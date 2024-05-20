AYANEO konsol görünümlü powerbank modelini duyurdu

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Tam Boyutta Gör Hafta sonu düzenlediği Remake etkinliği ile ürün yelpazesini farklı alanlara genişleten Çinli AYANE markası, ilk harici grafik kutusunun adından ilk powerbank ürününü duyurdu. Bu ürün de retro görünüme sahip.

AYANEO Retro powerbank

AYANEO Retro powerbank modeli piyasada gördüğümüz retro konsol tasarımlarından ilham alıyor ve kompakt bir yapıya sahip. Buna rağmen taşınabilir bilgisayar sistemlerini şarj edebilecek derecede de güçlü.

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12000mAh batarya barındıran istasyon iki adet USB Tip-C portundan toplamda 45W seviyesine kadar enerji aktarımı yapılabiliyor. Arka kısımdaki OLED ekran ise batarya seviyesi, sıcaklık, voltaj gibi değerleri kullanıcıya sunuyor. AYANEO Retro powerbank modeli için henüz bir fiyat etiketi mevcut değil.

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