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    Yılın en iyi oyunu ödülünü alan Baldur's Gate 3, Xbox'a çıktı

    Game Awards etkinliğinde 2023'ün en iyi oyunu ödülü dahil 6 ödül alan Baldur's Gate, Xbox Series X/S için de çıkış yaptı. İşte Baldur's Gate Xbox Türkiye satış fiyatı:

    Larian Studios, Baldur’s Gate 3’ün Microsoft Xbox Series X|S için indirilebilir olduğunu duyurdu. Oyunun geliştiricisi, duyuruyu dün gerçekleşen The Game Awards 2023 etkinliğinde “Yılın En İyi Oyunu ödülü” kazanmalarının hemen ardından yaptı. Baldur’s Gate 3, Microsoft Türkiye Mağazası üzerinden 1.300 TL fiyat etiketiyle satışta.

    Baldur's Gate 3, Xbox Series X|S için çıktı

    Larian Studios, Baldur’s Gate 3’ü 3 Ağustos 2023’te piyasaya sürdü ancak yalnızca Windows platformuna açtı. PS5 konsol sahipleri de çok beklemeden oyunu deneyimleme şansı buldu. Hemen ardından Mac bilgisayar kullanıcıları için yayınlandı. Şirketin oyunu son olarak Xbox platformuna getirdi. Peki, oyun neden bu kadar gecikti?

    Oyunun geliştiricisi Baldur’s Gate 3’ün bölünmüş ekranda birlikte oynama modunun Xbox Series S’de çalışmasını sağlamakta zorlandı. Şirket, oyunu yalnızca Xbox Series X’te yayınlayamazdı çünkü oyunların her iki oyun konsolunda da aynı şekilde çalışması gerekiyor. Neyse ki oyun geliştirici sorunu çözdü ve sonunda Baldur’s Gate Microsoft’un yeni nesil konsolları için hazır.

    1.3 milyondan fazla oyuncu bitirdi!

    Lairan Studios’un açıklamasına göre, Baldur’s Gate 3'ü 1.3 milyondan fazla oyuncu tamamlamış. Oyunun Xbox’a çıkmasıyla birlikte bu sayı önümüzdeki günlerde büyük ölçüde artacaktır.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 2 gün önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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