Bakan Karaismailoğlu'dan eSIM açıklaması

Türkiye’de yılan hikayesine dönen eSIM teknolojisi, Vodafone tarafından kullanıma sunuldu ancak Turkcell ve Türk Telekom henüz bu teknolojiye geçiş yapamadı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bu şirketlerin eSIM’e geçişi hakkında tarih verdi.
Bakan Karaismailoğlu, 2021’de eSIM’e geçiş yapılacağını açıkladı ancak net bir tarih vermedi. eSIM mimarisinin hem M2M/IoT cihazlara hem de vatandaşların günlük hayatta kullandığı cihazlara önemli kolaylıklar sağlayacağını belirten Karaismailoğlu, "Bu teknoloji, yerli ve milli olarak sıfırdan, yerli firmalar tarafından BTK ile iş birliği halinde geliştirildi. Türk mühendislerince geliştirilen ve fiziksel SIM kartın yerine kullanılacak eSIM 2021'de hayata geçecek." değerlendirmesinde bulundu.
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eSIM teknolojisi nedir?
eSIM teknolojisi, fiziksel bir SIM kartı kullanmadan operatörlerden hizmet almaya yarıyor. Bu özelliği kullanabilmek için eSIM teknolojisini destekleyen bir telefon, akıllı saat, tablet vb. cihaza sahip olmak gerekiyor. eSIM teknolojisi örneğin SIM kart takmadan telefonunuzu kullanabilirsiniz. eSIM destekleyen iPhone modellerini çift hatlı kullanabiliriz. LTE ve eSIm destekleyen akıllı saatlerden çağrı yapabilirsiniz. eSIM'i kullanmak istemeyen müşteriler fiziksel SIM kartlarını kullanmaya devam edecek.
https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/bakan-karaismailoglu-sim-kartin-yerine-kullanilacak-esim-2021de-hayata-gececek/2085028 Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 ay kadar önce yeni telefonumda 2. sim olarak kullanayım dedim ve vodafone e-SIM aldım. Kurdum ve denedim sorun yoktu ancak telefonu sıfırlamam gerekti ve telefon e-SIM ayarların sıfırlanacak operatörü araman gerekebilir dedi. Bende olsun ya arar hallederim dedim, sıfırladım. Sonrasında aktivasyon için verilen kartın tek kullanımlık olduğunu öğrenip kadıköy'deki 3 bayisine gittiğimde öğrendiğim şey, "Bize sadece aktivasyon bilgisi verildi başka birşey bilmiyoruz" oldu. Bunun üzerine çağrı merkezini aradığımda "Henüz çok yeni bir teknoloji hatalar var beklemeniz gerekiyor" olduİ bende neyi bekleyeceğim dedim cevap alamadım. Twitter'dan yazdım "İlgili birime iletildi" dediler ama konuyu anlamadan bayi şikayeti sandılar ve şu anda hizmet veremiyorlar, ama sorunu da çözemiyorlar.
İşin özü adamlar sırf ülkede hizmet veriyoruz diyebilmek için birşey yapmışlar ama altyapı boşta, Kadıköydeki bayilerden biri bana "Yeni bir kart almanız gerekebilir" dedi ve fiyatının 35 tl olduğunu söyledi. Ben sim kartımı kaybetmedim birşey yapmadım, zaten e-SIM'e geçiş için benden 35 tl aldınız daha neyin 35 tl'si deyince sustu kaldı. Size diyeceğim tek şey VODAFONE pişmanlıktır, 2. sim kart bile olsa kullanılmaz bunu öğrendim.
asıl kurumsal dünyada sahada binlece cihazı olan şirketlere gerekli bir hizmet.bir operatör değiştirmek için binlece cihazı tek tek söküp simkart değiştirmek çok masraflı bir iş.en önemlisi sayaç sahipleri ya da otomotiv firmaları
işin tabi ticari boyutu da var.tüm dünyada global sistemlerde işleyen bir operasyon eSIM.BTK Türkiye'de yerel altyapıya zorladı ve tekelinde tutacak bir yeni bir firmaya verildi.türkiye'de rakipsiz olduğu için işlem bedellerini kendine göre belirleyebiliyor.
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