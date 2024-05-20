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    AYANEO kendini aştı, harici grafik kutusu duyurdu

    AYANEO Starship adıyla bir uzay gemisi gibi tasarlanan harici grafik kutusu, hem iyi bir grafik gücü sunarken hem çoklayıcı hem de depolama birimi olabiliyor.   
    AYANEO Starship Tam Boyutta Gör
    Oyun dünyasına kendisini taşınabilir oyun konsolları ile tanıtan Çinli AYANEO firması son dönemde bilgisayar modelleri de satmaya başlamıştı. Çizgisinin biraz dışına çıkan firma retro tasarımlı bir grafik kutusu hazırladı.

    AYANEO Starship nedir?

    AYANEO Starship retro tasarıma sahip ilginç bir harici grafik kutusu. Rakiplerinin aksine dış gövde ince işçilikle hazırlanmış ve uzay yolculuklarına atıfta bulunuyor. Kutu içerisinde 32 işlem birimi ve 8GB GDDR6 bellek bulunan AMD Radeon RX 7600M XT ekran kartı yer alıyor.

    Kutuda çift HDMI, çift DP, USB Tip-A, USB Tip-C, 2.5GbE LAN girişleri ile bir çoklayıcı da elde edilebiliyor. Uzun kenarda yer alan panel ise kullanıcıların tornavidasız bir şekilde SSD kurulumu yapmasını sağlıyor. Yani aynı zamanda depolama ihtiyacını da karşılayabiliyor. AYANEO Starship çıkış tarihi ve fiyatı önümüzdeki dönemde belli olacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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