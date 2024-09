BYD, yaklaşık 100 bin aracını yangın riski nedeniyle geri çağırıyor

Tam Boyutta Gör Çin’in en büyük otomobil üreticisi BYD, 96,714 adet Dolphin ve Yuan Plus model elektrikli aracı yangın riski nedeniyle geri çağırıyor. Geri çağırma işlemi 30 Eylül 2024 itibarıyla başlayacak. Çin Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi'nden (SAMR) yapılan açıklamaya göre, geri çağırma, üretim sürecinden kaynaklanan potansiyel bir güvenlik sorunundan kaynaklanıyor.

Yangın riski taşıyor

Bu geri çağırma operasyonu, iki ayrı BYD kuruluşu tarafından yürütülecek. BYD Auto Industry Co. Ltd, 4 Şubat 2023 ile 26 Aralık 2023 tarihleri arasında üretilen 87,762 Dolphin ve Yuan Plus model elektrikli aracı geri çağıracak. Aynı zamanda, BYD Auto Co. Ltd, 2 Kasım 2022 ile 19 Haziran 2023 tarihleri arasında üretilen 8,952 Yuan Plus model aracı geri çağıracağı bildirildi. Bu iki araç BYD'nin 2023'te en çok satan iki modeli konumunda.

Aktarılanlara göre geri çağrılan araçlarda direksiyon destek sistemi (CEPS) kontrolörü üzerindeki kapasitörlerde mikro çatlaklar oluşabiliyor. Bu çatlakların zamanla büyüyerek kısa devreye yol açabileceği ve bu durumun kapasitörlerin aşırı ısınmasına, hatta yangına sebebiyet verebileceği belirtiliyor. BYD, potansiyel güvenlik sorununu ortadan kaldırmak için yetkili bayileri aracılığıyla araçlara yalıtım contaları yerleştirerek ücretsiz bir çözüm sunacağını bildirdi.

Nisan ayında BYD, yazılım sorunu nedeniyle Çin'de 16,666 adet Seagull model elektrikli aracı geri çağırmıştı. Yazılım sorunu, geri vites kamerasının görüntü vermemesine yol açabiliyordu.

BYD, Ağustos ayında 373,083 adet elektrikli araç (EV, PHEV, HEV,) satarak satış rekoru kırdı ve bir önceki aya göre yüzde 8,97, yıllık bazda ise yüzde 35,97 oranında büyüme kaydetti. 2024'ün ilk sekiz ayında ise şirket 2,328,449 adet elektrikli araç sattı. Bu dönemde de önceki yıla göre yüzde 30’luk büyüme kaydedildi.

