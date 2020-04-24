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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Bakan açıkladı: Yerli otomobilde ciddi gecikme yok

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli otomobilin fabrikasında ciddi erteleme olmadığını söyledi. Otomotiv sanayicilerine, koronavirüs ile ilgili uyarılarda bulundu.
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    Otomobil Teknolojileri
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Bakan açıkladı: Yerli otomobilde ciddi gecikme yok
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    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli otomobilin son durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Koronavirüsün yerli otomobil çalışmalarına ciddi etkisi olmadığını söyledi.

    Bakanın açıklamalarına göre Türkiye’nin Otomobili Girşim Grubu (TOGG), fabrika kurulumu ve tedarik görüşmeleri için aralıksız çalışıyor. Fabrika, ÇED raporu aşamasında. Yaklaşık 10 günde tamamlanacak. En fazla birkaç haftalık aksaklık olabileceği belirtiliyor.

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    Otomotiv sanayicilerinden 5 temel talep

    Bakan Varank, koronavirüs nedeniyle otomotiv sanayicilerinden 5 temel beklentisi olduğunu belirtti. Bakan’ın talepleri şöyle:

    "Birincisi ev en önemlisi çalışanlarınızın sağlığını güvence altına almanız. Dönüş sürecini çok iyi planlayın. İkinci beklentimiz, atik olmanız. Talep yeniden canlanmaya başladığında, sizlerin piyasayı en iyi şekilde beslemesi gerekiyor. Üçüncü olarak, tedarikçilerinize sahip çıkmanızı bekliyoruz. Talebin güçlenmesiyle birlikte, en çok tedarikçi KOBİ’lerinize ihtiyaç duyacaksınız. Onların yetkinliği size güç katacak.

    Dördüncü olarak, yerlileşme oranlarınızı artırmaya odaklanmalısınız. Bu salgın, hammadde kaynaklarına ulaşım da dâhil olmak üzere yerlileşmenin ne kadar önemli olduğunu tekrar ortaya koydu. Dolayısıyla; Ar-Ge, inovasyon ve insan kaynağına yatırım yapmaktan asla vazgeçmeyin. Üretim kabiliyetlerinizi geliştirin, ekosisteminizi çeşitlendirin. Son olarak, stratejik yatırım hamlelerinde cesur davranmanızı istiyoruz."



    https://www.sanayi.gov.tr/medya/haber-detayi/c25c6666-bdfb-4c08-a2e5-0535ee16e133 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    GwynBleidd48 38 dk.
    Lafla peynir gemisi yürümez
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    frudi (ferdi istanbul) 1 sa.
    Gecikse ne olur gecikmese ne olur fiyatı uçuk rakamlar olacak normal c sınıfı suv fiyatları neyse daha yazmaya gerek yok.
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    mokoko_TR 1 sa. yeni yorumcu frudi
    alan düşünsün başkan sen niye bu kadar dert edindin sonuçta 80 milyona araba moddosu ile yola çıkılmadı
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    Siyahbeyaz (Toprak ) 1 sa.
    Ciddi gecikme yok = 8 ay



    Bir kaç hafta = 500 yıl

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