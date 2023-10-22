Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Ay’da yol yapımı için yeni bir yöntem keşfedildi

    Ay toprağı ve tozu sanıldığı kadar zararsız değil ve oraya gidilecekse yollara kesinlikle ihtiyaç duyulacak. Bu bağlamda bilim insanları Ay’da yol yapmak için etkili bir yöntem keşfettiler.
    Ay’da yol yapımı için yeni bir yöntem keşfedildi Tam Boyutta Gör
    Birçok ülke Ay’a insanlı yolculuk yapmak ve orada üsler kurmak istiyor. Zamanla Ay’da şehirleşmenin hayalleri kurulurken önemsiz gibi görünen ancak son derece önemli olan bazı temel şeylerin çözülmesi gerekiyor. Bunlardan birisi de yollar. Yollar olmadan diri uygarlık inşa etmek son derece zordur. Bu bağlamda, bilim insanları Ay’da yollar yapabilmek için simüle edilmiş Ay toprağını lazerle eriterek sert kalıplar yapılabileceğini keşfetti.

    Ay toprağı güvenli değil

    Ay’da yol yapımı için yeni bir yöntem keşfedildi Tam Boyutta Gör
    Öncelikle şunu bilmek önemli: Ay'daki toz büyük ölçüde, kozmik etkilerin ve radyasyonun milyonlarca yıl boyunca püskürterek toz haline getirdiği volkanik kayalardan oluşuyor. Ay, yansıyan güneş ışığı nedeniyle bize genellikle beyaz görünse de, Ay toprağı aslında çoğunlukla koyu gri bir yapıya sahip. Aynı zamanda Ay’da toprağı aşındıran rüzgar ve su olmadığından uydudaki toz ve toprak, keskin kenarlara sahip parçalardan oluşuyor. Dolayısıyla Ay tozu/toprağı uzay araştırmaları için büyük bir tehlike oluşturabilir.

    Almanya'daki Aalen Üniversitesi'nde havacılık ve uzay mühendisi olan Juan-Carlos Ginés-Palomares, Ay tozunun genellikle elektrik yüklü olduğunu ve bunun da onu özellikle yapışkan hale getirdiğini söyledi. Tozun bu yapışkan ve aşındırıcı yapısı, Ay'a inen araçlara, uzay giysilerine ve solunması halinde insan akciğerlerine zarar verebileceği anlamına geliyor.

    Ay’da yollara ihtiyaç var

    Ay’da yol yapımı için yeni bir yöntem keşfedildi
    Dolayısıyla bu olumsuzluklardan kaçınmak için Ay araçlarının ve insanların yürüyebileceği/gidebileceği yollara ihtiyaç duyuluyor. Dünya’dan Ay’a asfalt malzemesi ve inşaat araçları taşımak maliyetli olduğundan bu yolların Ay’daki kaynaklarla yapılması gerekiyor.

    Yapılan yeni bir çalışmada Ginés-Palomares ve meslektaşları, Avrupa Uzay Ajansı'nın Ay toprağı yerine geliştirdiği EAC-1A adlı ince taneli bir malzemeyi kullanarak odaklanmış güneş ışığının Ay tozunu eriterek kaya levhaları haline getirip getiremeyeceğini görmek istediler.

    Yoğunlaştırılmış güneş ışığını simüle etmek için bilim insanları farklı güç ve boyutlarda lazer ışınları ile deneyler yaptılar. Bunlar 12 kilowatt güce ve yaklaşık 10 santimetre genişliğe kadar değişiyordu. Araştırmacılar, yaklaşık 25 cm genişliğinde ve yaklaşık 2,5 cm kalınlığa kadar üçgen, içi boş merkezli karolar üretebileceklerini keşfettiler. Bunların, yollarda ve iniş pistlerinde kullanılmak üzere ay toprağının geniş alanlarında katı yüzeyler oluşturmak için birbirine kenetlenebileceği belirtildi.

    Önceki araştırmalar, yoğun güneş ışığı veya lazer ışınlarının Ay toprağını yoğun, sert yapılar halinde kaynaştırabileceğini öne sürüyordu. Ancak daha önce bu ölçekte bir çalışma yapılmamıştı. Araştırmacılar, Ay'da bu deneylerde kullanılan en güçlü ışınlar kadar güçlü bir ışın oluşturmak ve güneş ışığını odaklamak için yaklaşık 1,74 metre çapında bir mercek gerektiğini hesapladılar. Haliyle bu basit ve karşılanabilir bir ekipman.

    Araştırmacılar, bu tür karoların iniş pistlerinde kullanılıp kullanılamayacağını görmek için roket itişine ne kadar dayanabildiklerinin analiz edilmesi gerektiğini söylüyor. Araştırmacılar bu tür teknikleri simüle edilmiş Ay koşullarında da test edebilirler.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    saçmalama gel buraya 6 gün önce

    hurca parca veya komple araç alınır

    Profil resmi
    SupremeMasterr 1 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    rw futbolda ne demek askerde devrecilik uyurken sürekli sağa sola dönüyorum pasif öğrenci yatay geçiş yapabilir mi abaza ne demek

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Reeder P13 Blue Max Lite 2022
    Reeder P13 Blue Max Lite 2022
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    8.500-10.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Extensa EX215-54-57LW
    Acer Extensa EX215-54-57LW
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    HUGOLA-ORCHESTRA
    HUGOLA-ORCHESTRA
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız