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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Baidu yapay zekâ yongalarını Samsung üretiyor

    Baidu KUNLUN adındaki yapay zekâ yongası firmanın bulut altyapı ve yapay zekâ sunucularında yer alacak. Yongaların üretimini ise 14nm sürecinde Samsung üstleniyor.
    32 dk.
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    İşlemci
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Baidu yapay zekâ yongalarını Samsung üretiyor
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    Çin’de akıllı telefon satışları dibe vuran ve üretimden çekilerek ODM sistemine dönen Samsung diğer sektörlerde ise başarılarını devam ettiriyor. Çin’deki yonga üretimine 8 milyar dolar yatırım yapma kararı alan Samsung önemli bir isme de yonga tedariği yapıyor.

    Baidu KUNLUN neler sunuyor?

    Çin’in Google’ı olarak tanımlanan ve arama motorundan sürücüsüz araç ve çevrim içi hizmetleri gibi pek çok alanda hâkim unsur olan Baidu, yapay zekâ yongalarını Samsung’dan tedarik ediyor. Samsung yongaları firmanın ilk uç sunucu yapay zekâ hızlandırıcısında kullanılacak.

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    Baidu KUNLUN adındaki yapay zekâ yongası Samsung’un 14nm süreci ile üretiliyor. Saniyede 512Gb bellek bant genişliği ve 260 TOPS yapay zekâ performansı sunan Baidu KUNLUN toplamda 150W enerji tüketiyor.

    Yonga I-Cube (Interposer-Cube) yöntemiyle paketleniyor. İşlemci ve HBM 2 belleği daha verimli bir şekilde bağlayan I-CUbe yöntemi sunucu sistemlerinde sinyal kalitesini arttırıyor. Samsung bu yöntemi Rambus ve eSilicon gibi firmalara da sunuyor.

    Baidu KUNLUN yongası firmanın kendi geliştirdiği XPU adındaki nöral işlemci mimarisinin bir parçası. Bu mimari bulut altyapılar, uç sunucular ve ve yapay zekâ sistemlerinde kullanılıyor. İki firma arasındaki ilk döküm anlaşması Samsung’un iş alanını da genişletmesine yardım edecek.



    https://www.techpowerup.com/262235/samsung-starts-production-of-ai-chips-for-baidu Yorum Yaz
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