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    Oppenheimer ve Barbie aynı gün vizyona giriyor: Nolan rahatsız!

    Christopher Nolan, Oppenheimer'ın Barbie ile aynı gün vizyona girecek olmasından rahatsız. Warner Bros.'un Barbie filmini usta yönetmenden intikam almak için aynı güne koyduğu düşünülüyor.
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    Oppenheimer ve Barbie aynı gün vizyona giriyor: Nolan rahatsız! Tam Boyutta Gör

    Büyük heyecanla beklenen Oppenheimer ve Barbie filmleri önümüzdeki hafta tüm dünyada gösterime girecek. Insider internet sitesinin haberine göre yönetmen Christopher Nolan, Barbie"nin yeni filmi Oppenheimer ile aynı gün vizyona girmesinden pek memnun olmadı.

    Her iki film de 21 Temmuz'da izleyicilerle buluşacak. Ünlü yönetmenin çevresindeki kişilere göre Nolan bu durumdan oldukça rahatsız. Emektar sinemacı Warner Bros.'un Barbie'yi Oppenheimer ile aynı anda gösterime sokma kararını hoş karşılamadı.

    Filmlerin aynı gün vizyona girmesinin tesadüf olmadığını gösteren bazı işaretler var. Christopher Nolan yeni filmini Universal kanatları altında gösterime sokma kararı almıştı. Bu nedenle Warner Bros.'un "Barbie'yi kasıtlı olarak Oppenheimer ile aynı güne koyduğu düşünülüyor. Yani konunun derinlerinde bir intikam duygusu var.

    Oppenheimer ve Barbie aynı gün vizyona giriyor: Nolan rahatsız! Tam Boyutta Gör

    Warner Bros intikam mı alıyor?

    Nolan, 2002'den beri sadece Warner Bros. için film yapıyordu. Ancak bu durum stüdyonun 2020 yapımı Tenet'i pandeminin en yoğun olduğu dönemde yalnızca sinemalarda gösterime sokmasından kısa bir süre sonra değişti. Stüdyonun ana şirketi WarnerMedia, 2021'deki tüm filmlerini sadece HBO Max'te yayınlama kararı alınca Nolan şirketle iş birliğini sonlandırdı.

    Oppenheimer ve Barbie aynı gün vizyona giriyor: Nolan rahatsız! Tam Boyutta Gör

    Sinema camiası Warner Bros.'u Barbie'nin vizyon tarihini değiştirmeye ikna etmeye çalışsa da stüdyo buna yanaşmadı. Böyle bir karar şüphesiz ki Christopher Nolan ile daha önceki yuvası olan Warner Bros. arasındaki anlaşmazlığı daha da derinleştirecek. Zira Temmuz ortası film sektöründe yıllardır "Nolan hafta sonu" olarak biliniyor.

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    mk148a 1 hafta önce

    Iron Kurye

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    darkaura 1 hafta önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 1 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

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