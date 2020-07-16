Avrupa; uygulama mağazalarına yeni kurallar getiriyor

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Bugün mobil dünyanın vazgeçilmezi uygulama mağazaları oldu. Dev bir ekonomi haline gelen uygulama mağazaları haliyle yüz binlerce geliştiricinin uğrak yeri oldu. Sektörde Apple ve Google şu an tekel durumunda.

Geliştirici odaklı kurallar isteniyor

Apple ve Google mağaza kurallarını genelde kendi inisiyatifi doğrultusunda değiştiriyor. Geliştiricilerin tepkilerini dinlemeyen devler isterse anlık olarak kural belirliyor ve binlerce uygulamayı mağazadan kaldırabiliyor. Mağduriyet oluşturan bu duruma Avrupa Birliği dur diyor.

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Yayınlanan yeni kurallara göre mağaza yönetimi bir uygulamayı kaldırmadan 30 gün önce geliştiriciye uyarı göndermek zorunda. Bu uyarıda hangi kuralların nasıl ihlal edildiği geliştiriciye bildirilecek. Geliştirici de bu hataları düzeltme şansına sahip olacak. Mağaza yönetimi uyarıyı gönderdikten sonra bir gecede kural değiştirmeye kalkamayacak.

Diğer taraftan uygulama mağazalarının daha şeffaf bir politika izlemesi isteniyor. Listelemeler, sıralama algoritmaları gibi bileşenlerin açık bir şekilde anlatılması isteniyor. Ayrıca mağazada kurallar değişecekse en az 15 gün önceden bildirilmesi gerekiyor.

Bu kurallar Avrupa sınırları içerisinde Google ve Apple’ın biraz zorlanacağı anlamına geliyor. Haliyle geliştiriciler de esnek hareket imkanına kavuşacak. Bununla birlikte konsol ve PC oyun mağazaları için bu kurallar geçerli değil. Ayrıca Apple Arcade veya Google Stadia gibi abonelik hizmetlerine de değinilmemiş.

https://www.slashgear.com/apple-app-store-google-play-store-face-new-rules-in-europe-15629228/

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