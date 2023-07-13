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Büyük heyecanla beklenen Oppenheimer ve Barbie filmleri önümüzdeki hafta tüm dünyada gösterime girecek. Insider internet sitesinin haberine göre yönetmen Christopher Nolan, Barbie"nin yeni filmi Oppenheimer ile aynı gün vizyona girmesinden pek memnun olmadı.

Her iki film de 21 Temmuz'da izleyicilerle buluşacak. Ünlü yönetmenin çevresindeki kişilere göre Nolan bu durumdan oldukça rahatsız. Emektar sinemacı Warner Bros.'un Barbie'yi Oppenheimer ile aynı anda gösterime sokma kararını hoş karşılamadı.

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Filmlerin aynı gün vizyona girmesinin tesadüf olmadığını gösteren bazı işaretler var. Christopher Nolan yeni filmini Universal kanatları altında gösterime sokma kararı almıştı. Bu nedenle Warner Bros.'un "Barbie'yi kasıtlı olarak Oppenheimer ile aynı güne koyduğu düşünülüyor. Yani konunun derinlerinde bir intikam duygusu var.

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Warner Bros intikam mı alıyor?

Nolan, 2002'den beri sadece Warner Bros. için film yapıyordu. Ancak bu durum stüdyonun 2020 yapımı Tenet'i pandeminin en yoğun olduğu dönemde yalnızca sinemalarda gösterime sokmasından kısa bir süre sonra değişti. Stüdyonun ana şirketi WarnerMedia, 2021'deki tüm filmlerini sadece HBO Max'te yayınlama kararı alınca Nolan şirketle iş birliğini sonlandırdı.

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Sinema camiası Warner Bros.'u Barbie'nin vizyon tarihini değiştirmeye ikna etmeye çalışsa da stüdyo buna yanaşmadı. Böyle bir karar şüphesiz ki Christopher Nolan ile daha önceki yuvası olan Warner Bros. arasındaki anlaşmazlığı daha da derinleştirecek. Zira Temmuz ortası film sektöründe yıllardır "Nolan hafta sonu" olarak biliniyor.

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Oppenheimer ve Barbie aynı gün vizyona giriyor: Nolan rahatsız!