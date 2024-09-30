BYD, yaklaşık 100 bin aracını yangın riski nedeniyle geri çağırıyor

Yangın riski taşıyor
Bu geri çağırma operasyonu, iki ayrı BYD kuruluşu tarafından yürütülecek. BYD Auto Industry Co. Ltd, 4 Şubat 2023 ile 26 Aralık 2023 tarihleri arasında üretilen 87,762 Dolphin ve Yuan Plus model elektrikli aracı geri çağıracak. Aynı zamanda, BYD Auto Co. Ltd, 2 Kasım 2022 ile 19 Haziran 2023 tarihleri arasında üretilen 8,952 Yuan Plus model aracı geri çağıracağı bildirildi. Bu iki araç BYD'nin 2023'te en çok satan iki modeli konumunda.
Aktarılanlara göre geri çağrılan araçlarda direksiyon destek sistemi (CEPS) kontrolörü üzerindeki kapasitörlerde mikro çatlaklar oluşabiliyor. Bu çatlakların zamanla büyüyerek kısa devreye yol açabileceği ve bu durumun kapasitörlerin aşırı ısınmasına, hatta yangına sebebiyet verebileceği belirtiliyor. BYD, potansiyel güvenlik sorununu ortadan kaldırmak için yetkili bayileri aracılığıyla araçlara yalıtım contaları yerleştirerek ücretsiz bir çözüm sunacağını bildirdi.
Nisan ayında BYD, yazılım sorunu nedeniyle Çin'de 16,666 adet Seagull model elektrikli aracı geri çağırmıştı. Yazılım sorunu, geri vites kamerasının görüntü vermemesine yol açabiliyordu.
BYD, Ağustos ayında 373,083 adet elektrikli araç (EV, PHEV, HEV,) satarak satış rekoru kırdı ve bir önceki aya göre yüzde 8,97, yıllık bazda ise yüzde 35,97 oranında büyüme kaydetti. 2024'ün ilk sekiz ayında ise şirket 2,328,449 adet elektrikli araç sattı. Bu dönemde de önceki yıla göre yüzde 30’luk büyüme kaydedildi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu