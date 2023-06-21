Tam Boyutta Gör Türkiye otomotiv sektörünün en büyük problemlerinden biri de ikinci el otomobil fiyatlarının bayideki sıfır araç fiyatlarından yüksek olması. Fırsatçılık olarak nitelendirebileceğimiz bu durum, online satış sitelerine bakıldığında net şekilde ortaya çıkıyor.

Sektör temsilcileriyle yapılan görüşmeler sonucu alınan kararlara ilişkin yeni açıklamalarda bulunan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bu konuyla ilgili de bir değerlendirmede bulundu. Bolat, TBMM'de gazetecilere yaptığı açıklamada, internet ortamında satılan ikinci el araç fiyatının sıfır araç fiyatını geçemeyeceğini söyleyerek şu ifadelere yer verdi:

"Fiyatlar Temmuz-Ağustos gibi dengelenir"

"Bu konuya ilişkin tüm online satış siteleri ile de görüşüldü. Etkisini görmeniz çok sürmeyecek. Temmuz-Ağustos gibi fiyatlarda dengelenmeyi göreceğiz. Baktık dengeye oturmuyor o zaman ilave tedbirler de alırız."

Otomobillerde "6 ay 6 bin kilometre" kısıtlamasında değişiklik! 8 sa. önce eklendi

Ticaret Bakanlığı kısa süre önce de otomobil satışlarında uygulanan 6+6 (6 ay ve 6 bin km) kısıtlamasının 1 Ocak 2024 tarihine kadar uzatıldığını duyurmuştu. Buna ek olarak, daha önce kapsam dışı tutulan bireysel satıcılar da tedbir kapsamına alındı. Bu kapsamda, satışı ticari faaliyet olarak yaptığı tespit edilen şahıslara da para cezası uygulanabilecek.

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Bakan Bolat'tan ikinci el araç fiyatlarına ilişkin açıklama