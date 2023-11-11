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    Anlık Bildirim

    Ayaneo Türkiye'den 11.11 için büyük indirim! Konsollarda 8.000 TL'ye varan indirim

    Geçtiğimiz aylarda ülkemize DRK Elektronik ile giriş yapan Ayaneo'nun resmi sitesinde ay sonuna kadar sürecek büyük bir indirim başladı. Ayaneo 2 ve Ayaneo Geek indirimlere dahil.
    Ayaneo Türkiye'den 11.11 için büyük indirim! Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi son dönemde el konsolları sektöründe ciddi bir yükseliş ve talep var. El konsolu dendiği zaman akla gelen ilk markalardan birisi olan Ayaneo ise geçtiğimiz aylarda ülkemize DRK Elektronik aracılığıyla giriş yapmıştı. Şimdi de 11.11 indirimleri için güzel bir kampanyalar karşımıza çıktılar.

    Ayaneo’nun bildiğiniz gibi birçok ürünü bulunuyor ancak en azından şimdilik ülkemizde resmi olarak satılan konsollar Ayaneo 2 ve Ayaneo Geek isimli konsollar. Ayaneo Türkiye de hem bu iki konsol için hem de konsolun istasyonu gibi diğer aksesuarlar için güzel bir indirim yapmış durumda. İndirime ek olarak konsol satın alımlarında taşıma çantası ve koruma camı da hediye ediliyor ki hediye edilen ürünlerin toplam değeri de 1.899 TL.

    Özellikle son yıllarda “gerçekten” indirime giren ürün bulmak bir hayli zor ancak Ayaneo Türkiye gerçekten ürünlere ciddi bir indirim yapmış diyebiliriz. İndirime giren ürünlerden en öne çıkan iki ürünü aşağıda bulabilirsiniz.

    • Ayaneo 2, 16 GB Ram, 1TB SSD’li versiyon 43.999 TL’den 36.999 TL’ye,
    • Ayaneo 2, 32 GB Ram, 2TB SSD’li versiyon 49.499 TL’den 41.999 TL’ye
    • Ayaneo Geek, 16 GB Ram, 512 GB SSD’li versiyonu ise 34.999 TL’den 29.999 TL’ye düşmüş durumda. 

    Bu indirimlere ek olarak konsol satın alımlarında geçerli olan bahsettiğimiz taşıma çantası ve koruma camı hediyesini almak için de AYANEOKASIM kodunu kullanabilirsiniz. Ürünlerin olduğu sayfaya buradan ulaşabilirsiniz. 

    İndirimler şu andan itibaren Kasım ayının sonuna kadar geçerli olacak ancak limitli sayıda ürün olduğunu hatırlatmakta fayda var. Bu yüzden satın alma planı olanların elini çabuk tutması iyi olur.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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