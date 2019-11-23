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    Bad North: Jotunn Edition bu hafta ücretsiz

    Epic Games mağazasında bu hafta beğenilen gerçek zamanlı strateji oyunlarından Bad North: Jotunn Edition ücretsiz olarak sunuluyor. Oyun 25TL seviyesindeydi.
    12 sa.
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    Oyunlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Bad North: Jotunn Edition bu hafta ücretsiz
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    Mobil ve masaüstü platformların beğenilen gerçek zamanlı strateji oyunlarından  Bad North: Jotunn Edition, bu hafta Epic Games mağazasında ücretsiz hale getirildi. 

    Bad North: Jotunn Edition neler sunuyor?

    Kralı Viking savaşçıları tarafından öldürülen bir ülkenin başına geçerek savunmanızı anlatan Bad North: Jotunn Edition, gerçek zamanlı taktikler üzerinde savunmanızı kurduğunuz bir yapım. 

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    Oyunda ada ada ilerleyerek Viking savaşçılarına karşı adanızı savunuyorsunuz. Her adada farklı coğrafi şekiller olduğu için savunma taktiğinin sürekli değişmesi gerekiyor. Askerlerinizin kendine özgü yetenekleri var ve tıkladığınızda otomatik olarak düşmanla mücadeleye başlıyor. İlerledikçe yetenekleriniz ve güçleriniz artıyor. 

    Öldüğünüzde her şey yeniden başlıyor ve adaların tasarımı da her başladığınızda rastgele değişiyor. Böylece sürekli olarak yeni taktikler geliştirmeniz gerekiyor.  Bad North: Jotunn Edition normalde 25TL olarak satılıyor ve mobil platformlarda da var.

    İndirme linki



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    insula5 6 sa. yeni yorumcu
    Hani nerde ücretsiz AppStore da 35 seviyesinde
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    artvinli0852 6 sa. insula5
    "... bu hafta Epic Games mağazasında ücretsiz hale getirildi."
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    emreylcn06 6 sa.
    Aldik oynadik bile
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    Domatore 6 sa.
    çok tatlı bir oyun tavsiye edilir
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    Atmin 12 sa.
    Indirdim bayada oynadim sariyor.
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