Ay’da yol yapımı için yeni bir yöntem keşfedildi

Tam Boyutta Gör Birçok ülke Ay’a insanlı yolculuk yapmak ve orada üsler kurmak istiyor. Zamanla Ay’da şehirleşmenin hayalleri kurulurken önemsiz gibi görünen ancak son derece önemli olan bazı temel şeylerin çözülmesi gerekiyor. Bunlardan birisi de yollar. Yollar olmadan diri uygarlık inşa etmek son derece zordur. Bu bağlamda, bilim insanları Ay’da yollar yapabilmek için simüle edilmiş Ay toprağını lazerle eriterek sert kalıplar yapılabileceğini keşfetti.

Ay toprağı güvenli değil

Tam Boyutta Gör Öncelikle şunu bilmek önemli: Ay'daki toz büyük ölçüde, kozmik etkilerin ve radyasyonun milyonlarca yıl boyunca püskürterek toz haline getirdiği volkanik kayalardan oluşuyor. Ay, yansıyan güneş ışığı nedeniyle bize genellikle beyaz görünse de, Ay toprağı aslında çoğunlukla koyu gri bir yapıya sahip. Aynı zamanda Ay’da toprağı aşındıran rüzgar ve su olmadığından uydudaki toz ve toprak, keskin kenarlara sahip parçalardan oluşuyor. Dolayısıyla Ay tozu/toprağı uzay araştırmaları için büyük bir tehlike oluşturabilir.

Almanya'daki Aalen Üniversitesi'nde havacılık ve uzay mühendisi olan Juan-Carlos Ginés-Palomares, Ay tozunun genellikle elektrik yüklü olduğunu ve bunun da onu özellikle yapışkan hale getirdiğini söyledi. Tozun bu yapışkan ve aşındırıcı yapısı, Ay'a inen araçlara, uzay giysilerine ve solunması halinde insan akciğerlerine zarar verebileceği anlamına geliyor.

Ay’da yollara ihtiyaç var

Dolayısıyla bu olumsuzluklardan kaçınmak için Ay araçlarının ve insanların yürüyebileceği/gidebileceği yollara ihtiyaç duyuluyor. Dünya’dan Ay’a asfalt malzemesi ve inşaat araçları taşımak maliyetli olduğundan bu yolların Ay’daki kaynaklarla yapılması gerekiyor.

Yapılan yeni bir çalışmada Ginés-Palomares ve meslektaşları, Avrupa Uzay Ajansı'nın Ay toprağı yerine geliştirdiği EAC-1A adlı ince taneli bir malzemeyi kullanarak odaklanmış güneş ışığının Ay tozunu eriterek kaya levhaları haline getirip getiremeyeceğini görmek istediler.

Hindistan, 2040’a kadar uzay istasyonu inşa edip Ay’a gidecek 2 gün önce eklendi

Yoğunlaştırılmış güneş ışığını simüle etmek için bilim insanları farklı güç ve boyutlarda lazer ışınları ile deneyler yaptılar. Bunlar 12 kilowatt güce ve yaklaşık 10 santimetre genişliğe kadar değişiyordu. Araştırmacılar, yaklaşık 25 cm genişliğinde ve yaklaşık 2,5 cm kalınlığa kadar üçgen, içi boş merkezli karolar üretebileceklerini keşfettiler. Bunların, yollarda ve iniş pistlerinde kullanılmak üzere ay toprağının geniş alanlarında katı yüzeyler oluşturmak için birbirine kenetlenebileceği belirtildi.

Önceki araştırmalar, yoğun güneş ışığı veya lazer ışınlarının Ay toprağını yoğun, sert yapılar halinde kaynaştırabileceğini öne sürüyordu. Ancak daha önce bu ölçekte bir çalışma yapılmamıştı. Araştırmacılar, Ay'da bu deneylerde kullanılan en güçlü ışınlar kadar güçlü bir ışın oluşturmak ve güneş ışığını odaklamak için yaklaşık 1,74 metre çapında bir mercek gerektiğini hesapladılar. Haliyle bu basit ve karşılanabilir bir ekipman.

Araştırmacılar, bu tür karoların iniş pistlerinde kullanılıp kullanılamayacağını görmek için roket itişine ne kadar dayanabildiklerinin analiz edilmesi gerektiğini söylüyor. Araştırmacılar bu tür teknikleri simüle edilmiş Ay koşullarında da test edebilirler.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Uzay Haberleri

Ay’da yol yapımı için yeni bir yöntem keşfedildi