Bakan Varank: "155 bin yenilenmiş telefon satışa sunuldu"

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İkinci el durumdaki telefon, tablet ve bilgisayarları yenileyerek “yenilenmiş telefon” olarak satışa sunan Easycep, 4 bin metrekarelik yenileme merkezini devreye aldı. Tesiste 250 kişi istihdam ediliyor. Yeni tesisle birlikte aylık yenileme kapasitesi 10 bin adetten 150 bin adede yükseldi. Ayrıca Easycep’in 12 şehirde toplam 20 mağazası bulunuyor.

Easycep yenileme merkezi açılış töreninde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “2020 yılında yenilenmiş ürünlerin piyasaya arzı konusunda ticaret bakanlığımız yönetmelik yayınlayarak TSE ile ikinci el cep telefonlarının yenilenmesine dair bir standart geliştirdi. Türkiye’de 155 bine yakın ikinci el cep telefonu yenilenerek sertifikalı bir şekilde piyasaya arz edildi.” dedi.

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2021’in Şubat ayında Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından yenilenmiş telefon satışı ve telefon yenileme işlemleri için TSE standardı geliştirilmişti. Bu standartlara uygun olarak yenileme yapan yerlere Ticaret Bakanlığı tarafından Yenileme Merkezleri ve Yenileme Yetki Belgeleri veriliyor. Bakan Varank’ın açıklamasına göre bugüne kadar TSE standartlarına uygun olarak 155 bine yakın telefon yenilenerek satışa sunuldu.

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