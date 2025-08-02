Google AI halüsinasyon gördü, Avusturalya karıştı

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Tam Boyutta Gör Yapay zekâ motorlarının gerçekte var olmayan bir veriyi üretmesi ve bunu gerçek gibi sunması olaylarını tanımlamak için kullanılan halüsinasyon deyimi, Avusturalya’da büyük bir krize neden olmak üzereydi.

Yapay zekâ halüsinasyon görür mü?

Google’ın arama sonuçlarında yer vermeye başladığı Yapay Zekâ Bakışları özelliği, Avustralyalı kullanıcıların internete erişim için resmi bir kimlik doğrulaması yapmaları gerektiğini iddia etti ve bu süreci İsrailli AU10TIX adlı bir şirketin yöneteceğini söyledi. Bu bilgi kısa sürede sosyal medyada hızla yayıldı ve büyük bir paniğe yol açtı.

Yapay zekâ internet trafiğini etkiliyor 1 ay önce eklendi

Gelişmelerin ardından siber güvenlik topluluğu vx‑underground hızla devreye girerek, iddianın tamamen uydurma olduğunu teyit etti. Yapay zekâ alıntısı gibi görünse de, gerçek hükümet sayfaları böyle bir gereklilikten ya da AU10TIX referansından söz etmiyordu.

Yaşanan olay yapay zekâ modellerinin halüsinasyon hatalarının ne kadar zararlı olabileceğini gösterirken kullanıcılardaki bilgileri sorgulamadan körü körüne kabul etme eğiliminin de nasıl bir hasara yol açabileceğini gösteriyor.



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