AYANEO mini oyun konsolu geliştirdi

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Tam Boyutta Gör Bugüne kadar gelişmiş donanımlar barındıran üst seviye oyun konsollarını gördüğümüz AYANEO, büyümekte olan retro konsol trendine yabancı kalamadı. AYANEO Pocket Micro bu trende şık bir yaklaşım sunuyor.

AYANEO Pocket Micro neler sunuyor?

AYANEO Pocket Micro konsolu 3.5 inçlik 960x640 piksel çözünürlüğünde IPS LCD ekran kullanıyor. Alüminyum çerçeve sağlam bir işçilikten geçmiş. MediaTek Helio G99 yonga seti ile oyunlar çok daha akıcı oynatılıyor.

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Tetik tuşları da olan konsolda sabit oyun listesi mi var yoksa çeşitli emülatörler mi kullanılacak net bir bilgi verilmemiş ancak muhtemelen emülatör desteği olacak gibi duruyor. AYANEO Pocket Micro konsolu önümüzdeki haftalarda piyasada olacak.

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AYANEO Pocket Micro retro oyun sevenlere geliyor