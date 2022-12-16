Avustralya'dan Finder Wallet’a dava

Avustralya doları cinsinden kullanıcı mevduatlarını, Finder’ın daha sonra işletme sermayesi olarak kullandığı TAUD adlı Avustralya dolarına bağlı bir stablecoin’e dönüştürmeyi içeriyordu. Şirket mevduatlara yüzde 4,01 ve yüzde 6,01 faiz oranları teklif etti.
Kripto para sektöründe birçok önemli gelişme yaşanmaya devam ediyor. FTX krizinin ardından yaşanan çöküş işe beraber birçok düzenleyici düzenleme çalışmaları ile yakından ilgileniyor. Son olarak çıkan haberlere göre; Avustralya’nın mali gözlemcisi, karşılaştırma sitesi Finder.com’un bir yan kuruluşu olan Finder Wallet’a kripto bağlantılı getiri ürünü nedeniyle dava açtı.
ASIC başkan yardımcısı Sarah Court konu ile ilgili olarak şu şekilde açıklama yaptı:
“Bu, ASIC’in finansal bir ürün olduğunu düşündüğümüz kripto varlıkla ilgili bir ürün sunan bir firmaya karşı son zamanlarda açtığı üçüncü eylem. Bir teklifin kripto varlıkla ilgili bir ürün içermesi, mevcut düzenleyici rejimin dışında kalacağını garanti etmez”Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.
zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...