tehdit) etmesine rağmen Dassault Systemes ile Huawei Cloud birleşti. Bu birleşmeden birkaç gün sonra şirketin patronu Olivier Dassault helikopter kazasında öldü(rüldü).
    Tabi şunu da eklemek lazım, Amerika'nın itiraz (tehdit) etmesine rağmen Dassault Systemes ile Huawei Cloud birleşti. Bu birleşmeden birkaç gün sonra şirketin pa...
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    V Venomm88 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Tasarımını beğendim. Siyasi olaylara girmiyorum :)
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    joven ( joven) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Avrupada savaşacak ülke ve nesil öyle pek kalmadı ABD Rusya onları bundan mahrum bıraktı
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    Guest Account (misafir hesap) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    umarım türkiye de geç olmadan bu projeye dahil olur. iç siyaset için yalandan bir mmu propagandası yürüyor. türkiye 10 sene boyunca bütün savunma bütçesini bu mmu projesine aktarsa dahi mmu'yu üretemez. haberde fcas için yatırım bedeli 50-80 milyar euro deniyor, f-35 200 milyar dolarlık bir proje olarak başladı, 450 milyar doları buldu, programın tamamının maliyeti 1.5 trilyon dolar olacak. türkiyenin daha temel ihtiyaçlarını karşılayacak parası dahi yok. erteleyip duruyor. böyle büyük arge gerektiren işleri yapması mümkün değil. savunma sanayi başkanı 4-5 milyar dolar arge için bile türkiye bu büyük paraların altından tek başına kalkamaz diyor. herkes farkında bunun olmayacağının. "yerli ve milli" siyaset gereği pompalıyorlar basına işte. f-35 4000 tane üretilecek, birim maliyetler 120 milyon dolar civarında. sen 200 tane üretirsen birimi kaça gelecek bir düşün.
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    ŞAKACI (ALI VELI) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Guest Account
    Bence yanılıyorsunuz. Ayrıca bizim hakim olmadığımız bir uçağın bize faydası olmaz abd ve ab ile üreteceğimiz bir uçağa tam hakim olup her yerde kullanabileceğimizi düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Türki cumhuriyetler Azerbaycan başta olmak üzere ayrıca Pakistan [color=#000000]Endonezya vs gibi ülkeler ile ortak yapılabilir hatta güney kore bile diyeceğim ama fazlasıyla abd güdümünde, ama bizim abd ab ile bir proje yapmamız heleki böyle büyük bir projede sonradan bize sıkıntı oluyor F35 de görüldüğü gibi
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    ŞAKACI (ALI VELI) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bizim bu tür savunma araçlarında tek ve en büyük sorunumuz motor, evet bazı motorları geliştirdik ama özellikle savaş uçağı motoru yönünden sıkıntılıyız bu çözülürse gerisi kolaylıkla gelir. Özellikle insansız hava araçları konusunda bayağı tecrübe kazandık insansız savaş uçağı yapma konusunda o kadar sıkıntı çekeceğimizi düşünmüyorum açıkcası
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    RockConn (Ufuk Durdağı) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Tabi şunu da eklemek lazım, Amerika'nın itiraz (tehdit) etmesine rağmen Dassault Systemes ile Huawei Cloud birleşti. Bu birleşmeden birkaç gün sonra şirketin patronu Olivier Dassault helikopter kazasında öldü(rüldü).
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    interwap (Volkan ) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) RockConn
    Tesadüf odur ki Çekya nın en zengini bir kaç gün önce helikopter kazasında öldü. Onun da Huawei ile ilişkileri vardı.
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    mokoko_TR 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    bunların gözünü bile korkutuyorsa 5 nesil bizim iyi cesaretimiz varmış derim .. eger denildiği gibi 2025 de ilk uçuşunu yaparsa tfx tarih yeniden yazılır bizim lehimize
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    Z zdniz (dniz yıldırım) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) mokoko_TR
    yapamıcagımızı düşünüyorlar bence ruslardan destek almazsak yapabileceğimizi bende düşünmüyorum açıkcası
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    1BilimAdamı (Hakan Altay) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    İngiliz ve Almanlar yoksa tek Fransızlar iş yapamazlar. Zaten Airbus ve dassault fransız merkezli şirketler. Leonardo, Dlr ve Bae önemli. Altyüklenicilerden biri çok rahat Tai olabilir ama Fransızlar bize vermezler.
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    YasinCC (Yasin ) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) 1BilimAdamı
    Tusaş boeing'e bağlı gibi çalışıyor o yüzden verilmez zaten.
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    D Dellialli 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) 1BilimAdamı
    TAİ Kumda oynar anca.

    Yerli lazer kesicimiz diye 2 sene önce makina tanıtmışlardı. Polonyalı bir firma alacaktı. Araştırıldı ve eletronik aksanı SİEMENS çıktı. Üretilen kasa işçilik maliyetiniden düşüldüğünden karlı geldi ve alındı. yoksa yazılınmından eletronik aksasına tüm temel donanımlar Almandı.


    Onu geçtin daha kompozit titanyum üretemiyor ülke. Bu ülkede hangi firma bu projeye ana yüklenici olur?

    ak kafalara göre yandaş medyanın çarpıtmaları güzel ama gerçekler malesef acı. GENERAL çıksın TAİ çivi bile çakamaz.
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