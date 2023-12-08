Larian Studios, Baldur’s Gate 3’ün Microsoft Xbox Series X|S için indirilebilir olduğunu duyurdu. Oyunun geliştiricisi, duyuruyu dün gerçekleşen The Game Awards 2023 etkinliğinde “Yılın En İyi Oyunu ödülü” kazanmalarının hemen ardından yaptı. Baldur’s Gate 3, Microsoft Türkiye Mağazası üzerinden 1.300 TL fiyat etiketiyle satışta.

Baldur's Gate 3, Xbox Series X|S için çıktı

Larian Studios, Baldur’s Gate 3’ü 3 Ağustos 2023’te piyasaya sürdü ancak yalnızca Windows platformuna açtı. PS5 konsol sahipleri de çok beklemeden oyunu deneyimleme şansı buldu. Hemen ardından Mac bilgisayar kullanıcıları için yayınlandı. Şirketin oyunu son olarak Xbox platformuna getirdi. Peki, oyun neden bu kadar gecikti?

Oyunun geliştiricisi Baldur’s Gate 3’ün bölünmüş ekranda birlikte oynama modunun Xbox Series S’de çalışmasını sağlamakta zorlandı. Şirket, oyunu yalnızca Xbox Series X’te yayınlayamazdı çünkü oyunların her iki oyun konsolunda da aynı şekilde çalışması gerekiyor. Neyse ki oyun geliştirici sorunu çözdü ve sonunda Baldur’s Gate Microsoft’un yeni nesil konsolları için hazır.

1.3 milyondan fazla oyuncu bitirdi!

Lairan Studios’un açıklamasına göre, Baldur’s Gate 3'ü 1.3 milyondan fazla oyuncu tamamlamış. Oyunun Xbox’a çıkmasıyla birlikte bu sayı önümüzdeki günlerde büyük ölçüde artacaktır.

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Yılın en iyi oyunu ödülünü alan Baldur's Gate 3, Xbox'a çıktı