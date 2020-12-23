Bakan Karaismailoğlu'dan eSIM açıklaması

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Türkiye’de yılan hikayesine dönen eSIM teknolojisi, Vodafone tarafından kullanıma sunuldu ancak Turkcell ve Türk Telekom henüz bu teknolojiye geçiş yapamadı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bu şirketlerin eSIM’e geçişi hakkında tarih verdi.

Bakan Karaismailoğlu, 2021’de eSIM’e geçiş yapılacağını açıkladı ancak net bir tarih vermedi. eSIM mimarisinin hem M2M/IoT cihazlara hem de vatandaşların günlük hayatta kullandığı cihazlara önemli kolaylıklar sağlayacağını belirten Karaismailoğlu, "Bu teknoloji, yerli ve milli olarak sıfırdan, yerli firmalar tarafından BTK ile iş birliği halinde geliştirildi. Türk mühendislerince geliştirilen ve fiziksel SIM kartın yerine kullanılacak eSIM 2021'de hayata geçecek." değerlendirmesinde bulundu.

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eSIM teknolojisi nedir?

eSIM teknolojisi, fiziksel bir SIM kartı kullanmadan operatörlerden hizmet almaya yarıyor. Bu özelliği kullanabilmek için eSIM teknolojisini destekleyen bir telefon, akıllı saat, tablet vb. cihaza sahip olmak gerekiyor. eSIM teknolojisi örneğin SIM kart takmadan telefonunuzu kullanabilirsiniz. eSIM destekleyen iPhone modellerini çift hatlı kullanabiliriz. LTE ve eSIm destekleyen akıllı saatlerden çağrı yapabilirsiniz. eSIM'i kullanmak istemeyen müşteriler fiziksel SIM kartlarını kullanmaya devam edecek.

https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/bakan-karaismailoglu-sim-kartin-yerine-kullanilacak-esim-2021de-hayata-gececek/2085028

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