Samsung gelişmiş kumaş analizi yapabilen akıllı çamaşır makinelerini duyurdu

Samsung Bespoke AI Laundry serisi
Samsung Bespoke AI Laundry serisine eklenen yeni çamaşır makineleri, yıkama tecrübesini bir adım öteye taşıyor. 7 inçlik yapay zekâ destekli ekranlar sadece bilgi amaçlı değil diğer uyumlu akıllı sistemleri kontrol etmek için de kullanılıyor.
AI Wash+ teknolojisi çamaşırların kumaş tipini, ağırlığını ve kir seviyelerini algılayarak deterjan ve su miktarını ayarlayabiliyor. 27 inçlik (68.58cm) genişliğe sahip makinelerin yanında 24 inçlik (60.96cm) genişliğe sahip makineler de AI Ecobubble ve QuickDrive teknolojileri ile hem daha kısa hem daha verimli yıkama sunuyor.
Kurutma makineleri de aynı ekrana sahipken AI Dry+ teknolojisi kumaş türünü algılayarak kurutma ayarlarını otomatik olarak seçiyor. Hava üfleme ve ısı pompası olarak iki versiyonu olan makinelerin 24 inçlik (60.96cm) genişliğe sahip olanları daha iyi enerji tasarrufu yapabiliyor. Samsung Bespoke AI Laundry serisi yıl içerisinde tüketicilerle buluşacak.
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