MSB kaynaklarından Eurofighter açıklaması: “Olumlu gelişmeler bekliyoruz”

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Tam Boyutta Gör Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Ateş Serbest-2024 faaliyetinin düzenlendiği Polatlı'da gerçekleştirilen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu. Bakanlık kaynakları, toplantıda gündemdeki Eurofighter Typhoon savaş uçaklarına ilişkin önemli mesajlar verdi.

Eurofighter'da olumlu gelişmeler bekleniyor

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarına, Alman basınında çıkan ve bazı mühimmatların satışına onay verildiğine dair haberlerle ilgili soru da yöneltildi. Bakanlık kaynakları, "Biz müttefiklerin birbirlerine kısıtlama veya yaptırım uygulamasının doğru olmadığını, müttefiklik ruhuna aykırı olduğunu her zaman ifade ediyoruz. Beklentimiz müttefiklerimizin ittifakın ruhuna ve ortak güvenlik perspektifine uygun karar alarak örtülü-örtüsüz tüm kısıtlamaların kaldırılmasıdır. Söz konusu haber hakkında Bakanlığımıza ulaşan herhangi resmi bildirim yoktur." açıklamasını yaptı.

Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının tedariki hakkında soruya ise "Eurofighter Typhoon uçağının tedarikine yönelik teknik seviyedeki çalışmalara devam edilmektedir. Bilindiği üzere bu uçaklardan ilk etapta 20 olmak üzere toplam 40 adet alma talebimiz var. Bu konuda da olumlu gelişmeler bekliyoruz." şeklinde cevap verildi.

Hangi gelişmeler yaşanmıştı?

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz günlerde Middle East Eye'a konuşan bir kaynağa göre Almanya, Eurofighter Typhoon’larda Türkiye için yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Konuya yakın bir kaynak, artan Orta Doğu gerilimleri ve Rusya'nın Avrupa’ya yönelik tehditlerinin yeniden değerlendirmeye neden olduğunu belirterek, “Türkiye'nin talebini taze bir zihinle tekrar ele alıyoruz ve gözden geçireceğiz” demişti.

Almanya, Türkiye'nin Eurofighter talebini tekrar gözden geçiriyor 2 gün önce eklendi

Türkiye, 2023 yılından bu yana toplam değeri 5.6 milyar dolar olan ve ilk etapta 20 adet Eurofighter jetini satın almak istiyor. Türkiye'nin uçak talebine İngiltere, İtalya ve İspanya olumlu yanıtlar vermiş ancak Almanya olumsuz tarafta yer almıştı.

Eurofighter Typhoon savaş uçağı özellikleri

Uzunluk : 15.96 m (52.4 ft)

: 15.96 m (52.4 ft) Mürettebat : 1 (2)

: 1 (2) Kanat Açıklığı : 10.95 m (35.9 ft)

: 10.95 m (35.9 ft) Kanat Açıklığı : 5.28 m (17.3 ft)

: 5.28 m (17.3 ft) Kanat Alanı : 51.2 m²

: 51.2 m² Boş Ağırlık : 11,000 kg (24.000 lb)

: 11,000 kg (24.000 lb) Yüklü Ağırlığı : 16.000 kg

: 16.000 kg Max. Kalkış Ağırlığı : 23.500 kg (51.800 lb)

: 23.500 kg (51.800 lb) Motor : 2 x Eurojet EJ200 ard yakma turbofan

: 2 x Eurojet EJ200 ard yakma turbofan Motor Gücü : 60 kN (13.500 lbf) her biri

: 60 kN (13.500 lbf) her biri Yakıt Kapasitesi : 5.000 kg (11.020 lb)

: 5.000 kg (11.020 lb) Maksimum hız : Yüksek İrtifada: (2495 km/s) Deniz Seviyesinde: Mach 1.25 (1530 km/s)

: Yüksek İrtifada: (2495 km/s) Deniz Seviyesinde: Mach 1.25 (1530 km/s) Menzil : 2900 km

: 2900 km Servis Yarıçapı : 19.812 m

: 19.812 m Tırmanış : 315 m/s

: 315 m/s İtiş/Ağırlık Oranı: 1.15

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