AYANEO konsol görünümlü powerbank modelini duyurdu

AYANEO Retro powerbank
AYANEO Retro powerbank modeli piyasada gördüğümüz retro konsol tasarımlarından ilham alıyor ve kompakt bir yapıya sahip. Buna rağmen taşınabilir bilgisayar sistemlerini şarj edebilecek derecede de güçlü.
12000mAh batarya barındıran istasyon iki adet USB Tip-C portundan toplamda 45W seviyesine kadar enerji aktarımı yapılabiliyor. Arka kısımdaki OLED ekran ise batarya seviyesi, sıcaklık, voltaj gibi değerleri kullanıcıya sunuyor. AYANEO Retro powerbank modeli için henüz bir fiyat etiketi mevcut değil.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.