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    BYD, yaklaşık 100 bin aracını yangın riski nedeniyle geri çağırıyor

    Çin’in en büyük otomobil üreticisi BYD, rekorlar kıran başarılarının ardından yaklaşık 100 bin elektrikli Dolphin ve Yuan Plus aracını yangın riski nedeniyle geri çağırıyor.
    BYD, yaklaşık 100 bin aracı yangın riski nedeniyle geri çağırıyor Tam Boyutta Gör
    Çin’in en büyük otomobil üreticisi BYD, 96,714 adet Dolphin ve Yuan Plus model elektrikli aracı yangın riski nedeniyle geri çağırıyor. Geri çağırma işlemi 30 Eylül 2024 itibarıyla başlayacak. Çin Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi'nden (SAMR) yapılan açıklamaya göre, geri çağırma, üretim sürecinden kaynaklanan potansiyel bir güvenlik sorunundan kaynaklanıyor.

    Yangın riski taşıyor

    Bu geri çağırma operasyonu, iki ayrı BYD kuruluşu tarafından yürütülecek. BYD Auto Industry Co. Ltd, 4 Şubat 2023 ile 26 Aralık 2023 tarihleri arasında üretilen 87,762 Dolphin ve Yuan Plus model elektrikli aracı geri çağıracak. Aynı zamanda, BYD Auto Co. Ltd, 2 Kasım 2022 ile 19 Haziran 2023 tarihleri arasında üretilen 8,952 Yuan Plus model aracı geri çağıracağı bildirildi. Bu iki araç BYD'nin 2023'te en çok satan iki modeli konumunda.

    Aktarılanlara göre geri çağrılan araçlarda direksiyon destek sistemi (CEPS) kontrolörü üzerindeki kapasitörlerde mikro çatlaklar oluşabiliyor. Bu çatlakların zamanla büyüyerek kısa devreye yol açabileceği ve bu durumun kapasitörlerin aşırı ısınmasına, hatta yangına sebebiyet verebileceği belirtiliyor. BYD, potansiyel güvenlik sorununu ortadan kaldırmak için yetkili bayileri aracılığıyla araçlara yalıtım contaları yerleştirerek ücretsiz bir çözüm sunacağını bildirdi.

    Nisan ayında BYD, yazılım sorunu nedeniyle Çin'de 16,666 adet Seagull model elektrikli aracı geri çağırmıştı. Yazılım sorunu, geri vites kamerasının görüntü vermemesine yol açabiliyordu.

    BYD, Ağustos ayında 373,083 adet elektrikli araç (EV, PHEV, HEV,) satarak satış rekoru kırdı ve bir önceki aya göre yüzde 8,97, yıllık bazda ise yüzde 35,97 oranında büyüme kaydetti. 2024'ün ilk sekiz ayında ise şirket 2,328,449 adet elektrikli araç sattı. Bu dönemde de önceki yıla göre yüzde 30’luk büyüme kaydedildi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 5 gün önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 hafta önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 2 hafta önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 3 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 3 hafta önce

    çöp

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    onderweb 3 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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