AYANEO kendini aştı, harici grafik kutusu duyurdu

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Tam Boyutta Gör Oyun dünyasına kendisini taşınabilir oyun konsolları ile tanıtan Çinli AYANEO firması son dönemde bilgisayar modelleri de satmaya başlamıştı. Çizgisinin biraz dışına çıkan firma retro tasarımlı bir grafik kutusu hazırladı.

AYANEO Starship nedir?

AYANEO Starship retro tasarıma sahip ilginç bir harici grafik kutusu. Rakiplerinin aksine dış gövde ince işçilikle hazırlanmış ve uzay yolculuklarına atıfta bulunuyor. Kutu içerisinde 32 işlem birimi ve 8GB GDDR6 bellek bulunan AMD Radeon RX 7600M XT ekran kartı yer alıyor.

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Kutuda çift HDMI, çift DP, USB Tip-A, USB Tip-C, 2.5GbE LAN girişleri ile bir çoklayıcı da elde edilebiliyor. Uzun kenarda yer alan panel ise kullanıcıların tornavidasız bir şekilde SSD kurulumu yapmasını sağlıyor. Yani aynı zamanda depolama ihtiyacını da karşılayabiliyor. AYANEO Starship çıkış tarihi ve fiyatı önümüzdeki dönemde belli olacak.

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