Bandcamp her ayın ilk Cuma günü ücreti kesintilerini sıfırlıyor

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Koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık 4 milyar insanın eve kapanması müzik sektörünü de olumsuz etkiledi. Müzik sektörü ile alakalı pek çok platform iş yapamayan müzisyenleri mali olarak desteklemeye başladı.

Sanatçıya destek

Daha çok bağımsız müzisyenlerin eserleri ile hediyelik eşyalarını satabildiği ve çeşitli bilgilerinin yer aldığı Bandcamp platformu türünün en iyi örneği durumunda. Normalde satışlardan belirli bir kesinti yapan platform bir süreliğine kampanya yapıyor.

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Ağustos ayına kadar Bandcamp üzerinde her ayın ilk Cuma günü müzik ve hediyelik eşya satışlarından kesinti yapılmayacak. Böylece ödenen miktar doğrudan sanatçının hesabına aktarılmış olacak.

Bandcamp ilk olarak Mart ayında bu kampanyayı yapmış ve şirket tarihinin en yüksek alışveriş oranına ulaşılmıştı. Tek günde harcanan 4.3 milyon doların tamamı sanatçıların hesabına yattı. Kullanıcılar ayrıca platformdan alışverişi arttırarak destek olmaya çalışıyor. Son 30 günde yaklaşık 16.5 milyon dolarlık satış yapıldı.

1 Mayıs tarihinde yapılan kampanyanın ardından 5 Haziran ve 3 Temmuz günlerinde de kesintisiz alışveriş kampanyası olacak. Bu tarihlerde de yüksek rakamların elde edilmesi bekleniyor.

https://www.engadget.com/bandcamp-waives-commission-fees-190355218.html

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