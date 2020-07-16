Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Anlık Bildirim
    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Avrupa; uygulama mağazalarına yeni kurallar getiriyor

    Bundan sonra App Store ile Google Play mağazaları; uygulamayı kaldırmadan 30 gün önce geliştiriciye uyarı yollayacak ve zaman tanıyacak. Ayrıca listelemelerde daha şeffaf olacak.
    2 sa.
    374
    11
    1
    Mobil Uygulamalar
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Avrupa; uygulama mağazalarına yeni kurallar getiriyor
    Tam Boyutta Gör

    Bugün mobil dünyanın vazgeçilmezi uygulama mağazaları oldu. Dev bir ekonomi haline gelen uygulama mağazaları haliyle yüz binlerce geliştiricinin uğrak yeri oldu. Sektörde Apple ve Google şu an tekel durumunda.

    Geliştirici odaklı kurallar isteniyor

    Apple ve Google mağaza kurallarını genelde kendi inisiyatifi doğrultusunda değiştiriyor. Geliştiricilerin tepkilerini dinlemeyen devler isterse anlık olarak kural belirliyor ve binlerce uygulamayı mağazadan kaldırabiliyor. Mağduriyet oluşturan bu duruma Avrupa Birliği dur diyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar App Store gelir anlamında Google Play’i ikiye katlıyor

    Ayrıca Bkz. "LEGO yakında NES seti piyasaya sürecek"

    Yayınlanan yeni kurallara göre mağaza yönetimi bir uygulamayı kaldırmadan 30 gün önce geliştiriciye uyarı göndermek zorunda. Bu uyarıda hangi kuralların nasıl ihlal edildiği geliştiriciye bildirilecek. Geliştirici de bu hataları düzeltme şansına sahip olacak. Mağaza yönetimi uyarıyı gönderdikten sonra bir gecede kural değiştirmeye kalkamayacak.

    Diğer taraftan uygulama mağazalarının daha şeffaf bir politika izlemesi isteniyor. Listelemeler, sıralama algoritmaları gibi bileşenlerin açık bir şekilde anlatılması isteniyor. Ayrıca mağazada kurallar değişecekse en az 15 gün önceden bildirilmesi gerekiyor.

    Bu kurallar Avrupa sınırları içerisinde Google ve Apple’ın biraz zorlanacağı anlamına geliyor. Haliyle geliştiriciler de esnek hareket imkanına kavuşacak. Bununla birlikte konsol ve PC oyun mağazaları için bu kurallar geçerli değil. Ayrıca Apple Arcade veya Google Stadia gibi abonelik hizmetlerine de değinilmemiş.



    https://www.slashgear.com/apple-app-store-google-play-store-face-new-rules-in-europe-15629228/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    Xtrud (Harun Yahya) 1 sa.
    AppGallery'i kapsamıyor heralde?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 12 dk. Büyük Navi RTX 2080 Ti’dan %50 hızlı olabilir: 310 watt çekebilir 42 dk. Microsoft’un su altı veri merkezleri gelişmeye devam ediyor 1 sa. VMware yeniden bağımsız şirket oluyor 1 sa. Samsung bütçe dostu Galaxy M01s'i duyurdu 2 sa. GÖRÜNTÜLENEN Avrupa; uygulama mağazalarına yeni kurallar getiriyor Sonraki Rekabet Kurumu, tüm e-ticaret pazaryerlerine inceleme başlattı 3 sa. Qualcomm'un yeni işlemcilerinin çıkış tarihleri sızdırıldı: Snapdragon 875G geliyor 3 sa. Yerli otomobil fabrikasının inşaatında sizin de adınız yer alsın! 3 sa. Twitter’ın hacklenmesiyle ilgili Türkiye’den resmi açıklama geldi 4 sa. FCA ve PSA birleşmesiyle oluşacak yeni grubun ismi belli oldu 4 sa. 2021 Nissan Ariya elektrikli SUV, markanın yeni logosuyla birlikte tanıtıldı 5 sa. Apple A14, Snapdragon 865 Plus'tan %15 daha hızlı olacak 5 sa. Netflix'in süper güçlerle dolu yeni filmi Project Power'dan ilginç fragman 5 sa. eFootball PES 2022'nin yeni oyun motorunu gösteren video yayınlandı 6 sa. Twitter dün geceki siber saldırının nasıl gerçekleştiğini açıkladı 6 sa. AMD ve Lenovo nefes kesiyor | Threadripper Pro işlemcili iş canavarı 7 sa. iQOO U1 tanıtıldı: 6.53 inç ekran, üç arka kamera, uygun fiyat 7 sa. Elon Musk, Gigafactory Berlin’in render görüntüsünü paylaştı 8 sa. LG dünyanın en küçük Bluetooth modülünü duyurdu 9 sa. Xiaomi Mi Electric Scooter 1S duyuruldu 19 sa. Dikkat: Apple, Elon Musk, Uber, Binance gibi pek çok Twitter hesabı hacklendi 21 sa. İsrailli casus yazılım firması suçlandığı davada beraat etti 22 sa. Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2 tanıtıldı 23 sa. UNISOC çocuk saatlerine yönelik yeni yongasını duyurdu 23 sa. SpaceX, çok yakında Starlink beta testine başlıyor Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Haber
    şimdi