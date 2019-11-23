Bad North: Jotunn Edition bu hafta ücretsiz

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Mobil ve masaüstü platformların beğenilen gerçek zamanlı strateji oyunlarından Bad North: Jotunn Edition, bu hafta Epic Games mağazasında ücretsiz hale getirildi.

Bad North: Jotunn Edition neler sunuyor?

Kralı Viking savaşçıları tarafından öldürülen bir ülkenin başına geçerek savunmanızı anlatan Bad North: Jotunn Edition, gerçek zamanlı taktikler üzerinde savunmanızı kurduğunuz bir yapım.

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Oyunda ada ada ilerleyerek Viking savaşçılarına karşı adanızı savunuyorsunuz. Her adada farklı coğrafi şekiller olduğu için savunma taktiğinin sürekli değişmesi gerekiyor. Askerlerinizin kendine özgü yetenekleri var ve tıkladığınızda otomatik olarak düşmanla mücadeleye başlıyor. İlerledikçe yetenekleriniz ve güçleriniz artıyor.

Öldüğünüzde her şey yeniden başlıyor ve adaların tasarımı da her başladığınızda rastgele değişiyor. Böylece sürekli olarak yeni taktikler geliştirmeniz gerekiyor. Bad North: Jotunn Edition normalde 25TL olarak satılıyor ve mobil platformlarda da var.

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