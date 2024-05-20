AYANEO kendini aştı, harici grafik kutusu duyurdu

AYANEO Starship nedir?
AYANEO Starship retro tasarıma sahip ilginç bir harici grafik kutusu. Rakiplerinin aksine dış gövde ince işçilikle hazırlanmış ve uzay yolculuklarına atıfta bulunuyor. Kutu içerisinde 32 işlem birimi ve 8GB GDDR6 bellek bulunan AMD Radeon RX 7600M XT ekran kartı yer alıyor.
Kutuda çift HDMI, çift DP, USB Tip-A, USB Tip-C, 2.5GbE LAN girişleri ile bir çoklayıcı da elde edilebiliyor. Uzun kenarda yer alan panel ise kullanıcıların tornavidasız bir şekilde SSD kurulumu yapmasını sağlıyor. Yani aynı zamanda depolama ihtiyacını da karşılayabiliyor. AYANEO Starship çıkış tarihi ve fiyatı önümüzdeki dönemde belli olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.