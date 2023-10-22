Ay’da yol yapımı için yeni bir yöntem keşfedildi

Ay toprağı güvenli değil
Almanya'daki Aalen Üniversitesi'nde havacılık ve uzay mühendisi olan Juan-Carlos Ginés-Palomares, Ay tozunun genellikle elektrik yüklü olduğunu ve bunun da onu özellikle yapışkan hale getirdiğini söyledi. Tozun bu yapışkan ve aşındırıcı yapısı, Ay'a inen araçlara, uzay giysilerine ve solunması halinde insan akciğerlerine zarar verebileceği anlamına geliyor.
Ay’da yollara ihtiyaç var
Yapılan yeni bir çalışmada Ginés-Palomares ve meslektaşları, Avrupa Uzay Ajansı'nın Ay toprağı yerine geliştirdiği EAC-1A adlı ince taneli bir malzemeyi kullanarak odaklanmış güneş ışığının Ay tozunu eriterek kaya levhaları haline getirip getiremeyeceğini görmek istediler.
Yoğunlaştırılmış güneş ışığını simüle etmek için bilim insanları farklı güç ve boyutlarda lazer ışınları ile deneyler yaptılar. Bunlar 12 kilowatt güce ve yaklaşık 10 santimetre genişliğe kadar değişiyordu. Araştırmacılar, yaklaşık 25 cm genişliğinde ve yaklaşık 2,5 cm kalınlığa kadar üçgen, içi boş merkezli karolar üretebileceklerini keşfettiler. Bunların, yollarda ve iniş pistlerinde kullanılmak üzere ay toprağının geniş alanlarında katı yüzeyler oluşturmak için birbirine kenetlenebileceği belirtildi.
Önceki araştırmalar, yoğun güneş ışığı veya lazer ışınlarının Ay toprağını yoğun, sert yapılar halinde kaynaştırabileceğini öne sürüyordu. Ancak daha önce bu ölçekte bir çalışma yapılmamıştı. Araştırmacılar, Ay'da bu deneylerde kullanılan en güçlü ışınlar kadar güçlü bir ışın oluşturmak ve güneş ışığını odaklamak için yaklaşık 1,74 metre çapında bir mercek gerektiğini hesapladılar. Haliyle bu basit ve karşılanabilir bir ekipman.
Araştırmacılar, bu tür karoların iniş pistlerinde kullanılıp kullanılamayacağını görmek için roket itişine ne kadar dayanabildiklerinin analiz edilmesi gerektiğini söylüyor. Araştırmacılar bu tür teknikleri simüle edilmiş Ay koşullarında da test edebilirler.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hurca parca veya komple araç alınır
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.