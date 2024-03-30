Tam Boyutta Gör Sosyal medya platformu X (Twitter), platformda yetişkin içeriğe sahip "Topluluklar"a izin vermeyi planlıyor. X'te mühendis olan Dong Wook Chung, yetişkin içeriklerin yakında uygulamanın Topluluklar özelliğinde otomatik olarak filtreleneceğini ve Admin'lerin isterlerse izin verebileceğini belirtti.

X'in Topluluklar özelliği, Musk'un şirketi devralmasından öncesine dayanıyor. Twitter, platformda konuşmalar için daha samimi bir ortam sağlayacağını söyleyerek 2021'de bu fikri denemeye başladı. Twitter, Topluluklar için resmi olarak açıklamasa da, diğer sosyal medya platformlarının aksine yetişkinlere yönelik içeriğe çoğu zaman izin verdi.

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Hatta şirketin 2022'de OnlyFans'a rakip yaratmayı düşündüğü iddia edilmişti. Daha sonra çocuk istismarı ile ilgili endişeler nedeniyle plan iptal edildi. Farklı bir gönderide Chung, yeni filtreleme ayarlarının yetişkinlere yönelik içeriği otomatik olarak filtreleyerek Toplulukları herkes için daha güvenli hale getirmekle ilgili olduğunu belirtti.

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X, Topluluklar'da yetişkin içeriğe izin vermeyi planlıyor