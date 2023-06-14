WhatsApp yakında “video mesaj” dönemine başlıyor

Tam Boyutta Gör WhatsApp halihazırda dünyanın en popüler anlık mesajlaşma platformlarından biri ve şimdi kullanıcılarla yeni bir “video mesaj” özelliğini test ediyor. Artık kullanıcıları ses kaydı atmak, mesaj göndermek ve görüntülü arama yapmak yerine ek olarak kısa videolarla iletişim kurabilecekler.

WhatsApp'da video mesaj dönemi

Yeni özelliğin, iPhone veya Android cihazlarında WhatsApp uygulamasının en son beta sürümünü kullanan bazı kişilere sunulduğu bildiriliyor, ancak App Store ve Google Play Store'da mevcut sürüme sahip olanlara özelliğin sunulması biraz zaman alabilir. Test aşamasındaki video mesaj altyapısı ile 60 saniyeye kadar mesaj kaydetmek mümkün olacak.

Tam Boyutta Gör Ekran görüntülerine göre video mesajı kaydetmek oldukça pratik olacak. Halihazırda sohbet çubuğundaki mikrofon düğmesinin yerine konumlanmış gibi görünen yeni buton ile sohbet içerisinde anlık olarak videolar kaydedilecek. WhatsApp henüz görüntülü mesajlaşma özelliğini duyurmamış olsa da, beta kanallarında görünen özellik bu süreci doğruluyor.

WhatsApp'a HD kalitesinde fotoğraf gönderme özelliği eklendi 1 hf. önce eklendi

WhatsApp video mesaj özelliğinin son kullanıcılara ulaşması ise biraz zaman alacak. Henüz bu özellik test sürecinin başında ve en az birkaç hafta beta test kanallarında kalmasını bekleyebiliriz. Bununla birlikte WhatsApp, HD fotoğraflar altyapısını da hazırlıyor. Halihazırda güncel iOS ve Android beta sürümlerine eklenen HD fotoğraf gönderme özelliği, standart 1600×1052 piksel çözünürlük yerine görsellerin 4096x2692 piksel çözünürlükle gönderilmesine izin verecek. Ayrıca WhatsApp Kanallar özelliğini de duyuruldu ve yakında bu özellik herkese gelecek.

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