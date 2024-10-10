MSB kaynaklarından Eurofighter açıklaması: “Olumlu gelişmeler bekliyoruz”

- Eurofighter'da olumlu gelişmeler bekleniyor
- Hangi gelişmeler yaşanmıştı?
- Eurofighter Typhoon savaş uçağı özellikleri
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Eurofighter'da olumlu gelişmeler bekleniyor
Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarına, Alman basınında çıkan ve bazı mühimmatların satışına onay verildiğine dair haberlerle ilgili soru da yöneltildi. Bakanlık kaynakları, "Biz müttefiklerin birbirlerine kısıtlama veya yaptırım uygulamasının doğru olmadığını, müttefiklik ruhuna aykırı olduğunu her zaman ifade ediyoruz. Beklentimiz müttefiklerimizin ittifakın ruhuna ve ortak güvenlik perspektifine uygun karar alarak örtülü-örtüsüz tüm kısıtlamaların kaldırılmasıdır. Söz konusu haber hakkında Bakanlığımıza ulaşan herhangi resmi bildirim yoktur." açıklamasını yaptı.
Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının tedariki hakkında soruya ise "Eurofighter Typhoon uçağının tedarikine yönelik teknik seviyedeki çalışmalara devam edilmektedir. Bilindiği üzere bu uçaklardan ilk etapta 20 olmak üzere toplam 40 adet alma talebimiz var. Bu konuda da olumlu gelişmeler bekliyoruz." şeklinde cevap verildi.
Hangi gelişmeler yaşanmıştı?
Türkiye, 2023 yılından bu yana toplam değeri 5.6 milyar dolar olan ve ilk etapta 20 adet Eurofighter jetini satın almak istiyor. Türkiye'nin uçak talebine İngiltere, İtalya ve İspanya olumlu yanıtlar vermiş ancak Almanya olumsuz tarafta yer almıştı.
Eurofighter Typhoon savaş uçağı özellikleri
- Uzunluk: 15.96 m (52.4 ft)
- Mürettebat: 1 (2)
- Kanat Açıklığı: 10.95 m (35.9 ft)
- Kanat Açıklığı: 5.28 m (17.3 ft)
- Kanat Alanı: 51.2 m²
- Boş Ağırlık: 11,000 kg (24.000 lb)
- Yüklü Ağırlığı: 16.000 kg
- Max. Kalkış Ağırlığı: 23.500 kg (51.800 lb)
- Motor: 2 x Eurojet EJ200 ard yakma turbofan
- Motor Gücü: 60 kN (13.500 lbf) her biri
- Yakıt Kapasitesi: 5.000 kg (11.020 lb)
- Maksimum hız: Yüksek İrtifada: (2495 km/s) Deniz Seviyesinde: Mach 1.25 (1530 km/s)
- Menzil: 2900 km
- Servis Yarıçapı: 19.812 m
- Tırmanış: 315 m/s
- İtiş/Ağırlık Oranı: 1.15
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.