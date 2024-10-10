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    MSB kaynaklarından Eurofighter açıklaması: “Olumlu gelişmeler bekliyoruz”

    Türkiye’nin Eurofighter talebinde gelişmeler sürüyor. MSB kaynakları, "Eurofighter Typhoon uçağının tedarikine yönelik çalışmalara devam edilmektedir. Bu konuda olumlu gelişmeler bekliyoruz" dedi.
    Bakanlıktan Eurofighter açıklaması: Olumlu gelişmeler bekliyoruz Tam Boyutta Gör
    Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Ateş Serbest-2024 faaliyetinin düzenlendiği Polatlı'da gerçekleştirilen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu. Bakanlık kaynakları, toplantıda gündemdeki Eurofighter Typhoon savaş uçaklarına ilişkin önemli mesajlar verdi.

    Eurofighter'da olumlu gelişmeler bekleniyor

    Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarına, Alman basınında çıkan ve bazı mühimmatların satışına onay verildiğine dair haberlerle ilgili soru da yöneltildi. Bakanlık kaynakları, "Biz müttefiklerin birbirlerine kısıtlama veya yaptırım uygulamasının doğru olmadığını, müttefiklik ruhuna aykırı olduğunu her zaman ifade ediyoruz. Beklentimiz müttefiklerimizin ittifakın ruhuna ve ortak güvenlik perspektifine uygun karar alarak örtülü-örtüsüz tüm kısıtlamaların kaldırılmasıdır. Söz konusu haber hakkında Bakanlığımıza ulaşan herhangi resmi bildirim yoktur." açıklamasını yaptı.

    Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının tedariki hakkında soruya ise "Eurofighter Typhoon uçağının tedarikine yönelik teknik seviyedeki çalışmalara devam edilmektedir. Bilindiği üzere bu uçaklardan ilk etapta 20 olmak üzere toplam 40 adet alma talebimiz var. Bu konuda da olumlu gelişmeler bekliyoruz." şeklinde cevap verildi.

    Hangi gelişmeler yaşanmıştı?

    Bakanlıktan Eurofighter açıklaması: Olumlu gelişmeler bekliyoruz Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz günlerde Middle East Eye'a konuşan bir kaynağa göre Almanya, Eurofighter Typhoon’larda Türkiye için yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Konuya yakın bir kaynak, artan Orta Doğu gerilimleri ve Rusya'nın Avrupa’ya yönelik tehditlerinin yeniden değerlendirmeye neden olduğunu belirterek, “Türkiye'nin talebini taze bir zihinle tekrar ele alıyoruz ve gözden geçireceğiz” demişti.

    Türkiye, 2023 yılından bu yana toplam değeri 5.6 milyar dolar olan ve ilk etapta 20 adet Eurofighter jetini satın almak istiyor. Türkiye'nin uçak talebine İngiltere, İtalya ve İspanya olumlu yanıtlar vermiş ancak Almanya olumsuz tarafta yer almıştı.

    Eurofighter Typhoon savaş uçağı özellikleri

    • Uzunluk: 15.96 m (52.4 ft)
    • Mürettebat: 1 (2)
    • Kanat Açıklığı: 10.95 m (35.9 ft)
    • Kanat Açıklığı: 5.28 m (17.3 ft)
    • Kanat Alanı: 51.2 m²
    • Boş Ağırlık: 11,000 kg (24.000 lb)
    • Yüklü Ağırlığı: 16.000 kg
    • Max. Kalkış Ağırlığı: 23.500 kg (51.800 lb)
    • Motor: 2 x Eurojet EJ200 ard yakma turbofan
    • Motor Gücü: 60 kN (13.500 lbf) her biri
    • Yakıt Kapasitesi: 5.000 kg (11.020 lb)
    • Maksimum hız: Yüksek İrtifada: (2495 km/s) Deniz Seviyesinde: Mach 1.25 (1530 km/s)
    • Menzil: 2900 km 
    • Servis Yarıçapı: 19.812 m
    • Tırmanış: 315 m/s 
    • İtiş/Ağırlık Oranı: 1.15
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 2 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 2 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 12 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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