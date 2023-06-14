WhatsApp yakında “video mesaj” dönemine başlıyor

WhatsApp'da video mesaj dönemi
Yeni özelliğin, iPhone veya Android cihazlarında WhatsApp uygulamasının en son beta sürümünü kullanan bazı kişilere sunulduğu bildiriliyor, ancak App Store ve Google Play Store'da mevcut sürüme sahip olanlara özelliğin sunulması biraz zaman alabilir. Test aşamasındaki video mesaj altyapısı ile 60 saniyeye kadar mesaj kaydetmek mümkün olacak.
WhatsApp video mesaj özelliğinin son kullanıcılara ulaşması ise biraz zaman alacak. Henüz bu özellik test sürecinin başında ve en az birkaç hafta beta test kanallarında kalmasını bekleyebiliriz. Bununla birlikte WhatsApp, HD fotoğraflar altyapısını da hazırlıyor. Halihazırda güncel iOS ve Android beta sürümlerine eklenen HD fotoğraf gönderme özelliği, standart 1600×1052 piksel çözünürlük yerine görsellerin 4096x2692 piksel çözünürlükle gönderilmesine izin verecek. Ayrıca WhatsApp Kanallar özelliğini de duyuruldu ve yakında bu özellik herkese gelecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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spss programında anova ve t testi nasıl yapılır tüm soruları eklyerek mi yapmam gerekiyor
Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.
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Çok iyi