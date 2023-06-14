Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    WhatsApp yakında “video mesaj” dönemine başlıyor

    WhatsApp halihazırda dünyanın en popüler anlık mesajlaşma platformlarından birisi konumunda. Firma şimdi ise kullanıcılarla yeni bir video mesaj özelliğini test ediyor.
    1
    whatsapp video mesaj Tam Boyutta Gör
    WhatsApp halihazırda dünyanın en popüler anlık mesajlaşma platformlarından biri ve şimdi kullanıcılarla yeni bir “video mesaj” özelliğini test ediyor. Artık kullanıcıları ses kaydı atmak, mesaj göndermek ve görüntülü arama yapmak yerine ek olarak kısa videolarla iletişim kurabilecekler.

    WhatsApp'da video mesaj dönemi

    Yeni özelliğin, iPhone veya Android cihazlarında WhatsApp uygulamasının en son beta sürümünü kullanan bazı kişilere sunulduğu bildiriliyor, ancak App Store ve Google Play Store'da mevcut sürüme sahip olanlara özelliğin sunulması biraz zaman alabilir. Test aşamasındaki video mesaj altyapısı ile 60 saniyeye kadar mesaj kaydetmek mümkün olacak.

    whatsapp video mesaj özelliği Tam Boyutta Gör
    Ekran görüntülerine göre video mesajı kaydetmek oldukça pratik olacak. Halihazırda sohbet çubuğundaki mikrofon düğmesinin yerine konumlanmış gibi görünen yeni buton ile sohbet içerisinde anlık olarak videolar kaydedilecek. WhatsApp henüz görüntülü mesajlaşma özelliğini duyurmamış olsa da, beta kanallarında görünen özellik bu süreci doğruluyor.

    WhatsApp video mesaj özelliğinin son kullanıcılara ulaşması ise biraz zaman alacak. Henüz bu özellik test sürecinin başında ve en az birkaç hafta beta test kanallarında kalmasını bekleyebiliriz. Bununla birlikte WhatsApp, HD fotoğraflar altyapısını da hazırlıyor. Halihazırda güncel iOS ve Android beta sürümlerine eklenen HD fotoğraf gönderme özelliği, standart 1600×1052 piksel çözünürlük yerine görsellerin 4096x2692 piksel çözünürlükle gönderilmesine izin verecek. Ayrıca WhatsApp Kanallar özelliğini de duyuruldu ve yakında bu özellik herkese gelecek.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Apple karma gerçeklik gözlüğü: Vision Pro

    A
    aysegul.08 1 gün önce

    spss programında anova ve t testi nasıl yapılır tüm soruları eklyerek mi yapmam gerekiyor

    Profil resmi
    Furkooo85 6 gün önce

    Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.

    Profil resmi
    ahmet. 6 gün önce

    🤩

    Profil resmi
    Mantarın Başı 1 hafta önce

    Çok iyi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    suzuki vitara hibrit yorum bridgestone turanza t005 yorum türk telekom dilekçe örneği adksotth service nedir sigarayı bırakanların cinsellik yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi POCO C40
    Xiaomi POCO C40
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Monster Huma H4 V5.1
    Monster Huma H4 V5.1
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    AFK-ONE
    AFK-ONE
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız