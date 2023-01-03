Tam Boyutta Gör Bahamalar’daki yetkililer ile FTX’in yeni yönetimi arasındaki hararetli tartışmalar yeni yıla da sıçradı. Bankman-Fried, 12 Aralık’ta Bahamalar’da tutuklandı. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu tarafından FTX’deki hisse senedi yatırımcılarını dolandırmak için bir plan düzenlemekle suçlanıyor.

Bahamalar Menkul Kıymetler Komisyonu (SCB), FRX kurucusu Sam Bankman-Fried‘in Kasım ayında istifasının ardından, FTX’in CEO’su olarak atanan John Ray III’ün maddi yanlış beyanlarını düzeltmek için bir açıklama yayınladı. Bahamalar’daki yetkililer ile FTX’in yeni yönetimi arasındaki hararetli görüşmeler yeni yıla da taşınmış oldu.

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SCB yaptığı açıklamada, hesaplamalarına yönelik itirazın eksik bilgilere dayandığını, FTT’ye para basma talimatı verdiği iddialarının temelsiz olduğunu ve hırsızlık iddialarının “Bu tür iddialar için herhangi bir doğrulanmış temel sağlamadan” yapıldığını söyledi.

SCB tarafından yapılan açıklamada ayrıca şunlara yer verildi:

“ABD Borçlularının Komisyonla ilgili olarak kamuoyuna açıklama yaparken özen göstermemeye devam etmeleri hayal kırıklığı yaratmaktadır ve Sam Bankman-Fried tarafından atandıkları tarihten bu yana 11. Bölüm Borçlularının mevcut yetkilileri tarafından sergilenen gerçeğe ve Bahamalar’a karşı kibirli bir tutumu yansıtmaktadır”

Genel olarak yaşanan gelişmelere bakıldığında, FTX krizinin etkileri bu yılda hissedilecek gibi görünüyor.

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Bahamalar'daki yetkililer FTX tartışmasını yeniden ateşledi