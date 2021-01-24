Başarılı bilim kurgu gerilim filmi A Quiet Place'in ikinci filmi tekrar ertelendi

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İlk filmi 2018 yılında yayınlanan ve gayet güzel yorumlar alan A Quiet Place ya da Sessiz Bir Yer serisinin ikinci filmi bir süredir vizyona girmeye çalışıyor ancak sinema koşulları stüdyonun istediği bir hale ne yazık ki hâlâ gelemedi.

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Ayrıca Bkz. "2018 yılının sevilen filmlerinden A Quiet Place'in üçüncü filmi duyuruldu"

Normalde 19 Mart 2020'de vizyona girmesi beklenen film ne yazık ki salgın sebebiyle ertelenmişti. Sonrasında sinemaların tam kapasite açık olmaması sebebiyle birkaç kez daha ertelendi ve son vizyon tarihi 23 Nisan 2021 olmuştu. Ancak ne yazık ki son iki gündür ertelenen filmler furyasına A Quiet Place 2 de katıldı ve bir kez daha ertelendi.

Son ertelemeye göre A Quiet Place 2, 23 Nisan 2021'den 17 Eylül 2021'e ertelendi. İkinci filmin de yönetmenliğini John Krasinski üstleniyor. Filmin oyuncu kadrosunda ise Emily Blunt, Millicent Simmonds, Cillian Murphy, John Krasinski Noah Jupe ve Djimon Hounsou gibi isimler bulunuyor.

Serinin üçüncü filmi de geçtiğimiz aylarda duyurulmuştu ancak bir bilgi yok henüz.

https://www.ign.com/articles/quiet-place-2-top-gun-maverick-delayed-to-2021

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