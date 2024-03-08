Tam Boyutta Gör Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kiracılar ve ev sahipleri arasındaki uyuşmazlıkları gidermek için teknolojiden yararlanılacağını duyurdu. Kira sözleşmelerinin e-Devlet’ten yapılması planlanıyor.

Bakan Şimşek, konuyla ilgili olarak CNN Türk’teki canlı yayında şu ifadeleri kullandı:

“Niyetimiz tüm kira sözleşmelerini bundan sonra e-Devlet üzerinden yaptırmak. Son 2 ayda 420 binden fazla kapı çaldık. Elimizdeki bilgilerle, fiili durumu karşılaştırdık. Bu ay sonunda kira beyannamesi verilmesi lazım.”

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Kira sözleşmelerinin e-Devlet üzerinden yapılması sayesinde daha şeffaf ve etkin bir süreç sağlanacak. Kira artış miktarı gibi kiracı ve ev sahibi arasındaki anlaşmazlıkların çözümünde e-Devlet’teki kira sözleşmesi incelenecek. Sözleşmelerin e-Devlet üzerinden yapılması için yeni bir düzenleme hazırlanacak.

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Bakan Şimşek: Kira sözleşmeleri e-Devlet üzerinden yapılacak