Valve'ın yeni el konsolu Steam Deck'te joystick sorunu ortaya çıktı

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Yakın zamanda piyasaya sürülen Valve’ın el konsolu Steam Deck’te yeni bir sorun ortaya çıktı. Yeni cihazı ön sipariş vererek erken temin eden birçok kullanıcı, cihazın yönlendirme tuşlarında kayma sorunları yaşandığını bildirmeye başladı.

Bireysel onarımları destekleyecek

Yeni sorunu Reddit üzerinden bildiren kullanıcılar, cihazın yönlendirme tuşlarına dokunup bırakıldıktan sonra kendi kendine hareket algıladığını söylüyor. Yeni sorun aşırı kullanımdan kaynaklı birçok cihazda meydana gelebiliyor ancak çıkışından bir hafta geçen Steam Deck’te oldukça erken kendini gösterdiğini söyleyebiliriz.

Geçtiğimiz ay cihazı inceleyen iFixit, Joystick tamirinin kolay bir şekilde yapılabildiğini söylese de cihazın tamiri konusunda açıklamalarda bulunan Valve mühendisi Pierre-Loup Griffais, "Onarımların profesyonellere bırakılmasını veya ters giden herhangi bir şey için Valve'e iade edilmesini öneriyoruz" sözlerini dile getirdi.

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Bununla birlikte tamir konusunda herhangi bir kısıtlama getirmeyen Valve, henüz mevcut olmasa da yedek Steam Deck parçalarının satışı için iFixit’e yetki verdiğini açıkladı. Şirketin cihazın yedek parçalarını göndermeye başlaması ile birlikte üçüncü taraf tamir olanağınında yaygınlaşması bekleniyor.

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