Valve'ın yeni el konsolu Steam Deck'te joystick sorunu ortaya çıktı

Yakın zamanda piyasaya sürülen Valve’ın el konsolu Steam Deck’te yeni bir sorun ortaya çıktı. Yeni cihazı ön sipariş vererek erken temin eden birçok kullanıcı, cihazın yönlendirme tuşlarında kayma sorunları yaşandığını bildirmeye başladı.
Bireysel onarımları destekleyecek
Yeni sorunu Reddit üzerinden bildiren kullanıcılar, cihazın yönlendirme tuşlarına dokunup bırakıldıktan sonra kendi kendine hareket algıladığını söylüyor. Yeni sorun aşırı kullanımdan kaynaklı birçok cihazda meydana gelebiliyor ancak çıkışından bir hafta geçen Steam Deck’te oldukça erken kendini gösterdiğini söyleyebiliriz.
Geçtiğimiz ay cihazı inceleyen iFixit, Joystick tamirinin kolay bir şekilde yapılabildiğini söylese de cihazın tamiri konusunda açıklamalarda bulunan Valve mühendisi Pierre-Loup Griffais, "Onarımların profesyonellere bırakılmasını veya ters giden herhangi bir şey için Valve'e iade edilmesini öneriyoruz" sözlerini dile getirdi.
Bununla birlikte tamir konusunda herhangi bir kısıtlama getirmeyen Valve, henüz mevcut olmasa da yedek Steam Deck parçalarının satışı için iFixit’e yetki verdiğini açıkladı. Şirketin cihazın yedek parçalarını göndermeye başlaması ile birlikte üçüncü taraf tamir olanağınında yaygınlaşması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Önceden satılan silahlar bunlar, yenilerini göndermeye yürekleri yemedi. Tarihde eleştirdikleri ne konu varsa kendi başlarına gelmeden gitmicekler sanırm. İnönüyü sscb tankları sınıra dayanmışken kaçakları teslim etti diye yere vuranlar, şimdi rusya ya bağımlıyız diye ne silah gönderebiliyor ne hava sahasını kapatabiliyor :DDD Önceden yakarız yıkarız diyenler milli menfaatler demeye başladı :DDDD
ruslar yok olmaz tam bir savas makinesi onlar rusyayi isgale kalkan Alman nazi ordularini SS Wehrmacht bilmemne neyse once kendi ulkelerinde sonra da almanya da yenmis adamlar Alman nazi ordusu zamaninin en guclu ordusuydu onune geleni dumduz ediyordu fransayi 1 haftada ele gecirdi fakat onlar bile basa cikamadilar ve ondan onceki tarihlerde napolyon dahil oraya giren mahvoldu.. orasi isgal edilemez bir ulke ve ruslar yenilmezdir ancak tum avrupa arti abd belki buyuk bedel odeyerek sadece rusyaya gucleri yetebilir ama kuzey kore cin vs gibi muttefikleri de var.. bu durumda rus tarafi ustun gelir.. onlari yenmeyi unutun avrupa abd bosa kurek cekiyor ellerinde nukleer olmasaydi bile (karsi tarafta da olmayacak) yine de tum avrupayi aglatirlardi simdi nukleer sahibi olarak 10000000000 kati aglatirlar
yav bi durun oralık karışık zaten..