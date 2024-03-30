X, Topluluklar'da yetişkin içeriğe izin vermeyi planlıyor

X'in Topluluklar özelliği, Musk'un şirketi devralmasından öncesine dayanıyor. Twitter, platformda konuşmalar için daha samimi bir ortam sağlayacağını söyleyerek 2021'de bu fikri denemeye başladı. Twitter, Topluluklar için resmi olarak açıklamasa da, diğer sosyal medya platformlarının aksine yetişkinlere yönelik içeriğe çoğu zaman izin verdi.
Hatta şirketin 2022'de OnlyFans'a rakip yaratmayı düşündüğü iddia edilmişti. Daha sonra çocuk istismarı ile ilgili endişeler nedeniyle plan iptal edildi. Farklı bir gönderide Chung, yeni filtreleme ayarlarının yetişkinlere yönelik içeriği otomatik olarak filtreleyerek Toplulukları herkes için daha güvenli hale getirmekle ilgili olduğunu belirtti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...