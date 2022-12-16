Avustralya'dan Finder Wallet’a dava

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Avustralya doları cinsinden kullanıcı mevduatlarını, Finder’ın daha sonra işletme sermayesi olarak kullandığı TAUD adlı Avustralya dolarına bağlı bir stablecoin’e dönüştürmeyi içeriyordu. Şirket mevduatlara yüzde 4,01 ve yüzde 6,01 faiz oranları teklif etti.

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Kripto para sektöründe birçok önemli gelişme yaşanmaya devam ediyor. FTX krizinin ardından yaşanan çöküş işe beraber birçok düzenleyici düzenleme çalışmaları ile yakından ilgileniyor. Son olarak çıkan haberlere göre; Avustralya’nın mali gözlemcisi, karşılaştırma sitesi Finder.com’un bir yan kuruluşu olan Finder Wallet’a kripto bağlantılı getiri ürünü nedeniyle dava açtı.

ASIC başkan yardımcısı Sarah Court konu ile ilgili olarak şu şekilde açıklama yaptı:

“Bu, ASIC’in finansal bir ürün olduğunu düşündüğümüz kripto varlıkla ilgili bir ürün sunan bir firmaya karşı son zamanlarda açtığı üçüncü eylem. Bir teklifin kripto varlıkla ilgili bir ürün içermesi, mevcut düzenleyici rejimin dışında kalacağını garanti etmez”

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